У Запада в сотни раз больше силы, чтобы остановить РФ, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не видит Россию возможным агрессором против Запада и не думает, что война выйдет за пределы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.ua, об этом он сказал на полях мадридского саммита НАТО.

"Мнение о том, что мы не видели такого широкого конфликта, каков он есть сейчас, после окончания Второй мировой, очевидно, витает в воздухе. Поэтому, очевидно, все думают о том, может ли это привести к чему-то большему, чем это сейчас Но я бы не согласился с мнением, что мы фактически стоим на пороге чего-то похожего на Вторую мировую войну. Я никак не вижу Россию возможным агрессором против Запада. Я бы рассматривал Россию как обидчика, который может причинить много проблем. Знаете, каждый раз, когда западные страны говорят о Третьей мировой войне, они сами же увеличивают номинальную силу России в своих головах. Но это же неправда. Запад имеет в десятки, в сотни раз больше силы, чтобы остановить Россию. И мы сможем, если пойдем на это", — заявил Ландсбергис.

Глава МИД Литвы также высказался и по поводу позиции ЕС касательно нежелания признавать, что они уже также в войне с РФ.

"Здесь есть много мнений по этому поводу. Например, если мы поставим Украине только определенные виды вооружений, возможно Путин не будет злиться, не будет ли вести себя плохо по отношению к Западу. Но в любом случае мы должны смотреть глубже, потому что проблема не в этом. Проблема в том, в каком мире мы хотим жить после войны. Хотим ли мы жить в мире, где Путин имеет "сохраненное лицо"? Когда он сидит за каким-то переговорным столом (на международных площадках – ред.), где мы с ним разговариваем? Или мы говорим, что это государство-изгой, которое должно быть полностью изолировано, пока оно не изменится внутри?", - подчеркнул Ландсбергис.

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