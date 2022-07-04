К концу года интенсивность боев уменьшится. Концом войны должен стать выход Украины на границы 1991 года, - Буданов
Окончанием войны с Россией должен стать выход Украины на пределы 1991 года. Это может произойти уже в следующем году.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.
"В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия сократятся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю", — объясняет Буданов.
Начальник украинской разведки заявил, что сочтет концом войны именно "выход на границы по состоянию на 1991 год".
"Это будет концом этой всей авантюры, которую Россия сделала", – отметил Буданов.
На вопрос журналиста, когда может закончиться война и что для этого нужно, он ответил: "Следующий год, я так считаю".
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так Афєрістовіч сам є руснею. В Афєрістовча всі ознаки орка, та, навпаки, жодних - українця, хіба що пашпорт. Достаньо подивитися, з ким Афєрістовіч єкшається, та що систематично меле.
це він в такий спосіб "помічає" для Зєлупи майбутню перемогу так само, як тварина ставить мітки сечею або калом, заявляючи власну претензію на теріторію.
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у Буданова стріха поїхала - давать інтервью росіянам ???
Есть эксперты, вот пусть они и прогнозируют, в случае чего с них взятки гладки.
А когда прогнозы об окончании войны делает должностное лицо государственной разведки, то это, в случае если прогнозы не сбудутся, называется дискредитация власти и введение населения в заблуждение.
Москалі мали нас захопити давно і клоуни зробили все щоб це наблизити от тільки наш народ заважає постійно...
Може вже слід на цю посаду призначити справжнього розвідника?
Надто дорого обходиться кадрова політика верховного квартальтащика! Дердавою керувати - це не лайном обкидати зі сцени все і всіх!
Керівник ГУР вважає, що війна закінчиться в 2023. Зеленський хоче закінчити до зими. Тільки війна собі продовжується незважаючи на "чуйку" Буданова і "бажання" Зеленського.
Два про*общики останнім часом стали дуже активні в плані військових мрій-прогнозів, чи то змінили стимулятори, чи дилера)