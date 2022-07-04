К перечню территорий, где ведутся боевые действия, добавили две громады - Минреинтеграции

Утвержден обновленный перечень громад, на основе которого внутренне перемещенным лицам производятся выплаты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции, в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокаде), входит 9 областей.

Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (53), Херсонской (49), Николаевской (24), Сумской (18), Черниговской (5) областей. Всего в перечне 310 громад.

Согласно сравнительной таблице, в список добавили Корюковскую городскую территориальную громаду в Черниговской области и Таврическую сельскую территориальную громажу в Запорожской области.

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