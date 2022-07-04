Бил себя топором в живот и запихивал гвозди в нос: в Балаклее оккупанты назначили "заммэра" участника талант-шоу Агаркова
Сергей Агарков известен выступлениями в шоу "Україна має талант" - он бил себя топором в живот и запихивал гвозди в нос. С 2014 года он убежал в Россию и занял антиукраинскую позицию.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Оккупанты распространили в сети видео из помещения Балаклейского городского совета. На нем самопровозглашенный оккупантами "заместитель городского головы" Сергей Агарков сорвал табличку с именем главы Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского.
Вместе с Агарковым в этом принимал участие бывший харьковчанин Сергей Моисеев, руководитель пророссийской организации, после победы Революции Достоинства в Украине бежавший в РФ.
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На видео оккупантов и коллаборантов Моисеев рассказывает о "первом заседании администрации Балаклеи" и "назначении мэра Балаклеи и его заместителя" - Сергея Агаркова. Коллаборант радуется "должности" и публично срезает табличку с именем председателя Изюмской РГА Степана Масельского.
Сергей Агарков известен антиукраинской позицией с 2014 года, он был руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии". До событий 2014-го он выступал на шоу "Україна має талант" — бил себя топором в живот и запихивал гвозди в нос. Убежал из Харькова в Россию.
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В комментарии Суспільному Степан Масельский сказал, что не видел видео с захваченного Балаклейского горсовета и желания просматривать записи оккупантов, коллаборантов и предателей не имеет. По табличке заверил: "Поверьте, повесим назад".
Степан Масельский выехал с временно оккупированной территории и занимается, в частности, отправкой на Изюмщину гуманитарной помощи.
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з сокирою по животу не вийшло, цвяхи до носа не прокотили
ЗГЛЯНЬТЕСЯ, ЛЮДИ, ДОПОМОЖІТЬ УРОДУ, ВІН ЖЕ ТАК ПРАГНЕ ЗАКІНЧИТИ ЖИТТЯ ЛЮБИМ СПОСОБОМ!
- Шта?
- Лови бартку!
- гик!
- Чого гикаш? Повіч ми, зловив - їсь, чи ні?
Альтернатива - потрапити на ЗСУ. Там замість бартки буде куля.
Але прикол полягає в іншому. Це шоу хєрня. Але така ж система контролю "я жє свой тільки окупантомовний", застосовується і в державних органах влади. СБУ, МВС, ЗСУ і решті структур. Хоча б мав би бути бодай найменьший фільтр. Не говориш українською? Пішов одразу На%у№. До побачення.
Мертвечук представляв інтереси України (чомусь) в Мінську
Какаяразніца