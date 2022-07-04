Войска РФ форсировали Северский Донец и закрепляются в районе Лисичанска и Белогоровки, - Генштаб ВСУ
Российские войска на Краматорском направлении форсировали реку Северский Донец и закрепляются в районах Лисичанска и Белогоровки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"На Краматорском направлении после проведения артиллерийской подготовки враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка", - сообщили в Генштабе.
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Херсон якось виборемо, а на сході буде дуже, дуже важко.
сегодня прочитал обьявление:
в Херсонскую область зашло 17 вагонов боеприпасов. Генеральный штаб
такое не обьявлять нужно а давать команду сразу на уничтожение
а то эти 17 вагонов расосуться потом ищи их гне известно где
а вы говорите наступление
на лицо признаки бардака