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Новости Агрессия России против Украины Война
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Великобритания поддерживает идею конфискации российских активов и передачи их Украине, - глава МИД Трасс

деньги,доллар,доллары

Великобритания рассматривает идею конфисковать активы россиян и передать их Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом сообщила министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс.

Трасс заявила, что поддерживает идею о том, что правительство может конфисковать замороженные российские активы в Великобритании и перераспределить их между жертвами войны России в Украине. Она сказала, что для этой инициативы "вероятнее всего" потребуется закон, но не обязательно. Изъятые средства могут быть предоставлены либо физическим лицам, либо государству.

"Я поддерживаю эту концепцию. Мы рассматриваем это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях" , – заявила Трасс.

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Автор: 

Великобритания (4941) конфискация (599) россия (95420) Трасс Элизабет (116) актив (92)


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Бритам-черговий респект...
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04.07.2022 06:49 Ответить
Добре , Канада ухвалила цей закон першою , тепер Британiя , кто ще на черзi?
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04.07.2022 07:27 Ответить
дуже хороша ідея, підтримуємо. заохочуємо інші країни приєднуватися теж.
та й в Україні багато їхнього добра, ось і мережа магазинів Брокард, як виявилося, належить рашистці.
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04.07.2022 07:30 Ответить
Не, вам точно нужно проситься в Содружество, там ваши лучшие друзья, вам с ними и им с вами сам чёрт не будет страшен. НАТО и ЕС будут плакать от обиды и зависти.
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04.07.2022 09:17 Ответить
Русня стырила зерно и продает,ей закон не нужен. Западу нужно перестать стесняться, когда дело касается россии
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04.07.2022 09:25 Ответить
 
 