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Новости Война
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К концу года интенсивность боев уменьшится. Концом войны должен стать выход Украины на границы 1991 года, - Буданов

війна

Окончанием войны с Россией должен стать выход Украины на пределы 1991 года. Это может произойти уже в следующем году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

"В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия сократятся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю", — объясняет Буданов.

Начальник украинской разведки заявил, что сочтет концом войны именно "выход на границы по состоянию на 1991 год".

"Это будет концом этой всей авантюры, которую Россия сделала", – отметил Буданов.

На вопрос журналиста, когда может закончиться война и что для этого нужно, он ответил: "Следующий год, я так считаю".

победа (591) разведка (4171) россия (95420)


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Топ комментарии
+14
Таке враження, що Буданову ФСБ підкинуло щоденник баби Ванги
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04.07.2022 10:01
+13
решил заменить арестовича
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04.07.2022 10:06
+10
І це опудало розвідку очолює…
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04.07.2022 10:04
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Таке враження, що Буданову ФСБ підкинуло щоденник баби Ванги
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04.07.2022 10:01 Ответить
решил заменить арестовича
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04.07.2022 10:06 Ответить
люся нехай стрінги зніма
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04.07.2022 10:13 Ответить
Не повторюй за руснявими методичками.
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04.07.2022 11:22 Ответить
"за руснявими методичками."
так Афєрістовіч сам є руснею. В Афєрістовча всі ознаки орка, та, навпаки, жодних - українця, хіба що пашпорт. Достаньо подивитися, з ким Афєрістовіч єкшається, та що систематично меле.
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04.07.2022 12:19 Ответить
А у них конкуренция, гогилашвили поделить не могут!)))
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04.07.2022 10:21 Ответить
"решил заменить арестовича"

це він в такий спосіб "помічає" для Зєлупи майбутню перемогу так само, як тварина ставить мітки сечею або калом, заявляючи власну претензію на теріторію.
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04.07.2022 12:14 Ответить
Он разведчик☝Значит своими заявлениями он путает *********👍 А украинцам это читать необязательно❗
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04.07.2022 10:06 Ответить
Боже, воно нарешті замовкне колись???
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04.07.2022 10:01 Ответить
Про це в інтерв'ю https://www.rbc.ua/ukr/news/kirill-budanov-voyna-zakonchitsya-sleduyushchem-1656837517.html РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує

‼️‼️‼️Гру́ппа компа́ний «РБК» - группа компаний и один из крупнейших мультимедийных холдингов России. Основана 17 июня 1993 года. Штаб-квартира РБК находится в Москве. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A Википедия

у Буданова стріха поїхала - давать інтервью росіянам ???
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04.07.2022 10:01 Ответить
так це давно и всім відомо. більш ніж половина сайтів "новості" - всі під доменом ру або орг - це те саме ру.
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04.07.2022 10:03 Ответить
Все дуже просто: ФСБ = Дерьмак. Дерьмак наказав, Буданов виконав
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04.07.2022 10:05 Ответить
діркачь способствував
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04.07.2022 10:11 Ответить
Просто треш! А спробуй відкрити відділення українських новин в ********* ! Через 15 секунд буде фсб і всім капут! От чім вони сильні на відміну від толерантної України
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04.07.2022 10:05 Ответить
Оно ещё тупее тищенко
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04.07.2022 10:10 Ответить
Він своїм інтерв'ю дає, а не якимось там "бєндєровцам-порохоботам"! Розуміти треба!
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04.07.2022 10:24 Ответить
З бубой на горщику сиділи.... то - таке інтимне...
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04.07.2022 10:39 Ответить
Вы не ту статью из Вики прочли и текст цензора не внимательно читали. Там написано если что рбк Украина.
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04.07.2022 10:48 Ответить
сабж под тяжелыми наркотиками
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04.07.2022 10:01 Ответить
як це по руські - время *********** історій. а що ермак *******?
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04.07.2022 10:01 Ответить
напару з діркачом
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04.07.2022 10:09 Ответить
Буданов після тяжких вихідних.
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04.07.2022 10:04 Ответить
Мабудь після вихідних "стосунків" з Гогіашвіли
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04.07.2022 10:10 Ответить
І це опудало розвідку очолює…
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04.07.2022 10:04 Ответить
русская агентура все никак не угомонится... Вован, пора уже сослуживца по детсадику на выход, - кто-то должен мышей ловить.
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04.07.2022 10:04 Ответить
К сожалению, сослуживцы они не только по детсадику! Они из одной "конторы", и она явно не украинская.
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04.07.2022 10:29 Ответить
Окститесь, - Вова ни в какой конторе кроме КВН не служил, этим он и ценен для кураторов из конторы (Ермак и Ко)
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04.07.2022 11:43 Ответить
В условиях инфляции и снижения доходов населения нельзя дополнительно делать прогнозы по ставкам на пари-матч?
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04.07.2022 10:06 Ответить
А ты знаешь войну без инфляции? Даже Третий Рейх в период оккупации Франции, Польши, Украины и Беларуси, даже имея грабительский курс рейхмарки и огромное количество бесплатной рабочей силы был вынужден принимать жесткие меры по борьбе с инфляцией
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04.07.2022 10:19 Ответить
В условиях войны и инфляции заниматься предсказаниями самое глупое занятие, особенно для должностных лиц.
Есть эксперты, вот пусть они и прогнозируют, в случае чего с них взятки гладки.
А когда прогнозы об окончании войны делает должностное лицо государственной разведки, то это, в случае если прогнозы не сбудутся, называется дискредитация власти и введение населения в заблуждение.
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04.07.2022 10:32 Ответить
Не розуміє, що перетворюється на паяца... Такий рівень...
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04.07.2022 10:35 Ответить
Все він добре розуміє і робить навмисно
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04.07.2022 10:38 Ответить
Иногда ощущение, что там конкурс по отбору в цирковое училище проходит. Не должно быть такого у страны в состоянии войны, когда слово и действие имеют далеко идущие последствия, особенно в сфере зависимости Украины от военной помощи запада
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04.07.2022 10:46 Ответить
треба станом на 1919 рік
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04.07.2022 10:07 Ответить
разом з Таганрогом? І до грузії?))) кацапи повісятся))
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04.07.2022 10:30 Ответить
Там навіть були анклави УНР у Грузії та Чечні.
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04.07.2022 10:36 Ответить
Це- добре. Втім,самі прибегуть,можна непаритися
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04.07.2022 10:36 Ответить
На 1919 китайці не погодяться, тоді Амурнаш.., Зелений Клин.
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04.07.2022 11:30 Ответить
ну хто їм врачь?
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04.07.2022 11:43 Ответить
Так и должно быть...
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04.07.2022 10:11 Ответить
Буданов оптиміст і це дуже добре.
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04.07.2022 10:12 Ответить
повна проф непридатність, коли вже ця московська агентура переведеться. Дякуємо 73% ідіотам що голосували "по приколу". Клоуни провалили операцію по вагнерівцях, провтикали московську агресію, при тому що їх десятки разів попереджали і орда стояла на границі і документи палили в посольстві московії. Які можуть бути очікування, какая разніца нах, кагда "єто" закончітся.
Москалі мали нас захопити давно і клоуни зробили все щоб це наблизити от тільки наш народ заважає постійно...
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04.07.2022 10:12 Ответить
В смысле ты только что 73% украинцев идиотами назвал? Смелый очень.
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04.07.2022 10:20 Ответить
Не 73% українців, а 73% тих, хто прийшов на виборчі дільниці. Якщо ж від загальної кількості, то трохи менше 45%.
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04.07.2022 10:31 Ответить
та намальовані ті відсотки...не голосувало за клоуна стільки..
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04.07.2022 10:31 Ответить
На самом деле идиотов гораздо больше, процентов 85-90. С учётом тех, кто не пришёл под предлогом "азанасужевсерешили" и "амнепох..."
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04.07.2022 10:35 Ответить
і головне самі собі насрали, і не тільки собі; і відмовляються це усвідомити. наріт *****
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04.07.2022 11:49 Ответить
ну шо ж шо є то є
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04.07.2022 11:45 Ответить
Короче, всех кто с вами не согласен - идиоты по определению. ну-ну.
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04.07.2022 11:51 Ответить
Тоесть как уменьшится интенсивность боев? Мы не будем отбивать наши города назад после того как их орки захватили?
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04.07.2022 10:12 Ответить
Ресурсы кацапов не безлимитны. Даже если они обьявят полную мобилизацию, к концу года выдохнутся опять. Плюс учитываются еще результат санкций, который к тому времени будет уже лавиной.
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04.07.2022 10:22 Ответить
"ТОЯГСКИЕ КОНИ" ШАКАЛЫ ЗЕ и его назначенцы- ПРИХЛЕБАТЕЛИ
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04.07.2022 10:13 Ответить
Так і буде, але не ордло, а новоросійський федеральний округ РФ. І з цим фактом треба якось жити і пристосовуватись. Може якусь частину і відібють, наприклад, Енергодар і аес ( по договорняку). Але решта від Луганська до Херсона буде російська. На який час, життя покаже. Але силою ми його не відвоюємо. Лише після розвалу раші зможем забрати.
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04.07.2022 10:38 Ответить
і чому це тупе, нікчемне чьмо очолює гур?
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04.07.2022 10:16 Ответить
як кажуть кацапи: "по Сеньке шапка". наш верховнокоМАНДУвач ще тупіший
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04.07.2022 10:23 Ответить
Чим частіше чекаю байки що треба чекати серпня,або листопада,або нового року,тим вірогідніше для мене що контрнаступу не буде зовсім,і що вершки командування вже так вирішили
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04.07.2022 10:24 Ответить
Він вже з'ясувал хто видпустив вагнеровців, хто саботував забезпечення армії, хто размінував Чонгар?
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04.07.2022 10:24 Ответить
только дебилы делят шкуру не убитого медведя,дебилы и Гайдай с Будановым.
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04.07.2022 10:29 Ответить
Ви ще місяць тому казали, що «вони вже видохлись».
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04.07.2022 10:30 Ответить
Ще один «артист» розмовного жанру з команди Зеленського! Забув ще провангувати, що до кінця столліття здадуться вагнерівці, упущені єрмаками.
Може вже слід на цю посаду призначити справжнього розвідника?
Надто дорого обходиться кадрова політика верховного квартальтащика! Дердавою керувати - це не лайном обкидати зі сцени все і всіх!
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04.07.2022 10:34 Ответить
аристович-развєдтчік, гордон-развєдтчік, щей буданов-развєдтчік, як для такої маленької країни три развєдтчіка це багато.
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04.07.2022 10:41 Ответить
Він вангує чи нострадамує?
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04.07.2022 10:41 Ответить
А чому саме межі 1991 року, чому не 2013 ? Бо якщо я не помиляюся до 24 серпня 1991 року Україна була у складі СРСР.
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04.07.2022 10:59 Ответить
кордони не змінювались. у 2014 р. відбулася анексія
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04.07.2022 11:52 Ответить
1919
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04.07.2022 11:54 Ответить
Довбойоб, сказав два факта які суперечать один одному. Як вийти на кордоні 1991 якщо інтенсивність бойових дій зменшиться. ***** зробе жест доброї волі?
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04.07.2022 11:33 Ответить
Добре що артикулює наміри влади.
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04.07.2022 11:50 Ответить
Буданов не звезди, Люся казало що перелом і всьо такоє закінчиться за 2 - 3 тижня.
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04.07.2022 12:03 Ответить
На питання журналіста, коли може закінчитися війна і що для цього потрібно, він відповів: "Наступний рік, я так вважаю". Джерело:

Керівник ГУР вважає, що війна закінчиться в 2023. Зеленський хоче закінчити до зими. Тільки війна собі продовжується незважаючи на "чуйку" Буданова і "бажання" Зеленського.
Два про*общики останнім часом стали дуже активні в плані військових мрій-прогнозів, чи то змінили стимулятори, чи дилера)
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04.07.2022 12:25 Ответить
Цей буданов тільки язиком меле що попало. Негайно треба міняти
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04.07.2022 17:29 Ответить
 
 