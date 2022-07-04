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Новости Война
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Будут судить украинца, который помогал врагу обустраивать лучшие огневые позиции во время оккупации Бучи, - Офис генпрокурора

буча

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины за совершение государственной измены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Следствием установлено, что гражданин Украины с 26 февраля по 31 марта 2022 во время оккупации вооруженными силами РФ города Буча Киевской области перешел на сторону врага. Он предоставлял информацию военным подразделениям РФ об обстановке в оккупированном городе и сопровождал их во время патрулирования. Также обвиняемый находил для врага выгодные огневые позиции с целью их обустройства и последующего уничтожения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Обвиняемый проводил пророссийскую пропаганду среди жителей оккупированного города, оказывал психологическое и физическое влияние на местных жителей, чтобы подавить возможное сопротивление с их стороны военнослужащим вооруженных сил страны-агрессора. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось ГСУ Нацполиция при оперативном сопровождении Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины", - говорится в сообщении.

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армия РФ (19129) государственная измена (1535) Буча (460) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+8
позбавляти громадянства і майна! Майно для тих хто втратив свої будинки, передавати їм! Кращі вчирають за Україну, а це чмо не може мати один паспорт з українцями!
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04.07.2022 13:19
+6
я не розумію мову окупанта!
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04.07.2022 13:28
+3
после суда,перед вывозом к месту отбывания наказания (желательно в районах зап. Украины или Николаевской обл.) отдать на полчасика бойцам.которые воевали в Буче для того.чтобы те выразили своё - "ай-яй-яй,нехороший человек, редиска.."
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04.07.2022 13:19
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він є запроданець
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04.07.2022 13:16 Ответить
або завезений він чи батьки його!
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04.07.2022 13:21 Ответить
позбавляти громадянства і майна! Майно для тих хто втратив свої будинки, передавати їм! Кращі вчирають за Україну, а це чмо не може мати один паспорт з українцями!
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04.07.2022 13:19 Ответить
Граждане Украины уже давно имеют права иметь два паспорта и больше, такие предатели как тот мужик, пользуются этим. Так сколько гражданств может иметь гражданин Украины по факту, а не по закону?
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04.07.2022 13:24 Ответить
я не розумію мову окупанта!
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04.07.2022 13:28 Ответить
позбавляти внутрішніх органів а потім життя !!!! Яке ще громадянство, він його вже зміним на громадянство вогора !!
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04.07.2022 13:32 Ответить
Я тільки за, шкода що судять малороси, можуть знову умовний дати...
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04.07.2022 13:49 Ответить
после суда,перед вывозом к месту отбывания наказания (желательно в районах зап. Украины или Николаевской обл.) отдать на полчасика бойцам.которые воевали в Буче для того.чтобы те выразили своё - "ай-яй-яй,нехороший человек, редиска.."
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04.07.2022 13:19 Ответить
Жодного суду ще по зомбоящику не показали.
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04.07.2022 13:28 Ответить
сильно..., люди просто хотят справедливости, к сожалению даже после отсидки эта тварь к лучшему не изменится..., поэтому по справедливости ее лучше грохнуть...
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04.07.2022 14:26 Ответить
Тобто вороги можуть бути вбиті лише на передовій?? А в тилу вже й не ворог, вже й не мертвий??? Кончені закони, кончена Рада, кончені зелені!!
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04.07.2022 15:40 Ответить
 
 