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Новости Война
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Риск вступления в войну армии Беларуси будет расти пропорционально возможным успехам РФ на территории Украины, - Кулеба

білорусь

Риск непосредственного участия Беларуси в войне на стороне России будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, Россия уже использует белорусскую территорию. Если речь идет о белорусской армии, думаю, что этот риск будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины. До тех пор, пока белорусская армия будет четко понимать, что Вооруженные силы Украины в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свой приход. По состоянию на данный момент они это четко осознают", — сказал он.

Комментируя нынешнюю дипломатическую коммуникацию с Беларусью, глава МИД отметил, что "это очень ограниченные контакты".

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"У нас есть посол в Беларуси, у нас есть посольство в Беларуси, у них есть посольство в Киеве. Это единственные каналы общения. То есть все очень сухо-официально, но если вы думаете, что там ежедневно разрывается почтовый ящик от коммуникации, то это не так", — констатировал глава украинской дипломатии.

Беларусь (7888) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+15
Бульбаши обсреливают и бомбят наши города, убивают наших людей а у нас в Киеве работает ихнее посольство? остановите Землю я сойду....***....
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04.07.2022 12:05
+7
Все правильно❗Если бульбофюрер увидит слабость Украины, то ввяжется
в войну в которой можно победить☝

Но реальность такая🖕
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04.07.2022 12:07
+6
Кулеба , вы там с Будановым определитесь, кто что несет.
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04.07.2022 12:06
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Бульбаши обсреливают и бомбят наши города, убивают наших людей а у нас в Киеве работает ихнее посольство? остановите Землю я сойду....***....
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04.07.2022 12:05 Ответить
Отож, як на на таких дурнів, як ми, і не напасти
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04.07.2022 15:02 Ответить
Кулеба , вы там с Будановым определитесь, кто что несет.
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04.07.2022 12:06 Ответить
Все правильно❗Если бульбофюрер увидит слабость Украины, то ввяжется
в войну в которой можно победить☝

Но реальность такая🖕
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04.07.2022 12:07 Ответить
возможные успехи? Успехи рашистов за неделю на лицо. А у нас кроме Змеиного и трех сел на Херсонщине все печально.
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04.07.2022 12:14 Ответить
Не заважайте Зє здавати українські землі ворогові
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04.07.2022 15:07 Ответить
"Бацька" будет за победителя.
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04.07.2022 12:18 Ответить
Абсолютно верно. В Казахстан таракановцы бежали чуть ли не поперед кацапни, потому что угроза была минимальной. Если в Украине доуправляются до того, что кацапы смогут пойти в наступление с нормальными успехами, таракан и его кодла тут же начнут полномасштабные обстрелы и вторжение в Украину при поддержке большей части населенийца белоруской губернии.
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04.07.2022 12:30 Ответить
Украина доуправлялась бы нормально , если бы "звездно-полосатые" выполнили свои обещания.
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04.07.2022 13:07 Ответить
що не зелений міністр, то пздобол.
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04.07.2022 12:51 Ответить
Якщо візьмуть Слов'янськ, то бульбаші, певно, полізуть у Західну Україну.
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04.07.2022 19:43 Ответить
 
 