Гайдай об обороне Лисичанска: Россияне преобладали нас в десять раз, но мы держали строй даже когда это казалось невозможным

В последний день Лисичанской обороны под плотным огнем украинские медики госпитализировали раненых, пожарные спасали город, а полиция фиксировала преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россияне преобладали в десять раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей. Многих раненых местных жителей мы вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска. Только представьте, что в медучреждениях Донецкой области, где сейчас тоже уже опасно, за последние недели получают или уже получили помощь около 50 тяжелораненых лисичан. Тех, кто нуждался в госпитализации, эвакуировали даже в последний день обороны. Как и спасали город от пламени пожарные, когда загорались многоэтажки, - рассказал глава обладминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, окупаниты собрали силы со всех возможных направлениях и сосредоточили их в Лисичанске.

"Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило".

Рашисты закрепились в Лисичанске. Удалось им и форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны захватить Белогоровку.

Под контролем россиян уже и Золотаревка.

Также смотрите: Российская пропаганда украла украинское видео и выдает его за уничтожение нашего танка. ВИДЕО