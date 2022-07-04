После оккупации Лисичанская РФ, вероятнее всего, начнет наступление на Северск или будет развивать атаки на Бахмут или Славянск, - ISW
После оккупации Лисичанска российские войска, скорее всего, начнут наступление на Северск, город в Донецкой области на пути в Славянск и Краматорск, хотя вместо этого могут развить более серьезные атаки на Бахмут или Славянск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Украинские войска, вероятно, продолжат с боями отступать к шоссе Е40, которое идет из Славянска через Бахмут в сторону Дебальцево. Пока неясно, примут ли они решение организовать оборону вокруг Северска.
В Донецкой области российские войска попытались атаковать населенные пункты севернее Славянска, но в течение 3 июля не завоевали какой-либо новой территории. При этом, по заявлению украинского Генерального штаба, армия РФ использует инструменты для радиоэлектронной борьбы. Различные источники подтверждают, что Славянск подвергается массированным обстрелам со стороны российских военных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Надеюсь, что ЗСУ устроит им там братские могилы вместо "дня голосования".
Не дайте ворогу знову розвернути наступ на Донбасі. Славянськ і Краматорськ ні в якому разі не можна віддавати ворогам.
На півдні активізуйте наступ, всі війська із Одеси під Херсон, не буде там уже ніколи і ніякого десанту, достатньо відсиджуватися в тилах. Беріть хоча би лівий берег херсонщини з Херсоном, щоби орки не провели референдум, бо втратимо цю область.
ISW вміє користуватись мапами !
"Вчора ворог завдав варварського удару по Слов'янську та Краматорську. Ці міста були обстріляні з РСЗВ. Це свідчить про те, що наступними своїми цілями ворог обрав Бахмут, Краматорськ та Слов'янськ", - розповів Володимир Назаренко. Він наголосив, що окупанти не збираються зупинятись на кордонах Донецької та Луганської областей
"Знищивши Сєверодонецьк та Лисичанськ, ворог не збирається зупинятись. Вони не зупиняться на умовних кордонів областей та міст. Схибленому російському диктатору потрібна вся Україна та світ", - додав Назаренко.
Адольф первый всегда заставлял удерживать любой город и любой ценой, он просто обявлял его крепостью, несмотря ни на что. Как говорил Гудериан, это была его неистребимая блажь и приводил конкретный пример Варшавы в 1945 году. Суть такова. в январе 1945 года КА обошла город. Комендант крепости уведомил Оперотдел ГШ и получил согласие на эвакуацию,в городе было 4 батальона.Узнав об этом, Гитлер арестовал нач Оперотдела и двух направленцев и коменданта крепости за самовольство, хотя это действие было обьективным. Считаю, что в ЗСУ полное единоначалие, политики не "керуют" потому что не дают керовать, не в пример вождя лаптепитеков, сшивающего лоскутное одеяло армии и пьющего кровь целого народа.