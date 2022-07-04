РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10024 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 256 9

"Это российские ракеты уничтожают украинские элеваторы", – глава МИД Австрии Шалленберг в Египте

александер,шалленберг

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг подчеркнул, что именно Россия и ее глава Путин виноваты в том, что из украинских портов не отправляется зерно, вызывая мировой продовольственный кризис.

Об этом глава австрийского внешнеполитического ведомства заявил в воскресенье во время пресс-конференции в Каире в рамках своего визита в Египет. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АРА, передает Цензор.НЕТ.

"Во время своего визита в Египет в воскресенье министр иностранных дел Александр Шалленберг подчеркнул, что российская агрессивная война против Украины вызывает экономические проблемы и продовольственный кризис в регионе. На пресс-конференции со своим коллегой Самехом Шукри министр иностранных дел подчеркнул свой тезис о том, что в Египте и Северной Африке царит "российский нарратив", что виной этого якобы санкции ЕС против москвы", - говорится в сообщении.

Австрийский министр отметил важность борьбы с этой дезинформацией. "Это российские ракеты уничтожают украинские элеваторы", – заявил он.

Также, как информирует АРА, Шалленберг заявил, что именно россия и президент владимир путин "виновны в том, что из украинских портов через Черное море больше не поставляется зерно".

По убеждению главы МИД Австрии, нападение рф на Украину можно сравнить с нападением иракского диктатора Саддама Хусейна на Кувейт в 1990 году.

"Шоковые волны войны ударили по всем, включая Египет. Это – цинизм российской стороны", - заявил австрийский министр, назвав последствиями политики путина "рост цен на энергоносители, нарушение цепочек поставок, проблемы с продовольственной безопасностью".

Отмечается, что, будучи главным импортером украинской пшеницы, Египет особенно страдает от продовольственного кризиса,вызванного войной рф против Украины: 80-90% нуждающейся в Египте пшеницы импортируется преимущественно из Украины.

Также смотрите: ВСУ нанесли огненное поражение по военным объектам в оккупированных Донецке и Снежном. ВИДЕО

Австрия (807) голод (147) Египет (772) зерно (1070) Шалленберг Александр (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про відвантаження зерна з українських портів Чорного моря навіть не може бути мови!
показать весь комментарий
04.07.2022 08:58 Ответить
Але в алладінів забракло духу щось висказати проти пахомії. Краще скиглити про жорстоку Європу, яка своїм санкціями не дає їм їсти
показать весь комментарий
04.07.2022 09:01 Ответить
Всі відчують наслідки, а найбільше ті, хто підтримував і підтримує рашистський наратив. Пісок пшеницею не стане, Египет лапу нехай смокче жваво.
показать весь комментарий
04.07.2022 09:03 Ответить
Придется выбирать или русотуристо или еда
показать весь комментарий
04.07.2022 09:26 Ответить
Как вариант, можно из одного сделать второе.
показать весь комментарий
04.07.2022 09:51 Ответить
зроблять , але не в Єгипті .... у них традиції інші !
А у багатьох країнах тропічної Африки - легко і зі задоволенням
показать весь комментарий
04.07.2022 09:58 Ответить
Так і проблему голоду у чорній Африці можна вирішити. В рашці багато м'яса))
показать весь комментарий
04.07.2022 10:03 Ответить
Треба їм запропонували дати нам зброю та воювати за нас за зерно та гроши.
показать весь комментарий
04.07.2022 12:34 Ответить
 
 