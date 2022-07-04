В Одесской области задержаны несколько человек, подозреваемых в причастности к российским ДРГ, - Братчук

В Одесской области продолжается контрдиверсионная операция.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Есть задержанные лица, которых подозревают в том, что они являются членами диверсионно-разведывательных групп противника. А также задержаны несколько человек, которые вели коллаборационистскую деятельность", - отметил он.

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