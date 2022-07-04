РФ может остаться без вакцин для младенцев: американская компания MSD прекращает поставки

Американская фармацевтическая компания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на нескольких участников рынка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Соответствующие уведомления MSD разослала участникам рынка. Письмо получил, например, пермский Центр иммунологии и вакцинации.

Подтвердили информацию о приостановке сотрудничества с MSD и в холдинге "Нацимбио" – на принадлежащей ему площадке "Форта" с 2019 года было локализовано производство вакцин MSD от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека. Сейчас на площадке производят сезонные вакцины.

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В самой компании "Коммерсанту" сообщили, что "прилагают все усилия" для поставок жизненно важных препаратов и вакцин, у которых в России нет аналогов.

В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что в России есть "достаточное количество отечественных вакцин" для профилактики ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. По мнению помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, прекращение поставок вакцин компании MSD в страну не скажется негативно на доступности вакцинации для россиян.

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После начала войны из России ушли уже более тысячи западных компаний. При этом власти страны обещают заменить импортные товары отечественными. Например, на заводе Renault они планируют собирать "Москвичи", а "Кока-Колу" – заменить "Коми Колой"