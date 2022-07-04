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Новости Война
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К перечню территорий, где ведутся боевые действия, добавили две громады - Минреинтеграции

україна,мінреінтеграції

Утвержден обновленный перечень громад, на основе которого внутренне перемещенным лицам производятся выплаты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции, в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокаде), входит 9 областей.

Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (53), Херсонской (49), Николаевской (24), Сумской (18), Черниговской (5) областей. Всего в перечне 310 громад.

Согласно сравнительной таблице, в список добавили Корюковскую городскую территориальную громаду в Черниговской области и Таврическую сельскую территориальную громажу в Запорожской области.

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переселенцы (530) Министерство реинтеграции (278)


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Минреинтеграции? Это те, которые 14.02.2022г запустили шатлы от пункта пропуска к админгранице с Крымом? Отличная ********
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04.07.2022 13:21 Ответить
Це була ініціатіва Зелі. А наказ відвести 23.02.22 артілерію на 100 км від Чонгара давав Зеля.
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04.07.2022 13:54 Ответить
https://www.facebook.com/yakovina.ivan?__cft__[0]=AZWbJTzAx1NKJ1IAc3fwAh6M5XRREhQCyuzyopvP1HeB58rgWSqMx7Tdv9wtyZscIEWWjg9tMaSXzyH_c6ivCHPkW3aKxFK3Vzbnbqhn_vKNidMr3vjDH4zu2OJ4PI6rQ_kIPePtzWRScK_o0JrS5j3U&__tn__=-UC%2CP-R Yakovina Ivan

https://www.facebook.com/yakovina.ivan June 30 at 12:23 PM ·

Много раз слышал высокомерно-насмешливые (или панически-всепропальческие) высказывания в стиле "четыре хаймарса/шесть цезарей/три хаубице ни на что не повлияют". Спорил, конечно, но я же не военный эксперт!

Но вот сейчас мы точно знаем, что все вышеперечисленное как минимум очень благотворно влияет на добрую волю Кремля.
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04.07.2022 13:31 Ответить
 
 