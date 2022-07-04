Папа Римский хочет посетить Киев и Москву после своей поездки в Канаду

Папа Римский Франциск хотел бы посетить Киев и Москву по окончании своей поездки в Канаду, которая запланирована на конец июля.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Франциск рассказал, что в первую очередь хотел бы посетить Москву для того, чтобы послужить "делу мира" и склонить российское руководство к прекращению войны против Украины.

"Я хотел бы поехать (в Киев), но сначала я хотел бы поехать в Москву... Возможно, что после того, как я вернусь из Канады, мне удастся поехать в Украину. Но первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь. Тем не менее, я хотел бы побывать в обеих столицах", - отметил Папа.

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