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В Одесской области задержаны несколько человек, подозреваемых в причастности к российским ДРГ, - Братчук

дрг

В Одесской области продолжается контрдиверсионная операция.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Есть задержанные лица, которых подозревают в том, что они являются членами диверсионно-разведывательных групп противника. А также задержаны несколько человек, которые вели коллаборационистскую деятельность", - отметил он.

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Одесская область (3549) диверсия (296) Братчук Сергей (105)


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труханова с его карманными мусорами-убийцами накрыли?
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04.07.2022 10:12 Ответить
Будет когда нибудь новость - ЛИКВИДИРОВАЛИ НАХЕР ДРГ??? На кой мне ваше задержали, может быть это они, а может не они, но это не точно... СОПЛИ ОДНИ!!! ВОЙНА У НАС ИЛИ ТАК СЕБЕ, НЕ ПОЙМИ ЧТО?? К стенке пару троек поставить и остальные сто раз подумают!!! А так вы их до зеленых веников будите отлавливать...
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04.07.2022 10:19 Ответить
https://****.com/view/33kboh Джонсон знає що з такими робити
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04.07.2022 10:32 Ответить
А оту сімейка керівника пмр затримали нарешті, чи так і гуляють собі по Одесі???
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04.07.2022 10:54 Ответить
В Україні діє ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД ПРАВОВОГО РЕЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ!!!!!!

А Закони усі писані ригоАналами та зкацапленими комуняками на МИРНИЙ ЧАС!!!!!! Стефанчук із зеленою моно більшістю та з Зеленським «чомусь» не в ТУРБОРЕЖИМІ працюють….. цеж не бабло в асфальт ….

Кримінальний кодекс для Мирного часу!!!!, жодної кримінальноївідповідальністі керівників, від району до КМУ, РНБОУ, ОПУ, ВРУ, ОДА у період МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ - нульова!!! По мирному- догана максимум…..

Тому і Південь «чомусь» про@бали за тиждень !!
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04.07.2022 11:02 Ответить
А сроки им пожизненный нужен или за законом военного времени времени!
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04.07.2022 14:30 Ответить
Судячи з фото ошивались біля залізниці і не просто так.
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05.07.2022 09:55 Ответить
 
 