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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне переместили 17 вагонов с боеприпасами из Крыма в Херсонскую область, - Генштаб ВСУ

рф,боєприпаси

В рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию "Каланчак" (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 4 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто тридцать первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем с территории Курской области агрессор применял артиллерию и вертолеты армейской авиации для поражения позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Васильевское, Белополье, Бачевск и Волковка Сумской области.

На Харьковском направлении группировка войск противника при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их перехода в наступление. В направлении населенного пункта Прудянка украинские воины решительно подавили враждебную попытку штурмовых действий.

В целях нарушения системы управления и связи Сил обороны противник активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Славянском направлении подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.

Враг осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

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На Донецком направлении основные усилия группировок противника сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на границу Северск – Федоровка – Бахмут.

На Краматорском направлении после проведения артиллерийской подготовки враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.

На Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы позиций наших войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спорное и в районе Углегорской ТЭС.

При поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спорное, Клиново и Майорск, успеха не имеет.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты вели штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Победа и Марьинка. Штурмовая авиация врага нанесла ракетные удары в районах восточной окраины населенного пункта Авдеевка и Марьинки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны и недопущения их перебрасывания на другие направления.

На Южнобужском и Таврическом направлениях основные усилия агрессора сосредотачиваются на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное и недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Враг усовершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.

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В рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию "Каланчак" (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения небезуспешно продолжают огневое поражение складов боеприпасов и скоплений живой силы и военной техники российских оккупантов.

армия РФ (19123) боеприпасы (2333) Генштаб ВС (6229) Крым (26373) россия (95418) вагоны (179) Херсонская область (4735)


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Топ комментарии
+10
А координаты этого места можно?
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04.07.2022 07:40
+10
Виробництво снарядів конвеєрним способом у гігантських масштабах освоїли ще до 1-ої світової війни.

На Московії таких заводів маса, приблизно стільки скільки у нас магазинів Рошен чи серіалів Свати
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04.07.2022 07:59
+9
Ну да, рошен то на хлеб не намажешь, а вот сваты хорошо мажутся, да же в масковии
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04.07.2022 08:04
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А координаты этого места можно?
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04.07.2022 07:40 Ответить
Як би рашисти не тужились, і не надувались але снаряди не безкінечні. А зробити нові не така вже і швидка справа
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04.07.2022 07:41 Ответить
Виробництво снарядів конвеєрним способом у гігантських масштабах освоїли ще до 1-ої світової війни.

На Московії таких заводів маса, приблизно стільки скільки у нас магазинів Рошен чи серіалів Свати
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04.07.2022 07:59 Ответить
Ну да, рошен то на хлеб не намажешь, а вот сваты хорошо мажутся, да же в масковии
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04.07.2022 08:04 Ответить
Говорят в белорусских магазинах рошен сейчас на полках есть
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04.07.2022 08:15 Ответить
про це не можна тут писати...
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04.07.2022 08:23 Ответить
По-вашому: "Говорят, что кур доят..." - це - по-перше. По-друге - якщо ти такий обізнаний, намалюй схему, за якою товар з України зараз може потрапити до Білорусі.
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04.07.2022 08:51 Ответить
ещё есть инфа 100%! Газ у тебя в доме тоже из кацапии. Но ты можешь мужественно с облгазом вхідну засувку опломбувати
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04.07.2022 11:27 Ответить
вітя, зайди на Лінію Оборони та прочитай про лендліз в роки другої світової. "А тут" лише ось нещодавно захід починає допомагати. А в 2014 - договоряйтеся і все. Але це ж відбулося після нещадних бомбардувань рашою мирного населення. І всупереч бажанню зелені люди пішли тербати захищати рідну домівку. Захід побачив рішимість українців захищати рідну домівку.
А якби пуйло не полізло у лютому, то звучала б стара пісня - домовляйтеся.
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04.07.2022 10:50 Ответить
Захід дає зброю щоб захистите себе, в першу чергу. Якби рф не казала, що збирається захопити нові країни нато, то ніхто зброю не надавав би.
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04.07.2022 11:42 Ответить
Феєрверків підвезли!
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04.07.2022 07:43 Ответить
там же залізничну колію підірвали. хоча у України не одна ж колія, там їх повно. нічого, і ці ********** хаймарсами дістанемо.
не уявляю собі, як наші там на такій спеці воюють, та ще й під постійними обстрілами. посилаю їм промені підтримки.
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04.07.2022 07:58 Ответить
Я очень рад ((...Дальше что...какие действия...может пора нарушить логистику!
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04.07.2022 08:24 Ответить
Ценная информация для "мудрого наріду".
А раздолбать те вагоны на подходе слабо было? А шо теперь? Про вагоны мы все теперь знаем. Надежда только на херсонских партизан?
Чьто по этому поводу думает ЗЕ!
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04.07.2022 08:28 Ответить
Ведь перекрыть логистику с Крыма - самое простое решение. Или это никому не интересно?
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04.07.2022 08:30 Ответить
Не заважаєм ЗСУ працювати. В них досить непогано виходить. Мені подобається якість генштабу,й вояків
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04.07.2022 10:20 Ответить
тепер буде чим нашим хлопцям зайнятися. Смерть окупантам. Україна - назавжди!
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04.07.2022 08:46 Ответить
Салюти ж заборонили, ну хіба що орки попросять, на День Незалежності України отримають, а може і раніше.
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04.07.2022 10:05 Ответить
Тобто генштаб у відкриту констатує свою халатність? Колії перешийку цілі, вагони приходять, а ми лише дивимося там з Києва десь з укриття! Просто вау...
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04.07.2022 10:41 Ответить
And this is exactly the target that Ukrainian Intelligence Agency must identify and prevent from reaching the final destination. It's called a "strategic target" and must be taken care of in first place. It'll cause an ordnance starvation, which in turn will cause a broken morale of the occupiers. Then, the Ukrainian fighters will be able to gain a strategic advantage.
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04.07.2022 16:59 Ответить
 
 