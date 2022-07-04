Комитет ВР по нацбезопасности работает над законопроектами, которых ждут военнослужащие, - Вениславский

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работает над законопроектами, в которых нуждаются военнослужащие.

Об этом сообщил член комитета Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Верховной Рады.

"Наш комитет работает над теми законопроектами, которые от нас просят военнослужащие и военное командование. Мы понимаем проблемы, связанные с социальной защитой военнослужащих, с правовым статусом участника боевых, с вопросами в сфере управления войсками, более эффективной организацией Вооруженных Сил Украины и т.д.. Наш комитет работает над теми законопроектами, которые ожидают военные, которые ожидает общество. Мы эти законопроекты рассматриваем достаточно быстро и эффективно. И рекомендуем Верховной Раде их для принятия", — отметил он.

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