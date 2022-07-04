"Мы должны найти консенсус по дальнейшей поддержке Украины, в частности военной", - премьер-министр Чехии Фиала

Страны Европейского Союза должны найти консенсус по дальнейшей поддержке Украины, в частности, военной.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на конференции в швейцарском Лугано по послевоенному восстановлению Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на POLITICO.

"Так же, как нам удалось достичь консенсуса на последнем Европейском совете - согласившись, что Украина заслуживает статуса кандидата, - мы также должны найти консенсус относительно дальнейшей поддержки Украины, в частности военной", - заявил Фиала.

Премьер-министр Чехии отметил, что страны должны обсудить, как "максимально эффективно" обеспечить послевоенное восстановление Украины. Он добавил, что "мы все хотели бы увидеть конец конфликта сейчас, он не за горами".

Как заявил Фиала, Чехия поддерживает скорейшее принятие четкого и конструктивного национального плана реконструкции, чтобы "помочь Украине встать на ноги".

Кроме того, по его словам, российская агрессия указала на слабость архитектуры безопасности ЕС, несмотря на то, что война продолжается вне блока. Страны Евросоюза планируют усилить традиционное военное производство, а также противодействие новым типам угроз, в частности, в киберпространстве.

"Список наших текущих проблем длинный и выглядит ужасно, но все они указывают на одну общую тему: рассматривать наши различия не как недостаток, а использовать их как нашу величайшую силу. Я твердо верю, что наше европейское сообщество выйдет из этого кризиса сильнее, чем когда-либо. Это наша задача", - подытожил Фиала.

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