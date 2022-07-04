Проблему зерновых коридоров следует решать с соблюдением интересов и РФ, и Украины, - глава МИД Турции Чавушоглу

ООН подготовила объективный и реализуемый план вывоза зерна из Украины.

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу.

"План ООН отвечает экспортным интересам и России, и Украины. Однако для вывоза украинского зерна необходимо создать безопасный коридор без угрозы морских мин. Сегодня продовольствие в мире сильно подорожало. Мы выступаем за то, чтобы проблема была решена в пользу Киева и Москвы", - объяснил министр.

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