К перечню территорий, где ведутся боевые действия, добавили две громады - Минреинтеграции
Утвержден обновленный перечень громад, на основе которого внутренне перемещенным лицам производятся выплаты.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции, в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокаде), входит 9 областей.
Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (53), Херсонской (49), Николаевской (24), Сумской (18), Черниговской (5) областей. Всего в перечне 310 громад.
Согласно сравнительной таблице, в список добавили Корюковскую городскую территориальную громаду в Черниговской области и Таврическую сельскую территориальную громажу в Запорожской области.
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https://www.facebook.com/yakovina.ivan June 30 at 12:23 PM ·
Много раз слышал высокомерно-насмешливые (или панически-всепропальческие) высказывания в стиле "четыре хаймарса/шесть цезарей/три хаубице ни на что не повлияют". Спорил, конечно, но я же не военный эксперт!
Но вот сейчас мы точно знаем, что все вышеперечисленное как минимум очень благотворно влияет на добрую волю Кремля.