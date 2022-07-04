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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию", - Кулеба о членстве Украины

нато

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит сейчас предпосылок для изменения НАТО своей практической политики относительно членства Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжится подтверждение, что двери открыты, и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина также остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно Европейскому Союзу и начало делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины в Альянс", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что в последние четыре месяца Евросоюз значительно вырвался вперед в отношениях с Украиной, а НАТО осталось на месте.

"Есть НАТО как объединение стран, принимающих решение консенсусом. Так вот, в этом едином кругу было, по моему мнению, принято неформальное решение: для того, чтобы Россия не использовала аргумент о том, что она воюет с НАТО, Альянс как единство будет на второстепенных ролях. Они сейчас переформатировали свой пакет помощи, там будет что-то происходить, но стратегически было принято решение, что НАТО не будет на передовых ролях в поддержке Украины", - пояснил Кулеба.

В то же время в НАТО была создана так называемая coalition of the willing – коалиция желающих участвовать в коалиции – и многие члены этой коалиции являются членами НАТО.

"И вот они оказывают конкретную помощь. Поэтому нужно очень сильно различать помощь от Соединенных Штатов как члена НАТО и помощь от НАТО, где все это координируется Секретариатом и предоставляется нам. Я считаю, что было принято такое решение: не пускать НАТО на ведущие роли .Принято оно было отдельной группой влиятельных государств-членов Альянса, и сейчас оно имплементируется", - сказал министр.

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Украина (44927) членство в НАТО (1509) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+27
Знімимо Зелю-змінить і позіцію.
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04.07.2022 09:45
+26
знов зелене скиглення про плахое нато.....
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04.07.2022 09:47
+20
Для тих, хто в танку і хто вже хоче припиняти війну, бо "НАТО нам не допомагає". Припинити війну - знччить щезнути, як нація, як держава, як етнос. І не лише у ментальниму вимврі, але й у фізичному. Бо далі буде наступний голодоор і переселення під китайський кордон. Погано історії не знати. Стосовно НАТО. Вся зброя, яка заращ пступає - натівська, і в сновному натівського зразка і стандарту. Іншої просто не надходить. Через українські бойові підрозділи вже перейшло близько 20000 добровольців. Більшість з крахн НАТО. Підготовкп і злагодження нових бойовиз підрозділів ЗСУ проходить на НАТОвських полігонах. Якого НАТО не вистачає зраднюкам? Чого це Кулеба знову заспівав "НАТА нам нє нада"? Чи не тому, що Єрмак веде якісь перемовиеи і консультаціх про якісь безпекові гарантії з не відомо ким?
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04.07.2022 09:49
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Знімимо Зелю-змінить і позіцію.
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04.07.2022 09:45 Ответить
Саме так!! Тому що НАТО,це не лише оборона,це головним чином європейські цінності,демократія,правосуддя,нетерпимість до корупції !!!)))
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04.07.2022 09:58 Ответить
зто додик даже не подал заяку , когда была идеальная возможность это сделать на саммите , у него договорняк с паРашкой , не вступать в нато и евросоюз , но европа зелю додавила , а вот с нато вопрос отпал на долго.
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04.07.2022 12:43 Ответить
знов зелене скиглення про плахое нато.....
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04.07.2022 09:47 Ответить
Для тих, хто в танку і хто вже хоче припиняти війну, бо "НАТО нам не допомагає". Припинити війну - знччить щезнути, як нація, як держава, як етнос. І не лише у ментальниму вимврі, але й у фізичному. Бо далі буде наступний голодоор і переселення під китайський кордон. Погано історії не знати. Стосовно НАТО. Вся зброя, яка заращ пступає - натівська, і в сновному натівського зразка і стандарту. Іншої просто не надходить. Через українські бойові підрозділи вже перейшло близько 20000 добровольців. Більшість з крахн НАТО. Підготовкп і злагодження нових бойовиз підрозділів ЗСУ проходить на НАТОвських полігонах. Якого НАТО не вистачає зраднюкам? Чого це Кулеба знову заспівав "НАТА нам нє нада"? Чи не тому, що Єрмак веде якісь перемовиеи і консультаціх про якісь безпекові гарантії з не відомо ким?
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04.07.2022 09:49 Ответить
Чого це Кулеба знову заспівав "НАТА нам нє нада"?

Де в тексті хоч слово про це? Ти або читати не вмієш або свідомо брешеш. Навіщо?
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04.07.2022 10:11 Ответить
" я не бачу потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію подібно до Європейського Союзу і почало робити конкретні речі із забезпечення вступу України в Альянс", - сказав Кулеба. Джерело: " Просто сказано ДИПЛОМАТИЧНОЮ мовою.
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04.07.2022 10:38 Ответить
потому что каждый резидент разведки имеет свою конкретную направленность , у кулебы это не вступление в нато , остальное разрешено в рамках его дипломатических обязанностей. У нас всегда так , если человек умный, патриот, его обязательно сменит управляемая кукла , так и с президентом, так и сбу, так и с мвд, так и всу, так и с министерствами..................у нас в стране управление не теми лицами которые в телевизоре , кукловоды - коломойский, пинчук, тимошенко, и др . ...........а эти точно не хотят не в евросоюз, и тем более в нато , тут вопрос в бабле , Украина для них это священная корова , которую доить имеют право только они , понимаешь , евросоюз это законы и тотальный контроль за финансами и банками , а кто этого хочет ? нато это контроль за вооружением, эго экспортом и производством , а кто хочет терять левые контракты на миллиарды долларов ? ..............для кукловодов Украина не страна и не родина , это территория на которой они рубят бабло .
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04.07.2022 12:55 Ответить
о зесраколиз приповз,нездоров ссучений
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04.07.2022 14:54 Ответить
Знов відмазує Зелю, що той знов не поїхав на саміт НАТО.
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04.07.2022 09:50 Ответить
Кулема! А хіба Дерьмак та ЗЕблоід своїми діями та висловлюваннями стосовно НАТО, а також згодою на безблоковісь, що перечить Констітуції України, додає потенціалу????
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04.07.2022 09:52 Ответить
Кулєба , йди у відставку . Твою роботу не видно . Навпаки .
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04.07.2022 09:54 Ответить
воно таке саме недолуге як і мельник у Німеччині,два дипломатичних імпотента і *********** сраколиза
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04.07.2022 14:55 Ответить
Знову готують народ "до перемовин" із кацапами? Я сподіваюся їх чисельна перевага на Сході це не частина цієї підготовки???
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04.07.2022 09:56 Ответить
Бо ти недостатньо кваліфікований.
Людина росписалась у власній профнепридатності.
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04.07.2022 09:57 Ответить
Все як ***** і хотіло
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04.07.2022 10:03 Ответить
А ви зелепітори заявку до НАТО хоч надали?
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04.07.2022 10:05 Ответить
Как эта зесрань задолбала, тепер і НАТО їм не таке
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04.07.2022 10:08 Ответить
Якщо не можете, звільніть посади і йдіть.
Порошенко боровся з підписання асоціацію з ЕС, коли взагалі, здавалося, не було шансів бо один з члленів ЕС провів рефферендум і був проти, але добився результату, а не нив.
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04.07.2022 10:08 Ответить
Кулебо,потрібно працювати,а не потенціали заміряти!!!
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04.07.2022 10:13 Ответить
кулєба, двбойоб ссучєний, а що ви , бльді зелені, робите для вступу до нато. ви тільки брешете, крадете і пздите.
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04.07.2022 10:19 Ответить
Так і ЄС не "само" вирішило підтримувати Україну, а ви казали, що доводилося тиснути і переконувати

Тож переклад Кулебіних слів - я вважаю, що було ухвалено таке рішення: не просувати вступ до НАТО на провідні ролі. Ухвалено воно було окремою групою впливових членів, і наразі воно імплементується
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04.07.2022 10:21 Ответить
Для членства в НАТО потрібно щось робити, а не тільки грізно тупати ніжками, як ЗЄ, одночасно ігноруючи саміти НАТО, не призначаючт представників при НАТО і обсераючи лідерів країн-членів НАТО! "НАТО почало робити конкретні речі із забезпечення вступу України в Альянс" - він повний ДЕБІЛ?!?! "Конкретні речі" має робити кандидат на вступ, а не НАТО! Понаобирали ЗЕлених макак - от і маємо (((...
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04.07.2022 10:22 Ответить
Та, як же ви, гниди плісняві, задовбали своєю безперестанною брехнею та перекладанням провини на інших.

Каракай:
Проти НАТО в Україні боролись:
1.Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території.
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04.07.2022 10:38 Ответить
З вами гнидами зеленими ми нікуди не будемо рухатись.
Вас паскуда ваЗЕлінових все влаштовує бо по іншому ви просто не будете існувати.
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04.07.2022 10:44 Ответить
Кулеба, хоч ти не плямуй свою репутацію такими заявами. Один із небагатьох у сьогоднішній владі, хто у мене особисто викликав хоча б якусь довіру.
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04.07.2022 10:45 Ответить
у нього немає тої репутації,бо боневтік призначає тільки собі подібних,і кулеба яскравий тому приклад
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04.07.2022 14:57 Ответить
Дуже слабенький міністр. А я думав хоча б про нього краще. Не склалося. НАТО- наш єдиний вихід. Набридло вже це патякання.
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04.07.2022 11:09 Ответить
Значить будемо міняти на того хто бачить і знає, що треба робити для наближення України до членства.
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04.07.2022 11:58 Ответить
З зеленою пліснявою, звичайно, не буде ніякого потенціалу, лише сама імпотенція, це і їжаку зрозуміло.
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04.07.2022 12:33 Ответить
та мені пох що ти "бачиш" чи "не бачиш".Працюй,наволоч!
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04.07.2022 15:32 Ответить
Значит нужен тот кто сможет. Начать модно с мида или кабмина, а закончить вру и президентом. Е
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04.07.2022 16:00 Ответить
 
 