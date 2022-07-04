В полночь и под утро оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: зафиксированы пулеметные очереди и девять взрывов

Россияне продолжают обстреливать приграничье Черниговщины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой Суспільне, об этом сообщила спикер Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

В полночь и под утро 4 июля зафиксированы пулеметные очереди и девять взрывов в приграничье Сновской громады на Черниговщине.

В результате обстрелов никто не пострадал.

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