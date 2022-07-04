Экс-командиру подводной лодки "Запорожье" ВМС ВСУ сообщено о подозрении в госизмене

При процессуальном руководстве Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере заочно сообщено о подозрении в государственной измене бывшему командиру подводной лодки "Запорожье" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2014 капитан 1 ранга, во время временной оккупации РФ территории Крыма, перешел на сторону врага. Изменив военной Присяге на верность украинскому народу, он отказался выводить подлодку "Запорожье" на материковую территорию Украины.

В мае 2015 года бывшему офицеру было сообщено о подозрении в дезертирстве.

"В настоящее время подозреваемый проходит военную службу в составе вооруженных сил РФ в должности заместителя командира 4 отдельной бригады подводных лодок Черноморского Флота РФ и принимает участие в вооруженной агрессии против Украины", — отмечают в Офисе генпрокурора.

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