В результате полномасштабной агрессии России в Украине повреждено 2104 учебных заведения, из них 215 полностью уничтожено
По состоянию на 4 июля в Украине в результате полномасштабной агрессии России повреждено 2104 учебных заведения, из них 215 полностью уничтожены.
Об этом сообщил в телеграме глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 4 июля в Украине в результате полномасштабной агрессии России:
- 2104 учебных заведений повреждены, из них 215 полностью уничтожены. Сегодня утром ракетный удар по Харькову разрушил еще одну школу.
- пострадали 989 детей: 345 убиты, 644 ранены.
Мы этого никогда не забудем и не простим", – говорится в сообщении.
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