За прошлые сутки оккупанты обстреляли Баштанский и Николаевский районы на Николаевщине, - ОВА

За минувшие сутки по состоянию на утро понедельника российские войска обстреляли Баштанский и Николаевский районы Николаевской области, предварительно без пострадавших

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной военной администрации.

В частности, в Баштанском районе днем, 3 июля, обстрелы были в поселке Березнеговатое и селе Лепетиха Березнеговатской громады. Без жертв. Информация о повреждениях уточняется. Также продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Около 23:00, 3 июля, обстрелам подверглась Широковская громада. Обстрелы были вне населенных пунктов. Потерпевших нет.

В Николаевском районе утром, 3 июля, около 10:00 на территории Куцурубской громады в с.Днепровское в результате вражеского обстрела разрушены два жилых дома, другие дома и здания получили повреждения. Днем, 3 июля, с 13:30 по 14:00 фиксировались обстрелы с.Заселье и за пределами населенных пунктов Первомайской громады. Повреждены приусадебные участки, возгорание на полях. После 14:00, 3 июля, были обстрелы с. Степное Воскресенской громады. Повреждено здание церкви.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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