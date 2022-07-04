"Это российские ракеты уничтожают украинские элеваторы", – глава МИД Австрии Шалленберг в Египте

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг подчеркнул, что именно Россия и ее глава Путин виноваты в том, что из украинских портов не отправляется зерно, вызывая мировой продовольственный кризис.

Об этом глава австрийского внешнеполитического ведомства заявил в воскресенье во время пресс-конференции в Каире в рамках своего визита в Египет. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АРА, передает Цензор.НЕТ.

"Во время своего визита в Египет в воскресенье министр иностранных дел Александр Шалленберг подчеркнул, что российская агрессивная война против Украины вызывает экономические проблемы и продовольственный кризис в регионе. На пресс-конференции со своим коллегой Самехом Шукри министр иностранных дел подчеркнул свой тезис о том, что в Египте и Северной Африке царит "российский нарратив", что виной этого якобы санкции ЕС против москвы", - говорится в сообщении.

Австрийский министр отметил важность борьбы с этой дезинформацией. "Это российские ракеты уничтожают украинские элеваторы", – заявил он.

Также, как информирует АРА, Шалленберг заявил, что именно россия и президент владимир путин "виновны в том, что из украинских портов через Черное море больше не поставляется зерно".

По убеждению главы МИД Австрии, нападение рф на Украину можно сравнить с нападением иракского диктатора Саддама Хусейна на Кувейт в 1990 году.

"Шоковые волны войны ударили по всем, включая Египет. Это – цинизм российской стороны", - заявил австрийский министр, назвав последствиями политики путина "рост цен на энергоносители, нарушение цепочек поставок, проблемы с продовольственной безопасностью".

Отмечается, что, будучи главным импортером украинской пшеницы, Египет особенно страдает от продовольственного кризиса,вызванного войной рф против Украины: 80-90% нуждающейся в Египте пшеницы импортируется преимущественно из Украины.

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