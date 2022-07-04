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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36,2 тыс. человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1589 танков и 3754 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 июля потери личного состава противника составляют около 36 200 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 36200 (+230) человек ликвидировано,

танков - 1589 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3754 (+10) ед,

артиллерийских систем - 804 (+3) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед,

средства ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),

крылатые ракеты – 144 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11) ед,

специальная техника - 65 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36,2 тыс. человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1589 танков и 3754 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются", — отмечают в Генштабе.

армия РФ (19129) Генштаб ВС (6229) ликвидация (3507) уничтожение (6869) техника (1734) потери (4378)


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Топ комментарии
+6
У порівнянні зі вчорашню статистикою все виглядає гуд, сподіваюсь завтра буде ще більше.
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04.07.2022 09:08
+6
Серйозно?! А відколи це Запоріжжя окуповане?
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04.07.2022 10:34
+5
Москалів стало складніше вбивати
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04.07.2022 09:06
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Москалів стало складніше вбивати
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04.07.2022 09:06 Ответить
Регулярні удари по складах мають і такий ефект. Без артпідготовки вони не ідуть в атаку, а без снарядів складно її провести.
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04.07.2022 10:09 Ответить
Без арти - москалям - кранти.
Без боеприпасів - арта не працює.
Багато боеприпасів без жд - глухий номер.
Жд розвинуте лише в донбасі.
Осінь, дощі, болото, зима, морози - рашисти зупинияться.
Як зупиниться - так і війні кінець.
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04.07.2022 10:37 Ответить
У порівнянні зі вчорашню статистикою все виглядає гуд, сподіваюсь завтра буде ще більше.
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04.07.2022 09:08 Ответить
не "отримали піздюлей" а жест доброй воли
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04.07.2022 09:16 Ответить
Треба публікувати загальні втрати російських окупантів від початку російської окупації України з 2014 року.
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04.07.2022 09:19 Ответить
Згоден !
Але хто їх подасть ?

Напевно більша таємниця , чим вміст "чемоданчика Путіна"
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04.07.2022 10:03 Ответить
Не бачу в переліку мостів, складів і, як же без бронепоїзда.
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04.07.2022 09:20 Ответить
МАЛО!
На мордоре должен вой стоять до неба!
Ипотеку на место на кладбище и проведение похорон, гробы по талонам!
Свадьбы по субботам, проводы в армию по понедельникам, отпевания по вторникам и похороны по пятницам, и так по кругу! от мацквы до самых до окраин!
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04.07.2022 09:27 Ответить
https://gk-press.if.ua/rodyny-okupantiv-pereselyayutsya-z-glybynok-rosiyi-do-zaporizhzhya-zhyvut-u-kvartyrah-ukrayintsiv/ Родини окупантів переселяються з "глибинок" Росії до Запоріжжя: живуть у квартирах українців.
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04.07.2022 09:38 Ответить
Серйозно?! А відколи це Запоріжжя окуповане?
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04.07.2022 10:34 Ответить
Фєєрічний рашистскій бот...
почем бавовна с глубінки?
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04.07.2022 10:38 Ответить
Рашисты, а закончится это так..
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08.07.2022 09:08 Ответить
 
 