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РФ усилила корабельную группировку в Черном море подводной лодкой, - ОК "Південь".

россия,лодка,подводная,субмарина

Россия усилила свою корабельную группировку в Черном море подводной лодкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"В северо-западной части Черного моря корабельная группировка вражеских сил дополнительно усилена подлодкой. Поэтому наготове - 28 ракет типа "Калибр".

Отмечается, что два больших десантных корабля напоминают о присутствии во враждебных планах десантной операции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять подводных лодок вывела в море РФ из оккупированного Севастополя, - СМИ

Автор: 

подводная лодка (194) россия (95418) Черное море (1476)


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Топ комментарии
+2
Submarines have the weapons specifically designed to be used against them. I hope Ukrainian DM realizes that full well and orders them. Problem solved. It's time to attack. Taking the blows and simply complaining that Russians strikes are "unfair" doesn't do any good. In order to truly tip the scale, Ukrainian Armed Forces must develop the sound strategy and actively implement it.
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04.07.2022 07:21
+2
та було ж там повно човнів в Севастополі. з них і ракети запускали (горіти їм у пеклі). просто вони то виходять, то заходять, то в новоросійськ який-небудь ідуть (горіти йому у пеклі теж).
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04.07.2022 07:25
+1
Цікаво, як він потрапив туди? Туреччина пропускає?
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04.07.2022 06:59
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Цікаво, як він потрапив туди? Туреччина пропускає?
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04.07.2022 06:59 Ответить
та було ж там повно човнів в Севастополі. з них і ракети запускали (горіти їм у пеклі). просто вони то виходять, то заходять, то в новоросійськ який-небудь ідуть (горіти йому у пеклі теж).
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04.07.2022 07:25 Ответить
В Чорному морі, в Новоросійську, у москалей завжди була база підводних човнів. Наче 6 штук усього, усі дизельні середнього розміру
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04.07.2022 08:16 Ответить
такий човен можно і по Дону провести.
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04.07.2022 09:37 Ответить
тобі добре з США писати, а до нас ще сбу прийде (тіпун мені на язик). вони ж за прикладом путлера і лукашенка тут тоталітаризм будують.
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04.07.2022 07:27 Ответить
Submarines have the weapons specifically designed to be used against them. I hope Ukrainian DM realizes that full well and orders them. Problem solved. It's time to attack. Taking the blows and simply complaining that Russians strikes are "unfair" doesn't do any good. In order to truly tip the scale, Ukrainian Armed Forces must develop the sound strategy and actively implement it.
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04.07.2022 07:21 Ответить
I have not heard that Ukraine has anything suitable for destroying submarines.
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04.07.2022 18:58 Ответить
Дизельным надо всплывать время от времени, если подловить момент то можно ******* по надводной части. Погрузиться точно не сможет.
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04.07.2022 08:40 Ответить
Сможет. В последний раз.
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04.07.2022 09:18 Ответить
Сумнівно. Вірніше знищення на базуванні
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04.07.2022 10:33 Ответить
Крейсер мацква истомился в одиночестве. Ему скучно в обществе сиволапых БДК, ему требуется интеллектуальный партнёр в виде субмарины.
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04.07.2022 08:50 Ответить
от куда лодки выныривают если море закрыто
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04.07.2022 09:19 Ответить
Из портов.
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04.07.2022 10:23 Ответить
Z pid vody
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04.07.2022 18:14 Ответить
Треба їх потихеньку топити. Всіма можливими способами...
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04.07.2022 10:17 Ответить
Pidvodni chovny mozna topyty:
1. Z navodnyh korabliv
2. Z inshih pidvodnych chovniv
3. Z specialno obladnanyh litakiv.
Pytannya:Scho iz vysche pererahovanogo v nas e?
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04.07.2022 18:19 Ответить
 
 