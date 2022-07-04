Случаи "продуктовых кредитов" фиксируются в оккупированном Херсоне, товары отпускают взаймы под 10-20%, - ГУР МО

Проблемы в финансовом секторе временно оккупированного Херсона привели к возвращению натурального обмена в местных магазинах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Товары отпускаются в обмен на другие товары. При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена. Фиксируются многочисленные случаи "продуктовых кредитов", когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары в долг под 10-20%", – объяснили разведчики.

Также в оккупированном Херсоне участились случаи похищения бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти.

"Это связано с попытками оккупационной администрации "уговорить" их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на свое прежнее рабочее место с целью возобновления работы соответствующей организации или службы", — проинформировали в ГУР МО.

"Кроме этого, из учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезено около 20 коробок материалов об избирателях, которые проживали или проживают на территории Херсона. Это связывают с очередной попыткой проведения так называемого "референдума". Согласно новым распоряжениям, он может состояться в первой половине сентября", — подытожили в Главном управлении разведки.

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