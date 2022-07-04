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Новости Война
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Папа Римский хочет посетить Киев и Москву после своей поездки в Канаду

папа,франциск,римський

Папа Римский Франциск хотел бы посетить Киев и Москву по окончании своей поездки в Канаду, которая запланирована на конец июля.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Франциск рассказал, что в первую очередь хотел бы посетить Москву для того, чтобы послужить "делу мира" и склонить российское руководство к прекращению войны против Украины.

"Я хотел бы поехать (в Киев), но сначала я хотел бы поехать в Москву... Возможно, что после того, как я вернусь из Канады, мне удастся поехать в Украину. Но первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь. Тем не менее, я хотел бы побывать в обеих столицах", - отметил Папа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Франциск косвенно обвинил Россию в империализме

визит (3074) Папа Римский (429) россия (95420)


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Топ комментарии
+12
Шо, теж хоче ***** в очелу заглянути?
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04.07.2022 12:10
+11
наивные считающие хитрожопую гадость наивными...
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04.07.2022 12:12
+10
А кому ***** допомагати, руснявим вбивати нас та легімітизувати дії ***** та його підлеглих?
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04.07.2022 12:10
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наивный папа...
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04.07.2022 12:09 Ответить
наивные считающие хитрожопую гадость наивными...
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04.07.2022 12:12 Ответить
Ну зовсім він не "наивный"
Він куплений, на це більш схоже
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04.07.2022 14:02 Ответить
А кому ***** допомагати, руснявим вбивати нас та легімітизувати дії ***** та його підлеглих?
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04.07.2022 12:10 Ответить
Шо, теж хоче ***** в очелу заглянути?
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04.07.2022 12:10 Ответить
v ad pustj edet. svjatosha
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04.07.2022 12:11 Ответить
Да благосливить його Аллах
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04.07.2022 12:11 Ответить
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04.07.2022 12:28 Ответить
Їдучи до мацкви,нехай візьме осиковий кілок
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04.07.2022 12:12 Ответить
Вот Трюдо папе Римскому мозги ипромоет 🤣🤣🤣
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04.07.2022 12:12 Ответить
миритиме? папа тут не емоції, тут холодний розрахунок, ти безсилий шо лібо помінять!
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04.07.2022 12:12 Ответить
Ну если три раза пуйлу по голове кадилом во имя Отца и Сына и святого духа, то чего бы и не поехать. А если нет, то нафига время терять?)
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04.07.2022 12:14 Ответить
Кадило,то бойова зброя. Класична
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04.07.2022 12:56 Ответить
Родич булави
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04.07.2022 12:57 Ответить
А воно до крейсара мацьква нє хоче? Там можна скоротить - *****
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04.07.2022 12:14 Ответить
то-то під час другої світової війни католицька церква була на боці нацистів.
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04.07.2022 12:15 Ответить
Католицька церква не підтримувала ні нацистів,ні фашистів під час війни!Кардинал Євгеніо Пачеллі був другом Рузвельта і,ставши Папою,відновив дипломатичні відносини між Ватиканом і США,які були розірвані з 1868 року.Це совєцька пропаганда зробила з Папи Пія 12 посібника нацистів,за те,що він назвав совєтікусів "люди без Бога,породжені Антихристом".
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04.07.2022 12:34 Ответить
Pochemu kristjanskaja sekta Katolikov ne osuzdali zverstvo nemeckix fashistov i bili neintralni k zlu i djavolskim delam naista Gitlera...? Mozet potomu chto sami staletjami Krestanosci ubivali tex kto nexotel krisjanstvo? Toroi raz eta sekta tak neproskochit...
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04.07.2022 12:41 Ответить
Ми чекали на нього в Маріуполі, коли там цивільних потрібно було витягнути. Тепер, най їде куди хоче.
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04.07.2022 12:15 Ответить
Поїде в москву, потім розкаже нам що ***** насправді хороший, просто його в дитинстві образили. Панять, прастіть і атпустіть, амінь.
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04.07.2022 12:15 Ответить
Ну да, велосипеду в нього не було, тому він такий злий. А зараз поуп йому велосипед привезе, і той одразу добрішати почне.
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04.07.2022 12:22 Ответить
А, забув. Поупу треба пакет індульгенцій з собою взяти і одразу гріхи ***** відпустити, і краще всіі одразу - ґуртом дешевше буде.
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04.07.2022 12:23 Ответить
нах*р він здався цей папа балабол лицемірний, буде далі цілувати в дупу кацапів!
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04.07.2022 12:15 Ответить
С кем он в МАЦКВЕ собрался говорить???
Разве, что с Гиркиным.
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04.07.2022 12:16 Ответить
Ху.ло світовий ізгой, а такі як президент Індонезії та Папа намагаються реанімувати політичний труп. Що він забув у Москві???
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04.07.2022 12:16 Ответить
На думку спадає лише бабло
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04.07.2022 14:30 Ответить
Але перше, що потрібно зробити, це поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти Джерело:
Кому допомогти? оркам?
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04.07.2022 12:17 Ответить
для того,щоб його в Україні не посилали за рашистським коритом,що буде цілком правильно варто "культурно" відмовити "Папа пнх"
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04.07.2022 12:20 Ответить
Только через Бучу и Ирпень - Это помогает. Кто не верит, пусть спросит у Макрона и Шольца.
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04.07.2022 12:21 Ответить
голубка хочет ***** пустить. и ещё раз глянуть на мир символов немых - какие чайки с воронами на него нападут и сумеет ли тот от них увернуться.
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04.07.2022 12:21 Ответить
Чомусь в мене ця «папа», викликає лише огиду і зневагу.
Хоча нічого дивного в повединці так само, Ватикан загравав з Мусоліні та Гітлером!
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04.07.2022 12:34 Ответить
Що за маячня? Гундяй дозволу не дасть.
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04.07.2022 12:35 Ответить
Знов белькотіме при "замирення" агресора та жертви агресії та розповідатиме яке погане НАТО?
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04.07.2022 12:38 Ответить
а москву нахрена?папа цеж віруюча людина як можна зустрічатися з вбивцею і террористом
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04.07.2022 12:39 Ответить
В Україну папу Гундяйського не впускати.
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04.07.2022 12:44 Ответить
якось допомогти- так він вже якось допомогав...
у Маріуполі на його чекають, а не по золотим хоромам, щось плутає шановний...
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04.07.2022 12:48 Ответить
..напомню.Во время 2 мировой войны золото отмывалось в Швейцарии и Риме(Ватикане)
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04.07.2022 12:53 Ответить
Це той "папа", що провів хресну ходу з росіянкою та українкою на чолі. Огида!
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04.07.2022 13:02 Ответить
Папа,їде в московію,запевнити *****,що гроші,в кількості кілька трилліонів у валюті,будуть надійно збереженні,в ватіканському банку.А цей сатанинський банк,єдиний у світі,який не підлягає жодному міжнародному аудиту,і перевірці.Щоб тобі курва сатанинська,та крила підрізали в тому літаку.
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04.07.2022 13:07 Ответить
От ЦРУ и Ми6 ничего не спрячешь.
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04.07.2022 13:34 Ответить
Хай після Чмоскви дустовим милом у Йордані видмиєця, ато до скону смердітиме...
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04.07.2022 13:11 Ответить
Не надо ехать ,пусть лучше займется *********** среди служителей культа ,больше пользі будет...
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04.07.2022 13:21 Ответить
Oni tam eshtjo xuze, eto sekta pedofilof!!! (spomnite sudebnie dela, skotorix potom otkupalis, papa prikrival) Vot i poedit pedofilu putinu *****...
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04.07.2022 13:28 Ответить
Ще один гастролер. Тих, хто їздить Москву, в Києві не раді бачити.
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04.07.2022 13:26 Ответить
Чекаємо подлянки!
Не думаю, що хтось з розумних людей припускає, що старий єзуїт не розібрався в такій простій ситуації як агресія рф проти України.
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04.07.2022 13:30 Ответить
Голубь мира ****!
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04.07.2022 14:25 Ответить
В Україні цей релігійний фанатик любитель насильства нафіг не потрібен!
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04.07.2022 15:08 Ответить
 
 