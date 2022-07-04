"Я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию", - Кулеба о членстве Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит сейчас предпосылок для изменения НАТО своей практической политики относительно членства Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью LB.ua.
"Я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжится подтверждение, что двери открыты, и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина также остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно Европейскому Союзу и начало делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины в Альянс", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что в последние четыре месяца Евросоюз значительно вырвался вперед в отношениях с Украиной, а НАТО осталось на месте.
"Есть НАТО как объединение стран, принимающих решение консенсусом. Так вот, в этом едином кругу было, по моему мнению, принято неформальное решение: для того, чтобы Россия не использовала аргумент о том, что она воюет с НАТО, Альянс как единство будет на второстепенных ролях. Они сейчас переформатировали свой пакет помощи, там будет что-то происходить, но стратегически было принято решение, что НАТО не будет на передовых ролях в поддержке Украины", - пояснил Кулеба.
В то же время в НАТО была создана так называемая coalition of the willing – коалиция желающих участвовать в коалиции – и многие члены этой коалиции являются членами НАТО.
"И вот они оказывают конкретную помощь. Поэтому нужно очень сильно различать помощь от Соединенных Штатов как члена НАТО и помощь от НАТО, где все это координируется Секретариатом и предоставляется нам. Я считаю, что было принято такое решение: не пускать НАТО на ведущие роли .Принято оно было отдельной группой влиятельных государств-членов Альянса, и сейчас оно имплементируется", - сказал министр.
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Де в тексті хоч слово про це? Ти або читати не вмієш або свідомо брешеш. Навіщо?
Людина росписалась у власній профнепридатності.
Порошенко боровся з підписання асоціацію з ЕС, коли взагалі, здавалося, не було шансів бо один з члленів ЕС провів рефферендум і був проти, але добився результату, а не нив.
Тож переклад Кулебіних слів - я вважаю, що було ухвалено таке рішення: не просувати вступ до НАТО на провідні ролі. Ухвалено воно було окремою групою впливових членів, і наразі воно імплементується
Каракай:
Проти НАТО в Україні боролись:
1.Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території.
Вас паскуда ваЗЕлінових все влаштовує бо по іншому ви просто не будете існувати.