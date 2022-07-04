В Одесской области задержаны несколько человек, подозреваемых в причастности к российским ДРГ, - Братчук
В Одесской области продолжается контрдиверсионная операция.
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"Есть задержанные лица, которых подозревают в том, что они являются членами диверсионно-разведывательных групп противника. А также задержаны несколько человек, которые вели коллаборационистскую деятельность", - отметил он.
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А Закони усі писані ригоАналами та зкацапленими комуняками на МИРНИЙ ЧАС!!!!!! Стефанчук із зеленою моно більшістю та з Зеленським «чомусь» не в ТУРБОРЕЖИМІ працюють….. цеж не бабло в асфальт ….
Кримінальний кодекс для Мирного часу!!!!, жодної кримінальноївідповідальністі керівників, від району до КМУ, РНБОУ, ОПУ, ВРУ, ОДА у період МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ - нульова!!! По мирному- догана максимум…..
Тому і Південь «чомусь» про@бали за тиждень !!