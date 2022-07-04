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Войска РФ форсировали Северский Донец и закрепляются в районе Лисичанска и Белогоровки, - Генштаб ВСУ

донець,сіверський

Российские войска на Краматорском направлении форсировали реку Северский Донец и закрепляются в районах Лисичанска и Белогоровки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"На Краматорском направлении после проведения артиллерийской подготовки враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка", - сообщили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На южном направлении ВСУ ликвидировали 47 россиян, склад боеприпасов и вражескую технику, - ОК "Юг"

армия РФ (19123) Генштаб ВС (6229) Северский Донец (41)


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Топ комментарии
+21
Наші війська воюють, гинуть і тримаються якщо можуть.А деякі писаки обурюються що немає перемог.Ну так пи*дуй до воєнкомату і усі питання чим займаються наші військові одразу відпадуть.
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04.07.2022 08:48
+17
Вы же понимаете что все ети города которые мы так легко здаем потом придется брать штурмом большими потерями. А Лисичанск был выгодной позицией для обороны на высоте и прикрывался рекой. Да бл*****
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04.07.2022 08:44
+16
Himars не було, топили кацапів в Донцю як тих жаб (травень місяць), Himars є - жаби переправились. Цікаво
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04.07.2022 08:37
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Зеля озброює Київський округ.
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04.07.2022 08:37 Ответить
видосиками
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04.07.2022 08:56 Ответить
Ти точно яйця чешеш
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04.07.2022 08:47 Ответить
Наші війська воюють, гинуть і тримаються якщо можуть.А деякі писаки обурюються що немає перемог.Ну так пи*дуй до воєнкомату і усі питання чим займаються наші військові одразу відпадуть.
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04.07.2022 08:48 Ответить
Вы сейчас на каком направлении воюете?
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04.07.2022 08:48 Ответить
Такі вимагачі перемог зазвичай воюють на диванному напрямку.
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04.07.2022 08:50 Ответить
Якщо ми хочемо повернути всі свої території. То ця війна надовго. В закінчення війни до Нового Року ананасоване Зеленським не вірю.
Херсон якось виборемо, а на сході буде дуже, дуже важко.
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04.07.2022 08:34 Ответить
Наша головна перемога ,це внутрішня дестабілізація в наросії від , та хоча б від того, щоб правду там люди знали,не кажу вже про зомбаж і перезомбаж, а в цьому напрямку робиться щось мало ВАТО. Німці в 1918 році заплатили чЛеніну і брали міста без боїв зовсім, за мат. допомогу чЛенін розрахувався Україною, потім їх киданув, бо пішов на Германію війною, Україна ж то була німецькою ??!!
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04.07.2022 10:32 Ответить
Himars не було, топили кацапів в Донцю як тих жаб (травень місяць), Himars є - жаби переправились. Цікаво
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04.07.2022 08:37 Ответить
Вы же понимаете что все ети города которые мы так легко здаем потом придется брать штурмом большими потерями. А Лисичанск был выгодной позицией для обороны на высоте и прикрывался рекой. Да бл*****
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04.07.2022 08:44 Ответить
Таке враження що інформація зі ставки тече річкою на маскву, органів контролю безпеки немає, але щось вони лізуть туди де тонко, як хтось їм підказує
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04.07.2022 09:25 Ответить
Himars є , 777 високоточні теж є а команди топити орків мабудь не було . Чому? маюудь тож чому і південь був за добу окукупований
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04.07.2022 08:45 Ответить
Напевно Донбас наші залишать кацапам. Звільняти будуть, якщо будуть, в останню чергу. Це кармічне.
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04.07.2022 08:45 Ответить
На шерпенском плацдарме точно такую петлю делает Днестр. Немцы, обороняя 12-километровый шерпенский плацдарм, небольшими силами положили там 2 дивизии советской армии. Это по официальным сведениям
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04.07.2022 08:53 Ответить
переклад інфи-https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-3 ОРИГІНАЛУ - з Інституту вивчення війни на сайті "Букви", "https://bykvu.com/ua/bukvy/u-zakhoplenii-rosiieiu-luhanskii-oblasti-vse-shche-mohly-lyshytysia-ukrainski-viiskovi-instytut-vyvchennia-viiny/ У захопленій Росією Луганській області все ще могли лишитися українські військові " - говорить про те, що в Лисичанську в оточенні могли залишитись наші військові
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04.07.2022 09:01 Ответить
Создается впечатление что наши войска умышленно сдерживают, не передавая на фронт новейшие вооружения союзников. После сокрушительной победы на киевском, сумском и черниговском направлении сейчас какой-то столбняк при нытье что вооружения еще мало и вот когда его будет достаточно, вот тогда мы дадим жару. Вопрос- а как же мы кацапню выгнали на севере страны???! А не готовит ли нам гениальнейший какой- то мир с кацапней, ведь от переговоров этот мудак еще не отказался, хотя заявления он делает бравые!!! Таким образов создаст этот пресловутый кориядор в Крым???! Хочется ошибиться но зная напальйона современности и его агентуру кремля в ОП как-то подозрения закрадываются.
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04.07.2022 09:05 Ответить
Да. Такое уже ощущение, что и вся Донецкая область будет сдана потустороннему русскому миру. Как то браво уж зеленая власть в отступление ударилась
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04.07.2022 09:20 Ответить
сильно похоже ..., агрохимии - дерьмако- татаровы и остальная компашка никуда не делась , а это спецы по тайным договорнякам за спиной у армии и народа !!похоже будут спешить сохранить морду лица людоеду - кровопийце до начала лендлинза , админграницы донецк-луганск будут сданы и еще хорошие куски в придачу , дальше минск -3 ( или будапешт-2 ) , дальше трубим на ввесь мир шо нас не победили , благодаря стойкости ЯЖНЕВТИКА , поедки-фанфары - свет юпитеров ( шоумену все знакомо !!) , ждем и пилим бабло рекой на востановление !!! ... не хотелось плохо думать о нашем генштабе , но понимая под чьим руководством он находится начинают терзать мууутные сомнения ....
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04.07.2022 10:54 Ответить
ч
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04.07.2022 09:09 Ответить
Темп просування рашистів на Донбасі наче збільшився останнім часом. Тривожно щось, а чи не рухне фронт на цьому напрямку. Нерви у військових не залізні, щоб бути безкінечно довго під обстрілами значно переважаючої в кількості артилерії та штурмової авіації ворога і до сих пір не маючи дієвого інструменту протистояти цьому
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04.07.2022 09:14 Ответить
Все це не дуже добре позначається на моральному дусі військових і цивільних. Пояснюють, що там кратне переважання в засобах і в живій (поки що) силі у росіянських нацистів, але ж , це кратне переважання тепер куди далі піде ??? Краматорск, Павлоград, Дніпро ???
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04.07.2022 10:37 Ответить
как раз в эту тему
сегодня прочитал обьявление:
в Херсонскую область зашло 17 вагонов боеприпасов. Генеральный штаб
такое не обьявлять нужно а давать команду сразу на уничтожение
а то эти 17 вагонов расосуться потом ищи их гне известно где
а вы говорите наступление
на лицо признаки бардака
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04.07.2022 11:53 Ответить
 
 