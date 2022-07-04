К концу года интенсивность боев уменьшится. Концом войны должен стать выход Украины на границы 1991 года, - Буданов

Окончанием войны с Россией должен стать выход Украины на пределы 1991 года. Это может произойти уже в следующем году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

"В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия сократятся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю", — объясняет Буданов.

Начальник украинской разведки заявил, что сочтет концом войны именно "выход на границы по состоянию на 1991 год".

"Это будет концом этой всей авантюры, которую Россия сделала", – отметил Буданов.

На вопрос журналиста, когда может закончиться война и что для этого нужно, он ответил: "Следующий год, я так считаю".