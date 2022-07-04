Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36,2 тыс. человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1589 танков и 3754 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 июля потери личного состава противника составляют около 36 200 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 36200 (+230) человек ликвидировано,

танков - 1589 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3754 (+10) ед,

артиллерийских систем - 804 (+3) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед,

средства ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),

крылатые ракеты – 144 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11) ед,

специальная техника - 65 (+1).

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"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются", — отмечают в Генштабе.