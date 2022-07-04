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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ стоят в километре от пригородов Херсона, но бои за город будут тяжелыми, - Economist

херсон,лапчук

Передовые подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела, то есть примерно в километре от первых пригородов Херсона. Но бои за город будут тяжелыми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.

Неназванный сотрудник украинской военной разведки также заявил, что следующие две недели будут еще интереснее. Сообщается, что коренным образом ситуацию могут изменить поставки большего количества западных ракетных систем, а пока на южное направление направили лишь некоторое количество американских гаубиц m777.

По словам источников, российские военные постоянно совершенствуют свои укрепления, насыщая линию обороны долговременными огневыми точками из бетона.

Наступлению украинской армии также не способствует открытый ландшафт Херсонской области, на котором войска оказываются уязвимыми для артиллерийских ударов. К тому же пока на южном направлении не наблюдается трехкратное преимущество ВСУ в живой силе и технике, необходимое для успешного наступления.

Также читайте: ВСУ нанесли огненное поражение по военным объектам в оккупированных Донецке и Снежном. ВИДЕО

Автор: 

Херсон (2801) ВСУ (6564)


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Топ комментарии
+24
Україні заважали будувати укріплення- "миротворці"з ОПУ
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04.07.2022 07:16
+21
Я, как диванный военный стратег, считаю, что Херсон надо окружить, взять в блокаду и орки сдадутся. Подвиг Азовцев они совершать не будут. Вокруг Херсона есть что освобождать.
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04.07.2022 07:19
+21
Вони дороги для російських військ будували.
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04.07.2022 08:16
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Вот єто поворот
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04.07.2022 07:07 Ответить
Я, как диванный военный стратег, считаю, что Херсон надо окружить, взять в блокаду и орки сдадутся. Подвиг Азовцев они совершать не будут. Вокруг Херсона есть что освобождать.
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04.07.2022 07:19 Ответить
Я теж стратег як і ви, і вважаю , може того, що у мене там родичі,що треба штурмувати Мелітополь і напрямок на Крим, а Херсон взагалі не чіпати-він сам буде здаватися після Мелітополя
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04.07.2022 08:16 Ответить
Вау який брєд! Херсон це не лише місто, це переправа через Дніпро, 1 з 2х всього лише! А тому оточити місто, поставити рашистам ультиматум: або самі тікайте по мосту на лівий берег, або ЗСУ підриває міст і ви уроди в цілковитому оточенні і здохнете всі в Херсоні!
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04.07.2022 10:22 Ответить
Все,це значиме й зважується. Військова справа,це й стратегічна гра
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04.07.2022 10:27 Ответить
Вони втечуть на лівий берег і підірвуть мост...
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04.07.2022 10:48 Ответить
Думаю, міст вони підірвуть в будь-якому разі рано чи пізно. Впевнений, він вже замінований і перезамінований.

А ось вказана вами послідовність дій "втечуть -> підірвуть" точно буде інша: "підірвуть, як тільки запахне смаженим, а хто залишився - тримайтесь до останнього, а не будете триматись - запишемо як назавжди зниклих без вісти і дружини отримають ніхєра".
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05.07.2022 14:05 Ответить
Я,гірший стратег і офіцер. Віддаю перевагу качающимся шайкам терезів,й вибирання виникаючих послаблень. Максімальну дезорієнтауію противника,послаблення,й винищення вузлів.- Повзучий безупинний наступ
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04.07.2022 10:25 Ответить
Якийсь тактичний геній, серією ударів під Херсоном, Снігурівкою, Криворізькою ТЕС тощо - зробив в херсонській та запорізькій області передумови і для Вашого варіанту, як на мій диванний стратегічний розсуд.
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05.07.2022 14:14 Ответить
Предместия Херсона могут быть и за 10-20 км от города .Так ,что тут пока ничего нового
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04.07.2022 10:29 Ответить
Україні заважали будувати укріплення- "миротворці"з ОПУ
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04.07.2022 07:16 Ответить
Вони дороги для російських військ будували.
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04.07.2022 08:16 Ответить
Цілком вірно, і навіть відомо чому: 1) був прийнятий курс з очікування травневих шашликів, 2) дана команда верещучкам збудувати "європейський хаб" у херсонській області у пунктах переходу в Крим, 3) 3 місяці йшли спори між ЄС та слугами відносно 50 млрд. на армію, 4) повне ігнорування даних американської розвідки щодо нападу москалів, 5) кроти.
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04.07.2022 08:46 Ответить
пункт № 5 має бути першим у списку. А все решта - наслідки п. 5
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04.07.2022 09:01 Ответить
ОПУ робив усе те за що 73відсоткові обрали наріка, так або інакше але народ України у своїй переважній більшості несе відповідальність за дії того кого обрали...
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04.07.2022 09:49 Ответить
Какая -то паникёрская статья , мы в киллометре от Херсона но брать его боимся и куча потому что. И что будем делать? Стоять и крутить дули оккупантам? Или что? Будем ждать Himmars ?А оккупанты за это время ещё 20 раз окопаются. Капец какой -то.
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04.07.2022 07:16 Ответить
Буде, як з Донецьком, мабуть... Хочу помилятися звичайно.
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04.07.2022 07:21 Ответить
та що там той Економіст знає. пишуть ото шо попало заради хайпу. хай пишуть, не можна, щоб про Україну забували.
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04.07.2022 07:22 Ответить
Читаємо уважно. Якщо не усе, то хоча б останнє : "До того ж поки на південному напрямку не спостерігається триразова перевага ЗСУ в живій силі й техніці, яка необхідна для успішного наступу."
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04.07.2022 08:11 Ответить


"Читаємо уважно. ...на південному напрямку не спостерігається триразова перевага ЗСУ в живій силі й техніці"

Вмикаємо голову, а якщо не вистачає знаннь - читаємо історичні, бажано документальні джерела уважно.
Три разова перевага (а інколи 5 разова) це типові (без урахування реальних обставин) вимоги для успішного наступу кінця ХІХ - першої половини ХХ ст.
Історія людства яскраво демонструє, що успішний наступ може бути навіть без переваги в озброєнні рівними чи інколи навіть меншими за чисельністтю військами за рахунок кращої підготовки особистого складу, тактики, організації та логістики.
А при перевазі в озброєннях, ще і з втратами наступаючих в рази (десятки) меньшими.

Розповіді про обов'язкове 3-и разову перевагу і в особистому складі, і в озброєнні, то байки для недолугих обивателів.
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04.07.2022 09:24 Ответить
Вмикаємо голову і згадуємо, наскільки техніка та жива сила орків переважали кількість техніки та сили захисників Маріуполя, Северодонецька, Лисичанська. І скільки ці міста трималися, навіть незважаючи на такі великі переваги. Не було б у орків такої кількості снарядів (обстріли з їх сторони майже не припинялися) та живої сили-не були б ці міста захоплені. Ротою чи батальйоном навіть суперпідготовлених десантників без важкого озброєння немає сенсу штурмувати добре укріплене позиціями місто з цілим полком захисників. Це не компьютерна гра. Тому про "байки для недолугих обивателів" та авторитетність диванних стратегій розповідайте комусь іншому.
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04.07.2022 10:11 Ответить
КАК СЕМЕРО НЕМЦЕВ ВЗЯЛИ БЕЛГРАД⁠⁠

Во время Балканской кампании в апреле 1941-го, Фриц Клингенберг был командиром 2-й роты 2-го разведывательного мотоциклетного батальона СС дивизии «Дас Райх». 11 апреля Клингенберг далеко оторвался от основных танковых сил. Дороги после затяжных дождей и мокрого снега превратились в кашу. Много мостов было разрушено отступающими югославскими войсками. Хауптштурмфюрер Клингенберг отмечал всё это на карте, продолжая сближаться с городом. Достигнув самых дальних пригородов у разбухшего Дуная, свою миссию Клингенберг мог считать выполненой, и должен был бы, с чистой совестью, возвращаться в свой батальон. Но здесь, в голове честолюбивого хауптштурмфюрера созрел дерзкий план.

Фриц Клингенберг нашёл брошенную моторную лодку, и вместе с унтер-офицером и пятью рядовыми пересёк холодный полноводный Дунай. Попытка отправить двоих солдат обратно за подмогой потерпела неудачу - лодка затонула. Солдаты вернулись к Клингенбергу. Так, во главе отряда в семь человек, хауптштурмфюрер Клингенберг отправился брать Белград.

Навстречу группе попались два грузовика и автобус с 20-ю сербскими солдатами. Однако они без единого выстрела сдались Фрицу. Переодевшись в форму югославской армии, Клингенберг и его группа благополучно миновала несколько КПП, обезвредив и захватив в плен их охрану. (Надо заметить, что город с 6 по 10 апреля уже подвергался сильным бомбёжкам в результате которых погибло и было ранено около семнадцати с половиной тысяч человек. Поэтому силы белградской обороны и гражданское население города были уже весьма деморализованы и готовились скорее к длительной осаде, чем к штурму. Так быстро увидеть немецких солдат в городе, никто уж точно не рассчитывал.)

Добравшись за несколько часов до окраинных улиц, Клингенберг был единственный раз обстрелян. В результате погибло и было ранено несколько пленных, единственным же ущербом группы хауптштурмфюрера можно было считать вывих кисти у одно из эсэсовцев.

Клингенберг приказал демонстративно вывесить нацистский флаг вместо югославского на главной улице. Слух о том, что в город вошли немецкие части молниеносно разнёсся по Белграду. Менее чем через час, мэр города, во главе магистрата, запросил переговоры. Блефуя, хауптштурмфюрер Клингенберг озвучил условия капитуляции, угрожая в случае сопротивления продолжением бомбардировок, началом артиллерийского обстрела, и штурмом города танковыми частями, которые, якобы, подошли к сербской столице. На удачу дерзкого офицера, в небе появились самолёты - разведчики люфтваффе. Фриц Клингенберг заявил, что лично от него зависит продолжение или непродолжение авиаударов.

Так, 12 апреля 1941 года, в 5 часов вечера был подписан приказ о капитуляции Белграда. Оружие сложили 1300 солдат национальной армии и ополчения.

Клингенберг решительно «оседлал» ситуацию. Он затребовал списки заключённых. Из них, самых лояльных для немецкого режима он поставил на охрану сдавшихся солдат. Также он затребовал отчётности по продуктовым, медикаментным и топливным запасам города.

Клингенберг убедил командующего гарнизоном выдать карту минных полей, схему - локацию пушечных батарей и пулемётных гнёзд.

По его приказу была сделана чётко заметная с воздуха спецразметка белградского аэродрома, превратившая его в площадку пригодную для посадки самолётов военной авиации Германии.

Некоторое количество бывших белградских заключённых удачливый хауптштурмфюрер отправил на восстановление ж/д путей.

Вечером 12 апреля к городу подошли солдаты из подразделения Клингенберга, не сумевшие вместе с ним переправиться через Дунай. По их словам, они увидели немецкий флаг и были уверены, что в город вошли с другой стороны основные немецкие части, а их командир давно погиб. Первые же боевые разведгруппы вошли в город в ночь на 13 апреля.

Днём в захваченный гауптштурмфюрером Клингенбергом Белград без боя вошли основные силы дивизии.

Два дня радиоконтактов Клингенберга с дивизионным начальством заставляли немецкое командование ломать голову - истинный ли это хауптштурмфюрер Фриц Клингенберг, или он попал в плен и сдал секретные радиокоды, с помощью которых дезинформирует и заманивает в ловушку немецких солдат? Или хуже того, он просто изменник и добровольно помогает югославской стороне. Верховное командование не могло до конца поверить столь счастливому исходу дела и опасалось подвоха. Только ручательство Пауля Хауссера заставило поверить информации Клингенберга о случившейся капитуляции Белграда.

Командир полка, «потерявший» Фрица и не получавший от него в течение нескольких дней развединформации, при встрече набросился было на него с обвинениями, на что удивлённый Клингенберг ответил «А я - взял город. Что мне - его теперь отдать обратно!?»

Взятие Белграда, по сути дела, подводило черту под Югославской операцией в целом. 14 мая 1941 года за взятие столицы Югославии Фриц Клингенберг был награждён Рыцарским крестом Железного креста.

После своих югославских приключений Клингенберг служил штаб-офицером юнкерского училища СС в Бад-Тёльце, потом на остфронте командовал танковым батальоном в "Дас Райх". А с января 1945 стал командиром дивизии ВСС "Гетц фон Берлихинген". Погиб в бою на западном фронте 22 марта 1945 г, в звании штандартенфюрера, в возрасте 32 лет.

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04.07.2022 17:18 Ответить


Два питання (судячи з тексту на рівні підлітка - риторичні):
- великий експерт хоч в армії служив, може ще і офіцер;
- а історію, хоча б в середній школі вчив?

"та авторитетність диванних стратегій"
В дитинстві "великого "знавця" мамА не вчила не судити інших по собі?
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04.07.2022 19:41 Ответить
Скільки разів ви були в Херсоні? Як добре розгледіли місцевість? 'крутити дулі'- ого це рівень інтелекту таке придумати!
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04.07.2022 10:25 Ответить
Про километр, это художественное преувеличение. Пока Антоновский мост и плотина в Н. Каховке не под огневым контролем, глобально оркам ничего не угрожает.
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04.07.2022 12:39 Ответить
Жители Херсона прекрасно знают что достаточно взять мост
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04.07.2022 07:32 Ответить
И что будет?
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04.07.2022 08:20 Ответить
Не можна штурмувати Херсон, залишаться руїни після москалів. Стратегічно в місто запустити сотню дрг, спільно з патріотичними мешканцями влупити по штабах, в/ч, складах, техніці рашистів і вони залишать місто, а вже по дорозі треба дати залпи з усіх стволів і рештки гнати далі за Чонгар і Каланчак.
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04.07.2022 08:52 Ответить
В дорозі потрібно буде випалити орків під самий 0. Допомогти їм зробити максимальний жест доброї волі.
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04.07.2022 11:45 Ответить
Что за идиотизм? Достаточно взять мост а сам Херсон уже перейдет рано или поздно без штурма. Это как раз тот случай когда штурм города не обязателен

Автор вообще видел карту, где кто стоит? Там до Чернобаевки еще добрых 15км, какой километр до Херсона?
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04.07.2022 07:31 Ответить
Полный бред с первого до последнего слова.
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04.07.2022 07:37 Ответить
Нужно просто продолжать наносить им урон химарсами по болевым точкам и Херсон отдадут в качестве жеста доброй воли
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04.07.2022 07:43 Ответить
Два тижні?Льоша-це ти?
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04.07.2022 07:46 Ответить
Это Люся...
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04.07.2022 08:09 Ответить
Только один вопрос : лендлиз вообще будет?
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04.07.2022 07:53 Ответить
Х.з. кораблик Soderman, про который писали в мае что он нам ленд лиз везет, походу поплыл куда то в сторону Тайваня, и в районе Мадагаскара отключил передачу координат.
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04.07.2022 12:56 Ответить
не знаю правда это или нет но приятная новость
это как бальзам на душу после отступления с лисичанска
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04.07.2022 07:54 Ответить
Херсон надо было брать, пока орки заняты были в Северодонецке и Лисичанске, а сейчас они будут оттуда перекидывать освободившиеся войска.
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04.07.2022 07:55 Ответить
Та нв. Влни буьуть штурмувати Слов'янськ, Краматорськ і вовтузитись у районі Харкова.
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04.07.2022 08:17 Ответить
Враховуючи, що бетон набирає 80 процентів міцності лише на 27 й день, вважаю, що в найближчі 20 днів ці укріплення не сильно врятують московитів.
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04.07.2022 07:58 Ответить
Как правильно сказали выше - писал статью идиот.... Сносится мост (а орки его взорвут все равно) и раш группировка перестаёт получать подкрепления...
Вряд ли они будут как Азов бится до конца имея за спиной Днепр.....
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04.07.2022 08:14 Ответить
Ок, они отойдут от города на какое-то расстояние и начнут его равнять РСЗО и артой, так же как и Марик. Что дальше будете делать? Диванные стратеги об этом как-то не подумали, да?
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04.07.2022 08:24 Ответить
Так, подумали. Відповідь знаємо і тобі не скажемо! Бо ти рашист, і дуже не хочеш звільнення ключового міста!
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04.07.2022 10:28 Ответить
Статью писал умный человек, не выдавая стратегическую инфу.
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04.07.2022 08:51 Ответить
Зате здали швидко.
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04.07.2022 08:22 Ответить
Спочатку треба рішити питання з кримським мостом.
Це віддавати території легко.
Награлись в розмінування...
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04.07.2022 08:26 Ответить
Дрони потрібні багато дронів камікадзе щоб їх викурювати з Херсона !
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04.07.2022 08:35 Ответить
Взорвать мост через Днепр и окупанты сами разбегутся. Все равно при отступлении рашисты все повзрывают
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04.07.2022 08:41 Ответить
Якщо при наступі рашистів на південь України нічого не підривали то з якого переляку тепер щось підриватимуть...)))
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04.07.2022 09:55 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.07.2022 09:45 Ответить
Бредятина
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04.07.2022 11:55 Ответить
 
 