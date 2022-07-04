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Новости Агрессия России против Украины Война
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После оккупации Лисичанская РФ, вероятнее всего, начнет наступление на Северск или будет развивать атаки на Бахмут или Славянск, - ISW

рф

После оккупации Лисичанска российские войска, скорее всего, начнут наступление на Северск, город в Донецкой области на пути в Славянск и Краматорск, хотя вместо этого могут развить более серьезные атаки на Бахмут или Славянск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Украинские войска, вероятно, продолжат с боями отступать к шоссе Е40, которое идет из Славянска через Бахмут в сторону Дебальцево. Пока неясно, примут ли они решение организовать оборону вокруг Северска.

В Донецкой области российские войска попытались атаковать населенные пункты севернее Славянска, но в течение 3 июля не завоевали какой-либо новой территории. При этом, по заявлению украинского Генерального штаба, армия РФ использует инструменты для радиоэлектронной борьбы. Различные источники подтверждают, что Славянск подвергается массированным обстрелам со стороны российских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После тяжелых боев ВСУ отошли из Лисичанска, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19123) Северодонецк (333) россия (95418) Славянск (2569)


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Топ комментарии
+8
Все друзяки, більше немає потенційних котлів. В Северодонецьку можливий котел був із самого початку вторгнення орди в Україну. А тепер дорогі наші ЗСУ переходьте в глуху оборону і громіть вражину при допомозі артилерії, її у нас уже достатньо для цього, а ще більше підійде.
Не дайте ворогу знову розвернути наступ на Донбасі. Славянськ і Краматорськ ні в якому разі не можна віддавати ворогам.
На півдні активізуйте наступ, всі війська із Одеси під Херсон, не буде там уже ніколи і ніякого десанту, достатньо відсиджуватися в тилах. Беріть хоча би лівий берег херсонщини з Херсоном, щоби орки не провели референдум, бо втратимо цю область.
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04.07.2022 08:59
+3
У Куйла дедлайн по Донбассу- конец августа. Хочет 11.09 "рихверендумы" устроить.
Надеюсь, что ЗСУ устроит им там братские могилы вместо "дня голосования".
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04.07.2022 08:20
+3
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04.07.2022 08:23
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Спасіба, Кеп!
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04.07.2022 08:13 Ответить
Та шо ви гаварітє..
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04.07.2022 08:18 Ответить
Можно сразу список городов ,которые придется оставить????
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04.07.2022 08:18 Ответить
У Куйла дедлайн по Донбассу- конец августа. Хочет 11.09 "рихверендумы" устроить.
Надеюсь, что ЗСУ устроит им там братские могилы вместо "дня голосования".
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04.07.2022 08:20 Ответить
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04.07.2022 08:23 Ответить
Ну чого ж ти генералісімус диванний сидиш тут пишеш, а не керуєш армією? Давай йди оточуй ворога армією в 10 раз меншою за нього...
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04.07.2022 08:54 Ответить
Головнокомандувач зразу буде відводити віська " на більш укріплені позиції" чи трохи пізніше?
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04.07.2022 08:49 Ответить
Все друзяки, більше немає потенційних котлів. В Северодонецьку можливий котел був із самого початку вторгнення орди в Україну. А тепер дорогі наші ЗСУ переходьте в глуху оборону і громіть вражину при допомозі артилерії, її у нас уже достатньо для цього, а ще більше підійде.
Не дайте ворогу знову розвернути наступ на Донбасі. Славянськ і Краматорськ ні в якому разі не можна віддавати ворогам.
На півдні активізуйте наступ, всі війська із Одеси під Херсон, не буде там уже ніколи і ніякого десанту, достатньо відсиджуватися в тилах. Беріть хоча би лівий берег херсонщини з Херсоном, щоби орки не провели референдум, бо втратимо цю область.
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04.07.2022 08:59 Ответить
а шо, проведение референдума = навсегда утрата области ?
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04.07.2022 13:01 Ответить
Інший переклад https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-3 ОРИГІНАЛУ цієї інфи - на сайті "Букви", "https://bykvu.com/ua/bukvy/u-zakhoplenii-rosiieiu-luhanskii-oblasti-vse-shche-mohly-lyshytysia-ukrainski-viiskovi-instytut-vyvchennia-viiny/ У захопленій Росією Луганській області все ще могли лишитися українські військові " - говорить про те, що в Лисичанську в оточенні могли залишитись наші військові
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04.07.2022 08:59 Ответить
вангувати - то є робота люсьєн - не їжте її хліб
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04.07.2022 09:01 Ответить
Ого !
ISW вміє користуватись мапами !
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04.07.2022 09:02 Ответить
https://espreso.tv/vorog-kontsentrue-sili-dlya-shturmu-slovyanska-ta-bakhmuta-boets-legionu-svobodi-nazarenko Ворог концентрує сили для штурму Словʼянська та Бахмута, - заступник комбата "Легіону Свободи" В.Назаренко Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Вчора ворог завдав варварського удару по Слов'янську та Краматорську. Ці міста були обстріляні з РСЗВ. Це свідчить про те, що наступними своїми цілями ворог обрав Бахмут, Краматорськ та Слов'янськ", - розповів Володимир Назаренко. Він наголосив, що окупанти не збираються зупинятись на кордонах Донецької та Луганської областей
"Знищивши Сєверодонецьк та Лисичанськ, ворог не збирається зупинятись. Вони не зупиняться на умовних кордонів областей та міст. Схибленому російському диктатору потрібна вся Україна та світ", - додав Назаренко.
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04.07.2022 09:07 Ответить
после оставления Лисичанска Марк Солонин большой друг Димы Гордона даже расцвел, появилась саркастическая улыбка, появились новые прогнозные карты от института Каганов. И все такое. Уже малюют пути дальнейшего отступления украинской армии.
Адольф первый всегда заставлял удерживать любой город и любой ценой, он просто обявлял его крепостью, несмотря ни на что. Как говорил Гудериан, это была его неистребимая блажь и приводил конкретный пример Варшавы в 1945 году. Суть такова. в январе 1945 года КА обошла город. Комендант крепости уведомил Оперотдел ГШ и получил согласие на эвакуацию,в городе было 4 батальона.Узнав об этом, Гитлер арестовал нач Оперотдела и двух направленцев и коменданта крепости за самовольство, хотя это действие было обьективным. Считаю, что в ЗСУ полное единоначалие, политики не "керуют" потому что не дают керовать, не в пример вождя лаптепитеков, сшивающего лоскутное одеяло армии и пьющего кровь целого народа.
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04.07.2022 09:14 Ответить
 
 