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Новости Война
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Случаи "продуктовых кредитов" фиксируются в оккупированном Херсоне, товары отпускают взаймы под 10-20%, - ГУР МО

херсон

Проблемы в финансовом секторе временно оккупированного Херсона привели к возвращению натурального обмена в местных магазинах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Товары отпускаются в обмен на другие товары. При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена. Фиксируются многочисленные случаи "продуктовых кредитов", когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары в долг под 10-20%", – объяснили разведчики.

Также в оккупированном Херсоне участились случаи похищения бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти.

"Это связано с попытками оккупационной администрации "уговорить" их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на свое прежнее рабочее место с целью возобновления работы соответствующей организации или службы", — проинформировали в ГУР МО.

"Кроме этого, из учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезено около 20 коробок материалов об избирателях, которые проживали или проживают на территории Херсона. Это связывают с очередной попыткой проведения так называемого "референдума". Согласно новым распоряжениям, он может состояться в первой половине сентября", — подытожили в Главном управлении разведки.

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оккупация (10130) разведка (4171) Херсон (2802)


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Гур мо цинічні ви виродки! Просрали перешийок і окупацію Херсонщини, в тепер констатуєте цей жах????! Мерзотники і зрадники!
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04.07.2022 11:43 Ответить
Дай угадаю, за Зеленского голосовал?
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04.07.2022 12:00 Ответить
.. от чим займається ГУР МО!!! Відслідковує продуктові кредити....))) Автівки переправляє з за кордону...рахує кількість поставленої зброї.... дає інтерв*ю з прогнозами військових дій .... Що може ще ця організація..коли єю керує людина з розумом рядового оперативника. Рівень цього генерала....командир оперативної групи..і НЕ БІЛЬШЕ!!! Рівняти його з попереднім керівником ГУР МО Бурбою.... що Зе..з Черчиллем..))))
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04.07.2022 13:40 Ответить
 
 