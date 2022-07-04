Великобритания поддерживает идею конфискации российских активов и передачи их Украине, - глава МИД Трасс
Великобритания рассматривает идею конфисковать активы россиян и передать их Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом сообщила министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс.
Трасс заявила, что поддерживает идею о том, что правительство может конфисковать замороженные российские активы в Великобритании и перераспределить их между жертвами войны России в Украине. Она сказала, что для этой инициативы "вероятнее всего" потребуется закон, но не обязательно. Изъятые средства могут быть предоставлены либо физическим лицам, либо государству.
"Я поддерживаю эту концепцию. Мы рассматриваем это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях" , – заявила Трасс.
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