Украинские воины отразили штурм врага в направлении Прудянки на Харьковщине, - Генштаб ВСУ
Украинские воины отразили штурм врага в направлении Прудянки на Харьковщине.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В Харьковском направлении группировка войск противника при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их перехода в наступление. По направлению населенного пункта Прудянка украинские воины решительно подавили враждебную попытку штурмовых действий", - говорится в сообщении.
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@ThorHeyerdahl5
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12 год
По Лисичанську. Віддали, щоб не потрапити в оточення. Але пора перестати брехати і собі, і іншим! Загроза оточення склалась через те, що росіяни послідовно витісняють нас. Якщо будемо шукати виправдання - через рік будемо виправдовуватись чому треба було вивести війська зі Львова