Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36,2 тыс. человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1589 танков и 3754 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 июля потери личного состава противника составляют около 36 200 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составляют:
личного состава - около 36200 (+230) человек ликвидировано,
танков - 1589 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 3754 (+10) ед,
артиллерийских систем - 804 (+3) ед,
РСЗО - 246 (+0) ед,
средства ПВО - 105 (+0) ед,
самолетов - 217 (+0) ед,
вертолетов - 187 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),
крылатые ракеты – 144 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11) ед,
специальная техника - 65 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются", — отмечают в Генштабе.
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