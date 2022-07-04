"Я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию", - Кулеба о членстве Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит сейчас предпосылок для изменения НАТО своей практической политики относительно членства Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжится подтверждение, что двери открыты, и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина также остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно Европейскому Союзу и начало делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины в Альянс", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что в последние четыре месяца Евросоюз значительно вырвался вперед в отношениях с Украиной, а НАТО осталось на месте.

"Есть НАТО как объединение стран, принимающих решение консенсусом. Так вот, в этом едином кругу было, по моему мнению, принято неформальное решение: для того, чтобы Россия не использовала аргумент о том, что она воюет с НАТО, Альянс как единство будет на второстепенных ролях. Они сейчас переформатировали свой пакет помощи, там будет что-то происходить, но стратегически было принято решение, что НАТО не будет на передовых ролях в поддержке Украины", - пояснил Кулеба.

В то же время в НАТО была создана так называемая coalition of the willing – коалиция желающих участвовать в коалиции – и многие члены этой коалиции являются членами НАТО.

"И вот они оказывают конкретную помощь. Поэтому нужно очень сильно различать помощь от Соединенных Штатов как члена НАТО и помощь от НАТО, где все это координируется Секретариатом и предоставляется нам. Я считаю, что было принято такое решение: не пускать НАТО на ведущие роли .Принято оно было отдельной группой влиятельных государств-членов Альянса, и сейчас оно имплементируется", - сказал министр.

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