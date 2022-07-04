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Новости Война
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Проблему зерновых коридоров следует решать с соблюдением интересов и РФ, и Украины, - глава МИД Турции Чавушоглу

зерно

ООН подготовила объективный и реализуемый план вывоза зерна из Украины.

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу.

"План ООН отвечает экспортным интересам и России, и Украины. Однако для вывоза украинского зерна необходимо создать безопасный коридор без угрозы морских мин. Сегодня продовольствие в мире сильно подорожало. Мы выступаем за то, чтобы проблема была решена в пользу Киева и Москвы", - объяснил министр.

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зерно (1070) Чавушоглу Мевлют (124)


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Топ комментарии
+78
а какие интересы могут быть у раши в наших портах и об нашем зерне???
он не уточнил ????
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04.07.2022 12:29
+42
В Україні війна. Рашисти не приховують, що мріють про Одесу. І треба врахувати інтереси рашистів?
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04.07.2022 12:31
+35
Интересно, о каких интересах Помойной Федерации, как вора, печётся Турция?
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04.07.2022 12:33
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як ті підори заїпали...
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04.07.2022 12:29 Ответить
Хитродупые ч …, пошлина х#й ‼️Это как в суде над террористом -убийцей палачем учитывать его интерес⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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04.07.2022 13:16 Ответить
а какие интересы могут быть у раши в наших портах и об нашем зерне???
он не уточнил ????
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04.07.2022 12:29 Ответить
З язика зняв.
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04.07.2022 12:30 Ответить
Турок досидиться сра..ою на двох стільцях ,поки вона не розірветься !!! І це станеться дуже скоро !!!
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04.07.2022 12:40 Ответить
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04.07.2022 12:30 Ответить
В Україні війна. Рашисти не приховують, що мріють про Одесу. І треба врахувати інтереси рашистів?
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04.07.2022 12:31 Ответить
Які коридори ? Коридори тільки по Московії.
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04.07.2022 12:31 Ответить
користь москви... то звіздець...
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04.07.2022 12:31 Ответить
Вивезення зерна з параші чому не вирішують з дотриманням інтересів України? Хитрожопі.
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04.07.2022 12:32 Ответить
Интересно, о каких интересах Помойной Федерации, как вора, печётся Турция?
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04.07.2022 12:33 Ответить
ПНХ п***сы
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04.07.2022 12:34 Ответить
Пошли ***** пси))
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04.07.2022 12:40 Ответить
На користь Києва і москви??? Та ви там чебуреки турецькі взагалі вже й@бнулись від безкарності?
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04.07.2022 12:35 Ответить
Нах.р пішли, то ваша проблема, а не наша. Які інтереси окупанта можуть враховуватися?
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04.07.2022 12:36 Ответить
Позиція Туреччини - сидіти хитрою дупою на двох стільцях.
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04.07.2022 12:38 Ответить
Пан министр, причем тут па-Раша к нашему зерну?
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04.07.2022 12:39 Ответить
який нах "пан"? ****** турецька, а не "пан"...
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04.07.2022 13:49 Ответить
А які це "інтереси РФ" можуть бути, коли мова йде про чужі території та чуже майно?
Турецький диктатор забагато бере на себе.
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04.07.2022 12:42 Ответить
Дипломатична казуїстика...
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04.07.2022 12:42 Ответить
Він тільки озвучив.

ООН підготувала об'єктивний і реалізований план вивезення зерна з України.

Про це повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу Джерело:
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04.07.2022 12:43 Ответить
Щось турки сильно цікавляться українським зерном, а от життя українців їх не дуже турбує.
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04.07.2022 12:43 Ответить
Інтереси РФ - інтереси терористичної держави: вбити якомога більше українців.
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04.07.2022 12:44 Ответить
цікаві інтереси раші
зпи*дили у наз зерно і перепродують туркам

альо, Туреччина, не хочте Анталію віддати раші і після цього оберігати інтереси раші?

байрактар це круто
але мозок із совістю включати тра іноді
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04.07.2022 12:44 Ответить
Може почнемо враховувати інтересі курдів?
А також греків, бо проблема Кіпру, ще не вирішена!
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04.07.2022 12:44 Ответить
Паскудні підари
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04.07.2022 12:44 Ответить
Ви, турки, не настільки розумні, щоб прикидатися такими дурними. Інтереси Києва та "інтереси мацкви" - протилежні. Не вистачить навіть вашої великої хитрої, без 5 хвилин прокацапської, дупи щоб на такому всидіти
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04.07.2022 12:45 Ответить
такое впечатление, шо не ***** турки по самые свои помидоры засадили, а он им. если бы они у него ессно были.
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04.07.2022 12:45 Ответить
Ататюрк перегортається в труні(
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04.07.2022 12:46 Ответить
туркобульбашня - ми в курсі шановний...
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04.07.2022 12:47 Ответить
Це ООН підготувала такий план. А турки його схвалюють.
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04.07.2022 12:49 Ответить
"интересами РФ" можно подтереть жопу!
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04.07.2022 12:50 Ответить
...что можно решать с ворюгой кремлевии?
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04.07.2022 12:51 Ответить
а давайте побудуемо шлях!
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04.07.2022 12:51 Ответить
які це інтереси параши в українському зерні і в українських портах?

підбили б кілька барж, то притихли б і не нагліли б так у відкриту красти все підряд
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04.07.2022 12:51 Ответить
Проблему следует решать с соблюдением интересов и грабителей, и тех кого ограбили - ну просто офигенная логика.
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04.07.2022 12:51 Ответить
турки в першу чергу волають за свій бізнес,як вони без пшениці будуть пахлаву та іньши страви робить?
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04.07.2022 12:51 Ответить
Если без нашего зерна в Африке может быть голод, то хотя бы составьте список людей, кто не может без этого зерна дальше терпеть такую жизнь и разошлите каждому по килограмму Укрпочтой. Пусть подключаются международные перевозчики Fedex, UPS и Mist Express . И не нужны никакие морские порты! Людям нужно зерно! Нужно делать что-то а не трепать языком!
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04.07.2022 12:51 Ответить
*****, как же ******* ***************
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04.07.2022 12:54 Ответить
за безперешкодну закупівлю МО України байрактарів турецькому уряду - респект
а про які кацапські інтереси з українським зерном веде мову пан міністр?
кацап то саме брехливе підле і нице створіння
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04.07.2022 13:15 Ответить
За 3 дня до начала войны эрдогаша пропустил через Босфор крупнейшие боевые корабли балтийского флота раши несмотря на предупреждения Пентагона о начале войны. После начала войны эрдогаша закосил под голубя мира и заявил и закрытии Босфороа для прохода военных кораблей. К санкциям против раши турция не присоединилась. Ворованое рашей украинское зерно проходит через Босфор абсолютно беспрепятственно. В портах турции украинская пшеница мелькала великое множество раз. Коварство турции только набирает обороты. Толи ещё будет..
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04.07.2022 13:18 Ответить
Якщо трафік налагодять, хитрозаді розраховують на 25%-ний профіт.
Хіба в кримінальному кодексі це не аналогія сприяння збуту краденого?

Зрозуміло, реалполітік і своя шкура ближче.
Але саме тому українці щиро дякують справжнім ідейним союзникам: бритам, полякам, балтам, словакам.

Сподіваюся, доля дасть нам можливість оплатити за рахунками уграм, туркам.
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04.07.2022 13:33 Ответить
Ботоксний щур використовує зерно як важіль тиску. Він зробить все можливе, щоб перешкодити трафіку.
У важких умовах війни Україна може і мусить (без озвучення цього) використати зерно як свій важіль впливу за формулою: зерно в обмін на танки, РСЗВ з дальнобійними ракетами, літаками.

Сподіваюся, наші негрофільські партнери тоді більше проймуться жертвами українців і швидше ворушитимуть булками.
Зрозуміло, що в ім'я "гуманізму і людинолюбства".
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04.07.2022 13:24 Ответить
Интересы Украины 114 штук Байрактаров, именно 114 !!!
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04.07.2022 13:30 Ответить
А мне казалось что я видел всё....ошибался...мда
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04.07.2022 13:54 Ответить
Нам эти байрактары еще боком вылезят!
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04.07.2022 14:11 Ответить
Треба враховувати інтереси злодія??? Дивна позиція....
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04.07.2022 14:15 Ответить
До речі, цього року традиційний "Сі Бриз" буде проводитись? У нього й тематика завжди підходяща - забеспечення безпеки судноплавства. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7
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04.07.2022 14:57 Ответить
мацква повинна іти на йух. Може навіть цього чавушоглу (тьху,прости Господи),прихопити...
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04.07.2022 15:18 Ответить
Значить курди вам терористи, а рашисти ні?! Виродки турецькі! Значить так, народ України підтримує створення незалежної держави курдів на території Туреччини під егідою оон! А свої байрактари засуньте собі в сраку і підірвіть там! Ленд лізом обійдемося!
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04.07.2022 15:37 Ответить
Туркам-чуркам все одно, що Україна, що Московія - хай б'ються, поки Крим сам не впаде їм в руки
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04.07.2022 17:27 Ответить
 
 