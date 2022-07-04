Риск вступления в войну армии Беларуси будет расти пропорционально возможным успехам РФ на территории Украины, - Кулеба

Риск непосредственного участия Беларуси в войне на стороне России будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, Россия уже использует белорусскую территорию. Если речь идет о белорусской армии, думаю, что этот риск будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины. До тех пор, пока белорусская армия будет четко понимать, что Вооруженные силы Украины в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свой приход. По состоянию на данный момент они это четко осознают", — сказал он.

Комментируя нынешнюю дипломатическую коммуникацию с Беларусью, глава МИД отметил, что "это очень ограниченные контакты".

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"У нас есть посол в Беларуси, у нас есть посольство в Беларуси, у них есть посольство в Киеве. Это единственные каналы общения. То есть все очень сухо-официально, но если вы думаете, что там ежедневно разрывается почтовый ящик от коммуникации, то это не так", — констатировал глава украинской дипломатии.