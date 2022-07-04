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"Мы должны найти консенсус по дальнейшей поддержке Украины, в частности военной", - премьер-министр Чехии Фиала

фіала

Страны Европейского Союза должны найти консенсус по дальнейшей поддержке Украины, в частности, военной.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на конференции в швейцарском Лугано по послевоенному восстановлению Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на POLITICO.

"Так же, как нам удалось достичь консенсуса на последнем Европейском совете - согласившись, что Украина заслуживает статуса кандидата, - мы также должны найти консенсус относительно дальнейшей поддержки Украины, в частности военной", - заявил Фиала.

Премьер-министр Чехии отметил, что страны должны обсудить, как "максимально эффективно" обеспечить послевоенное восстановление Украины. Он добавил, что "мы все хотели бы увидеть конец конфликта сейчас, он не за горами".

Как заявил Фиала, Чехия поддерживает скорейшее принятие четкого и конструктивного национального плана реконструкции, чтобы "помочь Украине встать на ноги".

Кроме того, по его словам, российская агрессия указала на слабость архитектуры безопасности ЕС, несмотря на то, что война продолжается вне блока. Страны Евросоюза планируют усилить традиционное военное производство, а также противодействие новым типам угроз, в частности, в киберпространстве.

"Список наших текущих проблем длинный и выглядит ужасно, но все они указывают на одну общую тему: рассматривать наши различия не как недостаток, а использовать их как нашу величайшую силу. Я твердо верю, что наше европейское сообщество выйдет из этого кризиса сильнее, чем когда-либо. Это наша задача", - подытожил Фиала.

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Украина (44927) Чехия (1703) поддержка (676) Евросоюз (17089) Фиала Петр (71)


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Оружие давайте со словаками и украинцами вместе производите , бо на французов и немцев расчитывать не стоит ‼️‼️‼️
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04.07.2022 12:15 Ответить
Kazetsia idiot razgovor ob etix tankov i bolsuju partiju.Oni byli sozdani dlia unictozenyje kacapskix tankov i sebia obravdali
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04.07.2022 12:18 Ответить
даваите ***** шо є -- вам підвезут новіше -- у нас мало заліза нас убивают
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04.07.2022 12:23 Ответить
Він додав, що "ми всі хотіли б побачити кінець конфлікту зараз, він не за горами". За "конфлікт" в Україні -Фіала ПНХ.в Україні геноцид ,котрий чинить світовий рашистський терорист,
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04.07.2022 12:24 Ответить
 
 