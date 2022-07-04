ВСУ стоят в километре от пригородов Херсона, но бои за город будут тяжелыми, - Economist

Передовые подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела, то есть примерно в километре от первых пригородов Херсона. Но бои за город будут тяжелыми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.

Неназванный сотрудник украинской военной разведки также заявил, что следующие две недели будут еще интереснее. Сообщается, что коренным образом ситуацию могут изменить поставки большего количества западных ракетных систем, а пока на южное направление направили лишь некоторое количество американских гаубиц m777.

По словам источников, российские военные постоянно совершенствуют свои укрепления, насыщая линию обороны долговременными огневыми точками из бетона.

Наступлению украинской армии также не способствует открытый ландшафт Херсонской области, на котором войска оказываются уязвимыми для артиллерийских ударов. К тому же пока на южном направлении не наблюдается трехкратное преимущество ВСУ в живой силе и технике, необходимое для успешного наступления.

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