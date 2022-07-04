В результате агрессии РФ в Украине 345 детей погибли и более 644 ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 4 июля 2022 года более 989 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 345 детей погибли и более 644 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 345, Харьковской - 185, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", - говорится в сообщении.

Так, 3 июля в результате обстрела оккупантами г. Славянск в Донецкой области погибла 9-летняя девочка.

Также 3 июля войска РФ в очередной раз обстреляли Бахмут в Донецкой области. Ранения получили 2-летний мальчик и 4-летняя девочка.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.

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