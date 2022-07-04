Еврокомиссия уже разворачивает механизмы работы с Украиной, как с будущим членом ЕС, - Кулеба

На уровне Европейской комиссии после получения Украиной статуса кандидата уже разворачиваются механизмы работы с Украиной, как с будущим членом Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я вижу, как на уровне Европейской комиссии уже разворачиваются механизмы по работе с Украиной, как с будущим членом Европейского союза. На уровне Европейской комиссии уже начинают рефлексировать (а потом это перейдет в официальную аналитику, уже на бумаге, со всеми шапками и подписями) – какое влияние будет иметь вступление Украины на европейскую политику. Начиная, условно, от того, сколько нужно депутатов в Европарламенте, до того, каким будет влияние украинского сельского хозяйства на общеевропейскую сельскохозяйственную политику", — сказал Кулеба.

Он добавил, что видит также, как реально открывается дверь в Европейском Союзе по включению Украины во внутренний рынок.

"Это и обнуление ставок на импорт, это и транспортный безвиз. Процесс идет в ту сторону", – убежден глава украинской дипломатии.

В то же время Кулеба отметил, что хотя процесс открытия для Украины дверей продолжается, параллельно Европейский Союз должен себя реформировать.

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"Мы вступим в другой Европейский Союз. Но пока я не вижу никаких индикаторов, свидетельствующих, что тема реформы Европейского Союза используется для замедления европейской интеграции Украины", — отметил глава МИД.