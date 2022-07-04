Украинские воины отразили штурм врага в направлении Прудянки на Харьковщине, - Генштаб ВСУ

Украинские воины отразили штурм врага в направлении Прудянки на Харьковщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В Харьковском направлении группировка войск противника при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их перехода в наступление. По направлению населенного пункта Прудянка украинские воины решительно подавили враждебную попытку штурмовых действий", - говорится в сообщении.

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