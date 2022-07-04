Путин не доверяет младшим офицерам и назначает по два командира на должность: за захват Лисичанска отвечают два генерала, - ISW
То, что два высокопоставленных российских командира несут ответственность за военные действия в районе Лисичанска – примечательно и означает, что президент России Владимир Путин не доверяет младшим офицерам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
За Лисичанск и район к западу от него отвечали командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суворикин (который также командует "южной" группой войск России в Украине).
Как отмечается, участие двух таких высокопоставленных офицеров, привлеченных к одному делу на небольшом участке фронта, примечательно и, вероятно, указывает на то значение, которое Путин придает захвату Лисичанска и границы Луганской области, а также его недоверие к младшим офицерам.
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"Хорошо быть тупым
можно жить в России,
Можно Путина любить,
Видеть в нем мессию.
Хорошо быть тупым
Можно втычить в телик
Душу медленно губить
В бесполезном теле.
Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.
Русский дух роет дно,
Едет в храм на танке,
Хорошо быть говном
В жопе, будто в мамке