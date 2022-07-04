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Новости Агрессия России против Украины Война
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У Запада в сотни раз больше силы, чтобы остановить РФ, - глава МИД Литвы Ландсбергис

ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не видит Россию возможным агрессором против Запада и не думает, что война выйдет за пределы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.ua, об этом он сказал на полях мадридского саммита НАТО.

"Мнение о том, что мы не видели такого широкого конфликта, каков он есть сейчас, после окончания Второй мировой, очевидно, витает в воздухе. Поэтому, очевидно, все думают о том, может ли это привести к чему-то большему, чем это сейчас Но я бы не согласился с мнением, что мы фактически стоим на пороге чего-то похожего на Вторую мировую войну. Я никак не вижу Россию возможным агрессором против Запада. Я бы рассматривал Россию как обидчика, который может причинить много проблем. Знаете, каждый раз, когда западные страны говорят о Третьей мировой войне, они сами же увеличивают номинальную силу России в своих головах. Но это же неправда. Запад имеет в десятки, в сотни раз больше силы, чтобы остановить Россию. И мы сможем, если пойдем на это", — заявил Ландсбергис.

Глава МИД Литвы также высказался и по поводу позиции ЕС касательно нежелания признавать, что они уже также в войне с РФ.

"Здесь есть много мнений по этому поводу. Например, если мы поставим Украине только определенные виды вооружений, возможно Путин не будет злиться, не будет ли вести себя плохо по отношению к Западу. Но в любом случае мы должны смотреть глубже, потому что проблема не в этом. Проблема в том, в каком мире мы хотим жить после войны. Хотим ли мы жить в мире, где Путин имеет "сохраненное лицо"? Когда он сидит за каким-то переговорным столом (на международных площадках – ред.), где мы с ним разговариваем? Или мы говорим, что это государство-изгой, которое должно быть полностью изолировано, пока оно не изменится внутри?", - подчеркнул Ландсбергис.

Также читайте: Пока угрозы от белорусской армии для Украины не существует, - Буданов

Литва (2450) россия (95420) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Топ комментарии
+6
згоден. Захід має, бо США вступится за ЕС
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04.07.2022 11:17
+6
Коли за спиною дядя Сем, то можна собі дозволити розмірковувати на тему)
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04.07.2022 11:26
+4
mae , mae - dazhe pri vsem tom shto voobshe negotovilsa do voini - chevo neskazhes o parashke
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04.07.2022 11:26
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згоден. Захід має, бо США вступится за ЕС
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04.07.2022 11:17 Ответить
Коли за спиною дядя Сем, то можна собі дозволити розмірковувати на тему)
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04.07.2022 11:26 Ответить
не має.
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04.07.2022 11:23 Ответить
mae , mae - dazhe pri vsem tom shto voobshe negotovilsa do voini - chevo neskazhes o parashke
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04.07.2022 11:26 Ответить
Ох уж эти дети интернета во властных структурах, выращенные в идеях любви, мира и толерантности. Когда вы уже поймёте, что рэфия - это не страна, это рой, живущий для того, чтобы уничтожать? Вы можете сколько угодно подсчитываь соотношение сил, это не изменит очевидного - рой должен атаковать и захватывать, это условие его выживания. Так что просто готовьтесь и слушайте тех, кто постарше и поопытнее
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04.07.2022 11:25 Ответить
захід розслабився -- бвгато геи - парадів
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04.07.2022 11:28 Ответить
*****-racij roSSiji luche , tam ves narod ****** i na *****-paradx pered putinom ****** drug druga butilkami...
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04.07.2022 11:54 Ответить
Все іде до того що НАТА таки воюватиме з кацапщиною.
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04.07.2022 11:30 Ответить
Нажаль, коли НАТО всеж таки вступить в пряме зіткнення з московією, України скоріш за все не буде.
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04.07.2022 14:44 Ответить
Хочеться Європі , чи не хочеться в це вірити , а - третя світова вже таки почалась . Поки що на території України . . ***** , а головне - його холопи ( наріт паРаші тобто ) , розглядає колективний Захід виключно як затятого - ворога ,, та й Захід тепер - паРашу також . І ворожнеча ця , тільки посилюється , це ж очевидно .
Після України ( якщо ми не встоїмо ) вони будуть вимагати покарати ЕС і НАТО , за підтримку України .
Рано чи пізно , війна вийде і за межі України . Мильна бульбашка хиткого миру між НАТО і ********** , колись і десь лусне .. Як луснула вона - між нею і Україною . Жаль що Захід цього й досі не бажає розуміти .
Кацапня заспокоїться лише тоді , коли добряче отримає по .балу . Звісно ж НАТО цілком в змозі це зробити ,, і йому прийдеться це робити .!! 100% .
Не обманюйте себе , жителі країн , які вважають що - під зонтиком НАТО вони в безпеці . .
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04.07.2022 11:55 Ответить
РФ непременно должно стать изгоем,для её быстрейшего выздоровления от шовинизма и как следствие распад империи зла.Дипломатические или военные действия цивилизованных стран по отношению к рашке-это затягивание времени для создания прочного мира на земле и соблюдения международных ЗАКОНОВ.
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04.07.2022 12:05 Ответить
Пан міністр, через погане знання історії ерефії та природи рашизму, має ілюзорне уявлення про можливі наслідки для світу війни в Україні.
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04.07.2022 12:55 Ответить
 
 