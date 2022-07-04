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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин не доверяет младшим офицерам и назначает по два командира на должность: за захват Лисичанска отвечают два генерала, - ISW

лисичанськ

То, что два высокопоставленных российских командира несут ответственность за военные действия в районе Лисичанска – примечательно и означает, что президент России Владимир Путин не доверяет младшим офицерам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

За Лисичанск и район к западу от него отвечали командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суворикин (который также командует "южной" группой войск России в Украине).

Как отмечается, участие двух таких высокопоставленных офицеров, привлеченных к одному делу на небольшом участке фронта, примечательно и, вероятно, указывает на то значение, которое Путин придает захвату Лисичанска и границы Луганской области, а также его недоверие к младшим офицерам.

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Автор: 

Северодонецк (333) путин владимир (31225) россия (95418) генерал (66)


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Топ комментарии
+9
Успех в жизни каждого украинца - посади дерево, воспитай сына, завали с десяток орков.
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04.07.2022 06:43
+7
...минимум 10 сваинособак. прячься в окопе , особо не высовывайся, пусть даже кто и подумает, что ты боягуз. Но ты не обращай на это свое внимание. Главное сделать свой минимум и при этом , оставайся неушкодженним. СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАIНИ !!!
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04.07.2022 06:52
+6
Вірш про росіян та російську армію

"Хорошо быть тупым
можно жить в России,
Можно Путина любить,
Видеть в нем мессию.

Хорошо быть тупым
Можно втычить в телик
Душу медленно губить
В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.

Русский дух роет дно,
Едет в храм на танке,
Хорошо быть говном
В жопе, будто в мамке
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04.07.2022 07:29
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Правила форума Совет форумчан
медалі не поділять тоді. бо медаль на двоїх - як баба на двоїх
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04.07.2022 06:41 Ответить
Генерал - це молодший офіцер?
Це щось нове!!!
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04.07.2022 07:53 Ответить
Успех в жизни каждого украинца - посади дерево, воспитай сына, завали с десяток орков.
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04.07.2022 06:43 Ответить
...минимум 10 сваинособак. прячься в окопе , особо не высовывайся, пусть даже кто и подумает, что ты боягуз. Но ты не обращай на это свое внимание. Главное сделать свой минимум и при этом , оставайся неушкодженним. СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАIНИ !!!
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04.07.2022 06:52 Ответить
Вірш про росіян та російську армію

"Хорошо быть тупым
можно жить в России,
Можно Путина любить,
Видеть в нем мессию.

Хорошо быть тупым
Можно втычить в телик
Душу медленно губить
В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.

Русский дух роет дно,
Едет в храм на танке,
Хорошо быть говном
В жопе, будто в мамке
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04.07.2022 07:29 Ответить
То є добре..скоріше перестріляють один одного..треба ще щоб один з двох був кадировець - бистріше до кобздона прилетять))
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04.07.2022 08:06 Ответить
на концерт в раю
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04.07.2022 08:12 Ответить
Скорее всего двоих ответственных сделали, чтобы была своевременная поддержка с воздуха. А ***** не доверяет никому, это не тайна за семью печатями.
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04.07.2022 08:27 Ответить
На россии генералы - это уже младшие офицеры?
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04.07.2022 08:32 Ответить
"зе" теж не довіряє Залужному і ЗСУ ,Саме тому відправив "безуглову" занятися повним і добрим виконанням двома рашистськими хенералами поставлених перед ними куйлом завдань по окупації Луганської і Донецької областей
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04.07.2022 08:52 Ответить
Генерал младший офицер? Зае...бись!
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04.07.2022 09:07 Ответить
 
 