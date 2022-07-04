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Оккупанты под Энергдодаром имитируют "бои" с ВСУ, чтобы их не отправили на передовую, - ОВА

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Рашисты под Энергодаром Запорожской области придумывают фейковые бои с ВСУ, чтобы их не отправили на линию боевого столкновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и смерть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Личный состав противника, разместившийся вблизи населенного пункта Энергодар, придумал оригинальный способ, как стать "героями" так называемой "спецоперации" и не погибнуть в Украине. Расположившись на территории уютного санатория, оккупанты каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями Вооруженных Сил Украины. Во время таких огневых столкновений указанное подразделение россиян "уничтожает" ДРГ украинцев, их плавсредства и БПЛА. Об этом они гордо рапортуют в своих донесениях высшему командованию", - говорится в сообщении.

Смотрите: Рашисты обстреляли из "Ураганов" мирные села Запорожского района, - ОВА. ФОТО

В ОВА отмечают, что "такое поведение оккупантов объясняется тем, что в случае ведения ими такой "героической" обороны своих позиций резко уменьшаются шансы использования их подразделения на линии боевого столкновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и "героическая" смерть" ".

За такие фейковые бои оккупанты получают не только дополнительный боекомплект, но и денежное вознаграждение за участие в ведении боевых действий.

Автор: 

оккупация (10130) Запорожская область (3061) Энергодар (157)


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Пионерская игра "Зарница2. Только там автоматы были игрушечные.
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04.07.2022 11:42 Ответить
Той хто злив цю інформацію у загальний простір або ворог, або ідіот.
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04.07.2022 11:54 Ответить
Вверху написано - Запорізька ОВА. Не, щоб там собі тихонь воювали і ще й ********** відволікали, тепер точно на передову.
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04.07.2022 12:09 Ответить
Чиновники ТУПІ!
Вони не можуть збагнути о чому можно говорити, а о чому не можна.
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04.07.2022 12:19 Ответить
ТікТок жив, ТікТок живе, ТікТок буде жити!
😆
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04.07.2022 12:16 Ответить
параша то взагалі фейкова держава
з фейковим презиком, фейковим військом,

реальні там мабуть тільки москальські лапті і березова кора яку будуть гризти москалі
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04.07.2022 13:04 Ответить
Вже не перший раз доводять, що орки театральна армія
На понт с наскоку взяти не вийшло, тепер будуть кіно знімати і пхати ці подвиги в книги та тупі дупла русні.
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04.07.2022 18:53 Ответить
 
 