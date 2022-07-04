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Новости Санкции против России
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РФ может остаться без вакцин для младенцев: американская компания MSD прекращает поставки

вакцина,щеплення

Американская фармацевтическая компания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на нескольких участников рынка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Соответствующие уведомления MSD разослала участникам рынка. Письмо получил, например, пермский Центр иммунологии и вакцинации.

Подтвердили информацию о приостановке сотрудничества с MSD и в холдинге "Нацимбио" – на принадлежащей ему площадке "Форта" с 2019 года было локализовано производство вакцин MSD от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека. Сейчас на площадке производят сезонные вакцины.

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В самой компании "Коммерсанту" сообщили, что "прилагают все усилия" для поставок жизненно важных препаратов и вакцин, у которых в России нет аналогов.

В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что в России есть "достаточное количество отечественных вакцин" для профилактики ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. По мнению помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, прекращение поставок вакцин компании MSD в страну не скажется негативно на доступности вакцинации для россиян.

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После начала войны из России ушли уже более тысячи западных компаний. При этом власти страны обещают заменить импортные товары отечественными. Например, на заводе Renault они планируют собирать "Москвичи", а "Кока-Колу" – заменить "Коми Колой"

вакцина (3815) дети (6481) прививка (191) россия (95420) новорожденные (72)


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Топ комментарии
+11
Думаю кацапсячі свиноматки нє апєчаляться. Вони просто будуть більше помьотов дєлать.
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04.07.2022 11:18
+11
Чтоб они все повыздыхали..
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04.07.2022 11:29
+7
Чудова новина! Здохніть вилупки!
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04.07.2022 11:32
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Думаю кацапсячі свиноматки нє апєчаляться. Вони просто будуть більше помьотов дєлать.
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04.07.2022 11:18 Ответить
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04.07.2022 11:24 Ответить
На фіга їм вакцини ? Все рівно дебіли виростають
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04.07.2022 12:24 Ответить
Малята-кацап"ята
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04.07.2022 11:21 Ответить
кацапія - страна ударених об кафель ******.
баби поднарожалі орків... - Україна іх палить....
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04.07.2022 11:21 Ответить
Шкода, звичайно, цих дітей, які ще нічого не розуміють, ні в чому не винні, але ж їхні батьки і недодержава до 18 років втовкмачить їм всі наративи руської пропаганди, і виросте покоління моральних виродків, які є переважаюча більшість рабсіян
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04.07.2022 11:22 Ответить
жить захотят - сделают себе вакцины, на россии нормальные такие биолаборатории, вместо биоружия пусть озаботятся защитой своего населения...
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04.07.2022 11:30 Ответить
Чтоб они все повыздыхали..
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04.07.2022 11:29 Ответить
Перш ніж звинувачувати Захід у "негуманності" хай краще зададуть собі питання, чому "Спутник" розробили менше ніж за рік, а власне виробництво давно відомих вакцин за двадцять років не налагодили.
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04.07.2022 11:31 Ответить
Чудова новина! Здохніть вилупки!
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04.07.2022 11:32 Ответить
від вітрянки, кіру чи паротиту? Нах вона треба ця вакцина.
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04.07.2022 11:34 Ответить
Російськомовні немовлята...першими їх словами є матюки.
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04.07.2022 11:34 Ответить
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04.07.2022 11:37 Ответить
китаи уже підвозе
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04.07.2022 11:42 Ответить
Якщо можна замість кока-коли пити комі-колу,

то й колотись можна фізрастворчіком замість вакцини
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04.07.2022 11:42 Ответить
Спутник-V Или как там? От всех болезней))))
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04.07.2022 11:43 Ответить
Вони наших діточок вбивають, а тепер їх черга прийшла. І вона буде стократною
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04.07.2022 11:59 Ответить
Здоров'ям російських малюків нехай опікується російська влада.
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04.07.2022 12:08 Ответить
U SRS buly usi neobhidni vaktziny. Svoi,ni imortovani. Scho zavazshae rashtzi zrobyty svoi,okrim nebazhannya ruhaty dupu?
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04.07.2022 15:03 Ответить
 
 