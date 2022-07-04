Оккупанты под Энергдодаром имитируют "бои" с ВСУ, чтобы их не отправили на передовую, - ОВА

Рашисты под Энергодаром Запорожской области придумывают фейковые бои с ВСУ, чтобы их не отправили на линию боевого столкновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и смерть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Личный состав противника, разместившийся вблизи населенного пункта Энергодар, придумал оригинальный способ, как стать "героями" так называемой "спецоперации" и не погибнуть в Украине. Расположившись на территории уютного санатория, оккупанты каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями Вооруженных Сил Украины. Во время таких огневых столкновений указанное подразделение россиян "уничтожает" ДРГ украинцев, их плавсредства и БПЛА. Об этом они гордо рапортуют в своих донесениях высшему командованию", - говорится в сообщении.

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В ОВА отмечают, что "такое поведение оккупантов объясняется тем, что в случае ведения ими такой "героической" обороны своих позиций резко уменьшаются шансы использования их подразделения на линии боевого столкновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и "героическая" смерть" ".

За такие фейковые бои оккупанты получают не только дополнительный боекомплект, но и денежное вознаграждение за участие в ведении боевых действий.