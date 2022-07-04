РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12131 посетитель онлайн
Новости Война
15 632 36

Экс-командиру подводной лодки "Запорожье" ВМС ВСУ сообщено о подозрении в госизмене

запорожье,подлодка

При процессуальном руководстве Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере заочно сообщено о подозрении в государственной измене бывшему командиру подводной лодки "Запорожье" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2014 капитан 1 ранга, во время временной оккупации РФ территории Крыма, перешел на сторону врага. Изменив военной Присяге на верность украинскому народу, он отказался выводить подлодку "Запорожье" на материковую территорию Украины.

В мае 2015 года бывшему офицеру было сообщено о подозрении в дезертирстве.

"В настоящее время подозреваемый проходит военную службу в составе вооруженных сил РФ в должности заместителя командира 4 отдельной бригады подводных лодок Черноморского Флота РФ и принимает участие в вооруженной агрессии против Украины", — отмечают в Офисе генпрокурора.

Читайте также: Россия решила утилизировать единственную украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму

ВМС (1464) Крым (26373) подводная лодка (195) государственная измена (1535) Офис Генпрокурора (2463)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Мені найбільше цікавить як повідомлено? Через єдиний телемарафон?
показать весь комментарий
04.07.2022 11:55
+22
А він хоч щось чув про те, що йому повідомлено? Це імітація бурхливої діяльності, щоб не чіпати нинішніх кротів на посадах?
показать весь комментарий
04.07.2022 11:52
+15
Пані прокурорка, на початку війни ви писали, що знаєте скільки прокурворських здриснуло з робочих міст, які гроші на кордоні давали за виїзд і що? Ми дізнаємось продовження? Чи не на часі? Краще недосяжних додиків "ловити".
показать весь комментарий
04.07.2022 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Багато ще таких тварюк вільно гуляють по землі !
показать весь комментарий
04.07.2022 11:51 Ответить
Интересно, что эта продажная тварь рассказывает своим детям?
показать весь комментарий
04.07.2022 11:58 Ответить
рассказывает, что при Украине жил в рабстве, а теперь асвабажден
показать весь комментарий
04.07.2022 12:11 Ответить
Рассказывает как подшефное Запорожье телики, видио и т.п. на приваренную к причалу древнюю,учебную лодку завозило. Вот лохи ,детки- папка вумный.
показать весь комментарий
04.07.2022 13:40 Ответить
А він хоч щось чув про те, що йому повідомлено? Це імітація бурхливої діяльності, щоб не чіпати нинішніх кротів на посадах?
показать весь комментарий
04.07.2022 11:52 Ответить
А прізвища всіх цих покидьків не на часі?
показать весь комментарий
04.07.2022 11:53 Ответить
Мені найбільше цікавить як повідомлено? Через єдиний телемарафон?
показать весь комментарий
04.07.2022 11:55 Ответить
Да единий телемаровон коломойского
показать весь комментарий
04.07.2022 11:57 Ответить
Ну ось тут же й повідомлено... Він навєрняка Цензор читає...
показать весь комментарий
04.07.2022 11:58 Ответить
Має приєднится до крейсеру москва
показать весь комментарий
04.07.2022 11:55 Ответить
от ***** пітух
показать весь комментарий
04.07.2022 11:57 Ответить
Ні, це все правильно. 😊 Човен "Запоріжжя таки треба було виводити на" материкову територію України". На налигачі. Або волоком. Яко бурлаки на Волзі. 😊 Чому не написати" вивести у не окуровані порти України"? Тому п суті - правильно але дещо запізно, а ща іормою - анекдот.
показать весь комментарий
04.07.2022 11:57 Ответить
Пані прокурорка, на початку війни ви писали, що знаєте скільки прокурворських здриснуло з робочих міст, які гроші на кордоні давали за виїзд і що? Ми дізнаємось продовження? Чи не на часі? Краще недосяжних додиків "ловити".
показать весь комментарий
04.07.2022 11:58 Ответить
якщо бенедиктова пані, то цур мене най вас...
показать весь комментарий
04.07.2022 13:24 Ответить
так це він ще й човна в нас стирив? нічого собі.
показать весь комментарий
04.07.2022 11:58 Ответить
Они думают предатель тоже читает новости на Цензоре)
показать весь комментарий
04.07.2022 12:11 Ответить
Не прошло и 8 лет
показать весь комментарий
04.07.2022 12:12 Ответить
Це нагадує, користуючись боксерською термінологією, бій із тінню.
показать весь комментарий
04.07.2022 12:15 Ответить
По законам воєного стану-розтріл, ган-на, на місці без суда і следствія...
показать весь комментарий
04.07.2022 12:19 Ответить
Привезіть цього виродка до нас у Запоріжжя, а ми з ним розберемося по козацькі.
показать весь комментарий
04.07.2022 12:20 Ответить
ловят
показать весь комментарий
04.07.2022 12:26 Ответить
Навіть прізвища зрадника не назвали . . Що це за секретність така . ? Є зрадник , але його прізвище , ми вам нє назовьом . .
Ну прям як почтальйон Пєчкін , у мультику - я вам посилку пріньос , но я вам єйо не атдам ..
показать весь комментарий
04.07.2022 12:28 Ответить
Хай краще назвуть прізвища тих сраних слідчих і прокурорів, які вісім років повідомляли зраднику " про підозру у державній зраді" Джерело:
показать весь комментарий
04.07.2022 12:35 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2022 18:02 Ответить
А командиру "Гетьман Сагайдачний" коли пред'являть?
показать весь комментарий
04.07.2022 12:31 Ответить
А цьому за що? Я щось пропустив?
показать весь комментарий
04.07.2022 13:13 Ответить
А вы спрашивайте, почему ***** напал , да грех, было бы не напасть , с такими командирами , да и 24-го оказалось не намного лучше, кстати , а где там гогиошвили , ну у которого ***** ?
показать весь комментарий
04.07.2022 12:31 Ответить
Як вчасно
показать весь комментарий
04.07.2022 12:42 Ответить
Казочка,про Барона Мюнхаузена. Який зранку оголошував війну Англії,у вечір уже оголошував про перемогу над Англією. Правда сама Англія про це і не знала.
показать весь комментарий
04.07.2022 13:16 Ответить
..але ж є моживість створити групу..яка займеться знищенням цих покидьків! Є і фахівці..є і бажаючі...але НЕМА ВОЛІ у керівництва! Одне пусте базікання! Підозри так і остаються підозрамиі пусте трясіння повітря. А от завалили би Киву... Наумова... пару ..другу покидьків з іменами... тут і все по іншому було б. А сміття кримських дизертирів ліквідувати то й особливих витрат непотрібно. Вони ходять по вулицях своїх міст... в свої будинки... в свої гаражі...))) Чи скигити почнемо про судові вироки? Що потрібно довести провину... засудити... дати з вироком ознайомитись...))) Так у нас смертна кара непередбачена. Тому плювати вони хотіли на ці підозри... А от дохлий Ківа... чи цей капітан... лежачий у під*їзді свого будинку з диркою у лобі ... оце був би приклад невідворотнього покарання. і НІХТО і слова би не вимовив у засудження дій! Одні оплески були б!
показать весь комментарий
04.07.2022 13:25 Ответить
Мерзота!
показать весь комментарий
04.07.2022 13:27 Ответить
А где фамилия этого доблестного мандира ?
показать весь комментарий
04.07.2022 14:01 Ответить
Шагєєв Роберт Мансурович

показать весь комментарий
04.07.2022 18:04 Ответить
Если не явился , черную метку в виде 9 грамм присылать. И не было бы предательства.
показать весь комментарий
04.07.2022 14:40 Ответить
 
 