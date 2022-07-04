После оккупации Лисичанская РФ, вероятнее всего, начнет наступление на Северск или будет развивать атаки на Бахмут или Славянск, - ISW

После оккупации Лисичанска российские войска, скорее всего, начнут наступление на Северск, город в Донецкой области на пути в Славянск и Краматорск, хотя вместо этого могут развить более серьезные атаки на Бахмут или Славянск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Украинские войска, вероятно, продолжат с боями отступать к шоссе Е40, которое идет из Славянска через Бахмут в сторону Дебальцево. Пока неясно, примут ли они решение организовать оборону вокруг Северска.

В Донецкой области российские войска попытались атаковать населенные пункты севернее Славянска, но в течение 3 июля не завоевали какой-либо новой территории. При этом, по заявлению украинского Генерального штаба, армия РФ использует инструменты для радиоэлектронной борьбы. Различные источники подтверждают, что Славянск подвергается массированным обстрелам со стороны российских военных.

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