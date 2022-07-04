Гайдай об обороне Лисичанска: Россияне преобладали нас в десять раз, но мы держали строй даже когда это казалось невозможным
В последний день Лисичанской обороны под плотным огнем украинские медики госпитализировали раненых, пожарные спасали город, а полиция фиксировала преступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россияне преобладали в десять раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей. Многих раненых местных жителей мы вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска. Только представьте, что в медучреждениях Донецкой области, где сейчас тоже уже опасно, за последние недели получают или уже получили помощь около 50 тяжелораненых лисичан. Тех, кто нуждался в госпитализации, эвакуировали даже в последний день обороны. Как и спасали город от пламени пожарные, когда загорались многоэтажки, - рассказал глава обладминистрации Сергей Гайдай.
По его словам, окупаниты собрали силы со всех возможных направлениях и сосредоточили их в Лисичанске.
"Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило".
Рашисты закрепились в Лисичанске. Удалось им и форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны захватить Белогоровку.
Под контролем россиян уже и Золотаревка.
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І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
Подібне я вже читав на Цензорі , ще на початку війни , коли кацапня захопила Чернігівську , Сумську , і Київську області ,, і доходила аж до самого Києва .
Питання в тому, як армія у 350-400 тис. (будемо вважати цю цифру більш реальною, ніж заявлені Зєлєю 700 тис.) ПОСТІЙНО І НА ВСІХ ключових напрямках поступається у кількості 120-140 тисячній армії ворога у 10-15 разів?
Це хтось може пояснити, виходячи з елементарної арифметики?
Противодействие такой тактике конечно есть.
1. Для концентрирования удара в одном направлении, оркам необходимо стянуть туда силы и резервы с других направлений. На (условно) оголившихся направлениях ВСУ может идти в наступление. И ВСУ пробуют это делать и ... останавливаются орками через пару км. В плохом варианте, орки контратакуют и возвращают утраченное. (как например на севере Харькова). Почему так происходит? Вопрос к Залужному.
2. Преимущество орков не в людях и не в количестве техники (оно есть но не такое подавляющее как нам рассказывают). Преимущество в безлимитных боеприпасах. И это преимущество у них есть, т.к. у нас полностью отсутствует работа ДРГ на коммуникациях и складах врага. То что нам показывают в последние дни (взорванные пару складов и ж/д мостик) - это капля в море, т.к. враг уже имеет огромное кол-во складов с огромным запасом б/п. Почему мы позволили врагу спокойно наладить логистику и сконцентрировать такое количество боеприпасов? Вопрос к Залужному.
P.S.
Сейчас главный вопрос: Где остановяться орки? Это тактическое отступление или стратегический прорыв Мордора? Подготовлены ли новые линии обороны? Железобетонные или из говна и палок, которые сметут в течении недели-двух?
Це вже починає набридати. Всі як папуги повторюють одне й те саме...
чи ти очікував шо всі 700000 будуть в лисичанську сидіти ?
Они посмотри, и под Харьковом наступают. Под Хекрсоном и Мелитополем держат оборону.
Они везде, но наступают там, где им надо.
Зеля высрала что надо в 10 раз больше оружия и вроде даже солдат - на месте Шольца я бы покрутил пальцев, это как специально эти клоуны городят и делают такое что как будто президент у нас Тартаров или портнов или кива
Таке скупчення (більш ніж в десять разів) - для них - хороша ціль
Та де вони ???
Так само пояснювали і на Півдні, коли орки виходили з Криму.
Правда, потім один відомий активіст з Херсона написав, що орків реально виходило 35-40 тис. проти наших 12-15 тис. (класична пропорція 3 до 1). Але на це вже ніхто не звертає увагу.
Гайдай приймав безпосередню участь у боях?
Чи він примазується до ЗСУ за принципом "ми пахалі - я і трактор".