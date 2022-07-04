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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Бил себя топором в живот и запихивал гвозди в нос: в Балаклее оккупанты назначили "заммэра" участника талант-шоу Агаркова

сергій,агарков

Сергей Агарков известен выступлениями в шоу "Україна має талант" - он бил себя топором в живот и запихивал гвозди в нос. С 2014 года он убежал в Россию и занял антиукраинскую позицию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Оккупанты распространили в сети видео из помещения Балаклейского городского совета. На нем самопровозглашенный оккупантами "заместитель городского головы" Сергей Агарков сорвал табличку с именем главы Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского.

Вместе с Агарковым в этом принимал участие бывший харьковчанин Сергей Моисеев, руководитель пророссийской организации, после победы Революции Достоинства в Украине бежавший в РФ.

Смотрите: Оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Харькову. Враг наступает в направлении Богородичного, Мазановки и Долины, – Синегубов. Фоторепортаж

На видео оккупантов и коллаборантов Моисеев рассказывает о "первом заседании администрации Балаклеи" и "назначении мэра Балаклеи и его заместителя" - Сергея Агаркова. Коллаборант радуется "должности" и публично срезает табличку с именем председателя Изюмской РГА Степана Масельского.

Бил себя топором в живот и запихивал гвозди в нос: в Балаклее оккупанты назначили заммэра участника талант-шоу Агаркова 01Бил себя топором в живот и запихивал гвозди в нос: в Балаклее оккупанты назначили заммэра участника талант-шоу Агаркова 02

Сергей Агарков известен антиукраинской позицией с 2014 года, он был руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии". До событий 2014-го он выступал на шоу "Україна має талант" — бил себя топором в живот и запихивал гвозди в нос. Убежал из Харькова в Россию.

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Бил себя топором в живот и запихивал гвозди в нос: в Балаклее оккупанты назначили заммэра участника талант-шоу Агаркова 03

В комментарии Суспільному Степан Масельский сказал, что не видел видео с захваченного Балаклейского горсовета и желания просматривать записи оккупантов, коллаборантов и предателей не имеет. По табличке заверил: "Поверьте, повесим назад".

Степан Масельский выехал с временно оккупированной территории и занимается, в частности, отправкой на Изюмщину гуманитарной помощи.

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оккупация (10130) Харьковщина (5577) коллаборационизм (870) Балаклея (260)


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Топ комментарии
+23
Клоуни зараз в тренді...
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04.07.2022 10:55
+7
Фрік-шоу...
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04.07.2022 11:00
+6
він ще частенько себе обухом по голові бив- після цього в нього любов до рюSSького міра
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04.07.2022 10:59
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С..ка сокиру не загострив.
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04.07.2022 10:54 Ответить
Клоуни зараз в тренді...
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04.07.2022 10:55 Ответить
Маю надію знайдеться цвях для лоба його..
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04.07.2022 13:01 Ответить
Дебіли знайшли дебіла
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04.07.2022 10:56 Ответить
Це на публіку пхав цвяхи до носа, та на сокиру натягувався, а що робить, коли його ніхто не бачить??
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04.07.2022 10:58 Ответить
В россии этому психу, еще и в жопу что-то запхали и он согласился на высокую должность.
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04.07.2022 12:15 Ответить
він ще частенько себе обухом по голові бив- після цього в нього любов до рюSSького міра
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04.07.2022 10:59 Ответить
Десь вже таке було.
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04.07.2022 10:59 Ответить
в мудака просто тяга до самогубства якась.

з сокирою по животу не вийшло, цвяхи до носа не прокотили

ЗГЛЯНЬТЕСЯ, ЛЮДИ, ДОПОМОЖІТЬ УРОДУ, ВІН ЖЕ ТАК ПРАГНЕ ЗАКІНЧИТИ ЖИТТЯ ЛЮБИМ СПОСОБОМ!
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04.07.2022 10:59 Ответить
Фрік-шоу...
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04.07.2022 11:00 Ответить
Ну наступний цвях для цього ******* буде в його обісцяну труну
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04.07.2022 11:03 Ответить
На пляшку ще не сідав ? А треба...
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04.07.2022 11:03 Ответить
«Чело джентльмена не было отмечено печатью интеллекта» (с) Ч. Дикенс
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04.07.2022 11:06 Ответить
То Агарков на гуцулів не попав з тою сокирою. - Агарков?
- Шта?
- Лови бартку!
- гик!
- Чого гикаш? Повіч ми, зловив - їсь, чи ні?
Альтернатива - потрапити на ЗСУ. Там замість бартки буде куля.
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04.07.2022 11:07 Ответить
Фрики...долбо@бы...дегенераты. Типичный руководящий состав для кацапов🤷
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04.07.2022 11:16 Ответить
Бил писюном по роялю и стал президентом)
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04.07.2022 11:22 Ответить
Ну в башку йому цьому йолопу точно цвях вколотять.
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04.07.2022 11:23 Ответить
Цвяхами пошкоджено мозок зрадника.
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04.07.2022 11:23 Ответить
Чую Балаклія- згадую вибухи наших *********** на складах. Як там розслідування? Як там зрадники? Риторичні питання....
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04.07.2022 11:27 Ответить
дойдёт очередь до вас, гнид
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04.07.2022 11:35 Ответить
Рашка готувалася до війни давно і тому завчасно знищувала наші склади. А зрадників у владі могло і не бути. За $$$ порішали з дрібними сошками безпосередньо на складах.
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04.07.2022 11:59 Ответить
потім получить "гвозди в голову"...
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04.07.2022 11:33 Ответить
Идеальное лицо "срущего мира". Их уровень.
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04.07.2022 11:40 Ответить
Щось мені цей цирк нагадує призначення СН.
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04.07.2022 11:42 Ответить
Хай продовжує пхати цвяхи
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04.07.2022 11:57 Ответить
Типова ситуація. Людина з проросійськими поглядами, тобто антиукраїнець, спокійно був допущений до національного шоу під назвою "Україна має талант". Чому так? Тому що організатори та власники це "какая разніца". Будь який маскварота пошесть маючи паспорт громадянина спокійно допускається до участі. Бо каже, російською, "я жє свой".
Але прикол полягає в іншому. Це шоу хєрня. Але така ж система контролю "я жє свой тільки окупантомовний", застосовується і в державних органах влади. СБУ, МВС, ЗСУ і решті структур. Хоча б мав би бути бодай найменьший фільтр. Не говориш українською? Пішов одразу На%у№. До побачення.
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04.07.2022 12:21 Ответить
Канал Метрвечука
Мертвечук представляв інтереси України (чомусь) в Мінську
Какаяразніца
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04.07.2022 13:05 Ответить
Та нихрена ж себе ...этому чму надо было в президенты,в 19м,баллотироваться - представляю их с зебобой дебаты на стадионе...
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04.07.2022 12:31 Ответить
А чому всі дивуються? Подібними "шоу-менами" простіше маніпулювати бо для таких найголовніше аплодисменти, рейтенги і "звізданутість"!
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04.07.2022 12:59 Ответить
В нас таких у...бків вистачає, а кацапам саме те.
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04.07.2022 15:08 Ответить
 
 