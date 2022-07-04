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Новости Война
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Гайдай об обороне Лисичанска: Россияне преобладали нас в десять раз, но мы держали строй даже когда это казалось невозможным

лисичанськ

В последний день Лисичанской обороны под плотным огнем украинские медики госпитализировали раненых, пожарные спасали город, а полиция фиксировала преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россияне преобладали в десять раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей. Многих раненых местных жителей мы вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска. Только представьте, что в медучреждениях Донецкой области, где сейчас тоже уже опасно, за последние недели получают или уже получили помощь около 50 тяжелораненых лисичан. Тех, кто нуждался в госпитализации, эвакуировали даже в последний день обороны. Как и спасали город от пламени пожарные, когда загорались многоэтажки, - рассказал глава обладминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, окупаниты собрали силы со всех возможных направлениях и сосредоточили их в Лисичанске.

"Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило".

Рашисты закрепились в Лисичанске. Удалось им и форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны захватить Белогоровку.

Под контролем россиян уже и Золотаревка.

Также смотрите: Российская пропаганда украла украинское видео и выдает его за уничтожение нашего танка. ВИДЕО

Северодонецк (333) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+14
А армия рашистов не разбросана по всему фронту? Почему тогда мы в просветы не атакуем и не заходим им в тылы?
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04.07.2022 10:31
+13
Осталось зрозуміти, де 700 000 армія України проти 120 000 армії орків.
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04.07.2022 10:26
+12
А що заважає нам концетрувати удари в інших містах, створюючи локальну перевагу в техніці?
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04.07.2022 10:28
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Да як же може бути вдесятеро? Наших там що, тисяча була?
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04.07.2022 10:24 Ответить
да
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04.07.2022 10:36 Ответить
А як воювали в 2014-15-му? Тоді не було 700 тис. ВСУ, як заявив міністр оборони. Дуже схоже на домовленість з окупантами.
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04.07.2022 10:55 Ответить
Северодонецьк з його положенням тримався довше, ніж распіарена оборона Лисичанська. І кому вже вірити і - як вірити? Іноді - краще мовчати.
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04.07.2022 10:24 Ответить
РФ суттєво поміняло тактику, раніше йшов широкомасштабний наступ, по різним напрямкам розтягнутими силами їх успішно знищували ЗСУ, а зараз РФ тримають загальній фронт відсукуючи по шматку потрібної території, концентруючи удари в одному місці, як мінімум з десятикратною перевагою у кількості військ і техніки.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
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04.07.2022 10:24 Ответить
А що заважає нам концетрувати удари в інших містах, створюючи локальну перевагу в техніці?
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04.07.2022 10:28 Ответить
Недостатня кількість техніки. До того ж ми не орки та не можемо діяти за їхньою тактикою, а саме-вщент зруйновуючи міста важкою артилерією. Тому що це-наші міста. І орки, нажаль, укріплюються у них, а не у полях.
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04.07.2022 10:35 Ответить
Странная логика. Если мы сдали город окупантам то это уже не наш город. И у нас есть два пути. 1. не отбивать город и просто забыть про него как и про людей оставшихся в окупации или ставших беженцами. 2. Отбивать город любыми средствами чтобы уничтожить врага и освободить город. пускай даже его разрушив. Разрушенное можно отстроить а окупированное уже никогда не вернешь. В феврале когда рашисты наступали на Киев и город находился почти в кольце, я готов был минировать и сжечь свой дом или наводить по своему дому нашу артиллерию чтобы его уничтожили вместе с орками лишь бы город освободили. А ты предлогаешь все оставить оркам а самим пойти с узелком по миру побираться зато дома останутся целыми?
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04.07.2022 10:44 Ответить
Тактика была озвучена - ГШ будет ждать когда у орков "вичерпається наступальний потенціал", "захід надасть багато зброї". ..уйло робить так щоб потенціал не закінчувався якомога довше, захід заброї не дає (Маляр, Подоляк і інш).
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04.07.2022 10:53 Ответить
Досить вже нести цю маячню , про - уже нє вєрньош .!! . Невже не набридло ??
Подібне я вже читав на Цензорі , ще на початку війни , коли кацапня захопила Чернігівську , Сумську , і Київську області ,, і доходила аж до самого Києва .
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04.07.2022 10:56 Ответить
Подивіться, скільки захопили кацапи території Харківської обл. від початку війни і щось зовсім немає бажання їх відбивати й досі.
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04.07.2022 11:43 Ответить
Звіняйтє . . Я не дискутую з людьми , які вважають що причина того що Харківщина ще не звільнена , саме - в небажанні ЗСУ це зробити ..

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04.07.2022 12:04 Ответить
Якщо по ділу сказати на це вам нічого, то хай так і буде.
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04.07.2022 12:39 Ответить
Нема ніякого діла , одні ваші - брєдові фантазії . То ж немає і відповіді . .Отаке - ха ха .
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04.07.2022 12:44 Ответить
авиации) и ракет)) они за сотни\тысячи км ***!"№!"; по нашим позициям. А если будет скопление наших войск это все облегчит
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04.07.2022 10:43 Ответить
З приводу тактики орків - це зрозуміло.
Питання в тому, як армія у 350-400 тис. (будемо вважати цю цифру більш реальною, ніж заявлені Зєлєю 700 тис.) ПОСТІЙНО І НА ВСІХ ключових напрямках поступається у кількості 120-140 тисячній армії ворога у 10-15 разів?
Це хтось може пояснити, виходячи з елементарної арифметики?
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04.07.2022 10:48 Ответить
Щоб подолати оборону потрібно мати перевагу в 3-4 рази. Як ми будемо відбивати ці території? Скільки положемо Воїнів? Все дуже схоже на договорняк.
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04.07.2022 10:58 Ответить
Для зеленої ОПи і їх генштабу ключовим є лише 1 напрямок - київський. Іншої відповіді я не бачу. Бо за арифметикою 5 напрямків фронту, 350тисяч ЗСУ - це по 70тисяч людей на напрямок. І де вони всі?
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04.07.2022 11:01 Ответить
Ви не враховуєте кількість військ,які задіяні на кордонах з білоруссю! Від Чернігова до Львова!
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04.07.2022 12:20 Ответить
Проснулся. Эту тактику они с апреля применяют.
Противодействие такой тактике конечно есть.
1. Для концентрирования удара в одном направлении, оркам необходимо стянуть туда силы и резервы с других направлений. На (условно) оголившихся направлениях ВСУ может идти в наступление. И ВСУ пробуют это делать и ... останавливаются орками через пару км. В плохом варианте, орки контратакуют и возвращают утраченное. (как например на севере Харькова). Почему так происходит? Вопрос к Залужному.
2. Преимущество орков не в людях и не в количестве техники (оно есть но не такое подавляющее как нам рассказывают). Преимущество в безлимитных боеприпасах. И это преимущество у них есть, т.к. у нас полностью отсутствует работа ДРГ на коммуникациях и складах врага. То что нам показывают в последние дни (взорванные пару складов и ж/д мостик) - это капля в море, т.к. враг уже имеет огромное кол-во складов с огромным запасом б/п. Почему мы позволили врагу спокойно наладить логистику и сконцентрировать такое количество боеприпасов? Вопрос к Залужному.

P.S.
Сейчас главный вопрос: Где остановяться орки? Это тактическое отступление или стратегический прорыв Мордора? Подготовлены ли новые линии обороны? Железобетонные или из говна и палок, которые сметут в течении недели-двух?
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04.07.2022 10:50 Ответить
много вопросов у тебя, но не по адресу , нужно к 95 кварталу вопросы задавать , а конкретнее к коломойскому , это он кукловодил с 19 года , вся политика офиса президента за это время - месть попередникам и распил бюджета , а от сбда вытекает то , что мы сейчас имеем на фронтах , плюс десятки тысяч погибших мирных жителей , за это ему в ножки кланяются 75% нарида .
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04.07.2022 13:10 Ответить
Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла

Це вже починає набридати. Всі як папуги повторюють одне й те саме...
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04.07.2022 10:25 Ответить
Осталось зрозуміти, де 700 000 армія України проти 120 000 армії орків.
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04.07.2022 10:26 Ответить
700000 армія України розкидана бо 2000км фронту

чи ти очікував шо всі 700000 будуть в лисичанську сидіти ?
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04.07.2022 10:28 Ответить
Так чому 700 000 армія не створює концентрацію військ і техніки в локальних місцях, якщо активні орки сидять в Лисичанську.
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04.07.2022 10:30 Ответить
А армия рашистов не разбросана по всему фронту? Почему тогда мы в просветы не атакуем и не заходим им в тылы?
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04.07.2022 10:31 Ответить
Так и армия орков 120 000 человек тоже разбросана на 1000 км фронта. Или ты хочешь сказать, что там нет ни одного их солдата?
Они посмотри, и под Харьковом наступают. Под Хекрсоном и Мелитополем держат оборону.
Они везде, но наступают там, где им надо.
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04.07.2022 10:38 Ответить
не там где им надо, а там о чем договорились
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04.07.2022 13:13 Ответить
А орки не розкидані на 2000 км. фронту?
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04.07.2022 10:57 Ответить
А120000 армия оркоа не растянуьа?
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04.07.2022 11:25 Ответить
Больше половина по учебках,ну и не забывайте за тероборону в глубоком тылу!!!
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04.07.2022 10:44 Ответить
По перше - це абсолютні цифри, разом з поліцією, прикордонниками, тро та таке інше. На фронті не усі і лінія фронту дуже розтягнута-фактично уся територія України. По друге - армія орків значно більша, тому що вони примусово кинули на передову майже усе доросле чоловіче населення псевдоутворень Донбасу. По третє - вони поки що значно переважають кількістю важкої зброї. Взвод (приміром 30 чоловік) тільки з АК-74 немає сенсу кидати на 1 танк, озброєнний гарматою та кулеметом-поляжуть усі, а танк з екипажем залишиться цілим. Чи, наприклад, пряме влучання однієї міни у середньоукріплений бліндаж, де від обстрілів заховалося 15 бійців-якщо не загинуть, то стануть пораненими чи отримають контузії усі. ******* війна-це насамперед війна важким озброєнням, а не піхотою з автоматами.
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04.07.2022 10:51 Ответить
Як чечени в меншості давали п...и 10 років оркам не зрозуміло і як свого часу звільнили свою столицю Грозний теж не зрозуміло. Там взагалі тільки і були автомати та гранатомети. Мабуть тому що не намагались створити кількісну перевагу в людях і техніці по всій лінії фронту, а робили це в конкретних місцях.
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04.07.2022 11:18 Ответить
Что то тут не вяжется...если в перевес в 10 раз, почему у врага нет таких потерь, хотя бы как зима-весна, ведь арту дали, пускай не много, но она есть, хамарс дали, армия у нас 700тыс, хоть и разбросана, но все же.. все это странно...
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04.07.2022 10:27 Ответить
Вот кривляются с Шольца, а на юг пошли с крыма в десятки раз больше орков, тут - в десять раз больше, это путин напал на Эстонию? как можно было бы подумать.
Зеля высрала что надо в 10 раз больше оружия и вроде даже солдат - на месте Шольца я бы покрутил пальцев, это как специально эти клоуны городят и делают такое что как будто президент у нас Тартаров или портнов или кива
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04.07.2022 10:28 Ответить
******* потужні і точні ракетні системи!
Таке скупчення (більш ніж в десять разів) - для них - хороша ціль
Та де вони ???
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04.07.2022 10:29 Ответить
10 - це зручна магічна цифра.
Так само пояснювали і на Півдні, коли орки виходили з Криму.
Правда, потім один відомий активіст з Херсона написав, що орків реально виходило 35-40 тис. проти наших 12-15 тис. (класична пропорція 3 до 1). Але на це вже ніхто не звертає увагу.
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04.07.2022 10:31 Ответить
українська армія героїчна - відстипити треба було зразу- путін поки не візьме донецьку та луганську область не заспокоїться-
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04.07.2022 10:32 Ответить
Який напрямок із зведень не візьми - рашисти переважають в десятки раз, хоча самі кажуть що москалів воює близько 120к.
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04.07.2022 10:33 Ответить
Это касается вооружения.
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04.07.2022 10:37 Ответить
Ні, Зеленський і генштаб казали саме про людей- верніше нелюдей рашистів.
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04.07.2022 11:05 Ответить
Щось дуже смердить мертвими душами, й неймовірними списання всього на ліві списки. Неймовірно Смердить. Знову єврєйськає казачество вастало???
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04.07.2022 11:47 Ответить
Что то не то нам впаривают. Если у рашистов 10-ти кратный перевес то артой особенно градами валить в самую гущу врагов сам Бог велел. И где наша 700-тыс. армия? И не думали что со сдачей Северодонецка и Лисичанска 10-ти кратный перевес врага не уменьшился а наоборот увеличится за счет призыва местных сепаратистов? А у нас наоборот становится меньше людей и больше беженцев выезжает за границу и много уже не собирается возвращаться потому что уже некуда
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04.07.2022 10:36 Ответить
А 700 тис. наша армія розкидана по всьому кордону..... Чули вже. Що вона там робить, якщо 100 тис. контингент росіян, задіяний в "спецоперації", зосереджений в Лисичанську? Херсон звільняє вже 2 місяці, ніяк не звільнить.
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04.07.2022 10:40 Ответить
Запишися до ЗСУ та спробуй з АК-74 перемогти орків, які будуть закидувати тебе снарядами та мінами. Заодно спробуй звільнити Херсон, тільки не так як орки-артою рівняють міста "під нуль", а щоб воно цілим залишилося і мешканці живими.
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04.07.2022 11:16 Ответить
Щось велику повагу викликає діяльність воєнкоматів,служб забезпесення,озброення
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04.07.2022 11:53 Ответить
А тому, що велика частина з 700000 військових, це тилова бюрократія, роздуті до неможливості воєнкомати, склади і т. д. куди понабирали кумів, сватів, жінок і які, по суті, паразитують та отримують немаленьку зарплату.
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04.07.2022 10:41 Ответить
Погоджуюсь!!!Плюс тероборона.
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04.07.2022 10:46 Ответить
Що ти несеш!? Тероборона мого міста давно на фронті! Весною тренувалися, оснащувалися, влітку на позиціях!
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04.07.2022 11:07 Ответить
Дивлячись в яких містах. Але навіть, коли тероборона ще в місті, то її в любий момент можуть забрати, а тилову інфраструктуру ніхто нікуди не забере, тому зараз, наприклад, у нас сімейний бізнес, набрали дружин,тякі ходять по частині і нічого не роблять.
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04.07.2022 14:26 Ответить
А чего ожидать , если нами руководит агент ФСБ? Побед? Включите мозг и проанализируйте все действия Зеленского и команды за 3 года!!! И в том числе последние 4 месяца! Только смотрите не на слова , а на действия! Говорить Зеленский умеет , научился на сцене , и играть хероя тоже умеет - он артист !
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04.07.2022 10:42 Ответить
Понятно что война и пропоганда,но такое ...в десять раз больше??? Ну отступили ,жизни наших сохранили!!!Ждём лендлиз,в тылу по учебкам готовимься....Ато орков в десятки раз больше????Это для подёма духа????Триста спартанцев???Что мер Мариуполя такое рассказывал,причём с тыла....что тут.
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04.07.2022 10:50 Ответить
Попалось видео из Лисичанска. Три пиз#ы конченые радуются "мы живы, здоровы, зашли наши". И как таких тварюк земля носит. Суки жрали наш хлеб, который брали из рук военных, и теперь эта шваль радуется. Десятки тысяч погибших и мирных, и солдат, разрушенные города, поломанные судьбы и эти тварюки радуются. Ненавижу их больше чем орков.
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04.07.2022 10:58 Ответить
А посилання можна?
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04.07.2022 11:01 Ответить
Наші кончені волонтери возили їм під обстрілами гуманітарку.....оце як на мене справжній треш...
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04.07.2022 11:08 Ответить
Сиділи на гумдопомозі,що їм під вогнеи возили дурнуваті волонтери. Нема щоб дали подохнути блчдву
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04.07.2022 11:56 Ответить
Хтось може гарантувати те, що здача Луганської а потім і Донецької обл. це не "плата" за 'кандидатство' України?
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04.07.2022 11:52 Ответить
Ждем статьи Бутусова по поводу Лисичанска.
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04.07.2022 11:26 Ответить
Ми???!!!

Гайдай приймав безпосередню участь у боях?
Чи він примазується до ЗСУ за принципом "ми пахалі - я і трактор".
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04.07.2022 11:48 Ответить
Здається військова хунта необхідна..
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04.07.2022 12:04 Ответить
Відеоквартальна влада неприпусттио дорого виєодить. Квартал потрібно садити
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04.07.2022 12:06 Ответить
Ну не може бути в 10 разів, так само по озброєнні в 20 разів. В нас артилерії до війні було понад 1000 одиниць, а в москалів 4000 одиниць. Хіба що вони весь хлам зі зберігання розконсервували. Але той хлам і виходить зі строю. По ***********, в них дійсно великий перевіс.
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04.07.2022 12:11 Ответить
Нам брешуть,цинічно і багато брешуть!!!
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04.07.2022 12:22 Ответить
Після того, як гайдай і всі інші брехали, то краще йому вже помовчати і залягти в бункер хочаби на дедільку.
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04.07.2022 12:54 Ответить
 
 