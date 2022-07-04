В результате полномасштабной агрессии России в Украине повреждено 2104 учебных заведения, из них 215 полностью уничтожено

По состоянию на 4 июля в Украине в результате полномасштабной агрессии России повреждено 2104 учебных заведения, из них 215 полностью уничтожены.

Об этом сообщил в телеграме глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 4 июля в Украине в результате полномасштабной агрессии России:

- 2104 учебных заведений повреждены, из них 215 полностью уничтожены. Сегодня утром ракетный удар по Харькову разрушил еще одну школу.

- пострадали 989 детей: 345 убиты, 644 ранены.

Мы этого никогда не забудем и не простим", – говорится в сообщении.

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