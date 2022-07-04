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Украинские воины отразили штурм врага в направлении Прудянки на Харьковщине, - Генштаб ВСУ

зброя,навчання,зсу

Украинские воины отразили штурм врага в направлении Прудянки на Харьковщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В Харьковском направлении группировка войск противника при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их перехода в наступление. По направлению населенного пункта Прудянка украинские воины решительно подавили враждебную попытку штурмовых действий", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ усилила корабельную группировку в Черном море подводной лодкой, - ОК "Південь".

армия РФ (19129) Генштаб ВС (6229) Харьковщина (5577) ВСУ (6564)


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Топ комментарии
+12
Тур Хеєрдал
@ThorHeyerdahl5
·
12 год
По Лисичанську. Віддали, щоб не потрапити в оточення. Але пора перестати брехати і собі, і іншим! Загроза оточення склалась через те, що росіяни послідовно витісняють нас. Якщо будемо шукати виправдання - через рік будемо виправдовуватись чому треба було вивести війська зі Львова
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04.07.2022 09:21
+6
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.07.2022 10:30
+4
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04.07.2022 17:09
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Тур Хеєрдал
@ThorHeyerdahl5
·
12 год
По Лисичанську. Віддали, щоб не потрапити в оточення. Але пора перестати брехати і собі, і іншим! Загроза оточення склалась через те, що росіяни послідовно витісняють нас. Якщо будемо шукати виправдання - через рік будемо виправдовуватись чому треба було вивести війська зі Львова
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04.07.2022 09:21 Ответить
Отвергая, предлагайТЕ.
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04.07.2022 09:44 Ответить
Вести борьбу на политическом фронте, убеждая западных союзников, что нужно в десятки раз больше вооружения.
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04.07.2022 17:36 Ответить
виправдовуватися приходиться тому, що багато людей, які й гадки не мають як це все взагалі на війні моментально змінюється, вимогають перемог наслухавшись арестовича. Це між іншим несправедливо, наслухалися арестовича, лайкали арестовича, то й вимогати від арестовича, най він і виправдовується. А то на п...ть одні, а виправдовуватися інші мають.
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04.07.2022 18:28 Ответить
Триздить аристовищ, а виправдовуватись має Залужний
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04.07.2022 20:52 Ответить
все правльно роблять ви бачили наших хлопців а я їх бачу і зними розмовляю вони не машини житя головне . таракани лізуть зі всіх дир но нічого і на наші вулиці буде свято .
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04.07.2022 10:05 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.07.2022 10:30 Ответить
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04.07.2022 17:09 Ответить
Верим ЗСУ! Хлопци не подведут. Главное, выжить, а там всё отвоюем назад
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04.07.2022 21:00 Ответить
Если хорошо дать Химарсам поработать ещё недели -две то рашисты сами пятками засверкают как было под Киевом.
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04.07.2022 21:28 Ответить
 
 