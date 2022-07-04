РФ усилила корабельную группировку в Черном море подводной лодкой, - ОК "Південь".
Россия усилила свою корабельную группировку в Черном море подводной лодкой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
"В северо-западной части Черного моря корабельная группировка вражеских сил дополнительно усилена подлодкой. Поэтому наготове - 28 ракет типа "Калибр".
Отмечается, что два больших десантных корабля напоминают о присутствии во враждебных планах десантной операции.
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