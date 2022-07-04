Проблему зерновых коридоров следует решать с соблюдением интересов и РФ, и Украины, - глава МИД Турции Чавушоглу
ООН подготовила объективный и реализуемый план вывоза зерна из Украины.
Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу.
"План ООН отвечает экспортным интересам и России, и Украины. Однако для вывоза украинского зерна необходимо создать безопасный коридор без угрозы морских мин. Сегодня продовольствие в мире сильно подорожало. Мы выступаем за то, чтобы проблема была решена в пользу Киева и Москвы", - объяснил министр.
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+78 Вася Шевченко #371210
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он не уточнил ????
Турецький диктатор забагато бере на себе.
ООН підготувала об'єктивний і реалізований план вивезення зерна з України.
Про це повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу Джерело:
зпи*дили у наз зерно і перепродують туркам
альо, Туреччина, не хочте Анталію віддати раші і після цього оберігати інтереси раші?
байрактар це круто
але мозок із совістю включати тра іноді
А також греків, бо проблема Кіпру, ще не вирішена!
підбили б кілька барж, то притихли б і не нагліли б так у відкриту красти все підряд
а про які кацапські інтереси з українським зерном веде мову пан міністр?
кацап то саме брехливе підле і нице створіння
Хіба в кримінальному кодексі це не аналогія сприяння збуту краденого?
Зрозуміло, реалполітік і своя шкура ближче.
Але саме тому українці щиро дякують справжнім ідейним союзникам: бритам, полякам, балтам, словакам.
Сподіваюся, доля дасть нам можливість оплатити за рахунками уграм, туркам.
У важких умовах війни Україна може і мусить (без озвучення цього) використати зерно як свій важіль впливу за формулою: зерно в обмін на танки, РСЗВ з дальнобійними ракетами, літаками.
Сподіваюся, наші негрофільські партнери тоді більше проймуться жертвами українців і швидше ворушитимуть булками.
Зрозуміло, що в ім'я "гуманізму і людинолюбства".