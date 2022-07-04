Будут судить украинца, который помогал врагу обустраивать лучшие огневые позиции во время оккупации Бучи, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины за совершение государственной измены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Следствием установлено, что гражданин Украины с 26 февраля по 31 марта 2022 во время оккупации вооруженными силами РФ города Буча Киевской области перешел на сторону врага. Он предоставлял информацию военным подразделениям РФ об обстановке в оккупированном городе и сопровождал их во время патрулирования. Также обвиняемый находил для врага выгодные огневые позиции с целью их обустройства и последующего уничтожения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Обвиняемый проводил пророссийскую пропаганду среди жителей оккупированного города, оказывал психологическое и физическое влияние на местных жителей, чтобы подавить возможное сопротивление с их стороны военнослужащим вооруженных сил страны-агрессора. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось ГСУ Нацполиция при оперативном сопровождении Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины", - говорится в сообщении.

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