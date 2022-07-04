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Новости Война
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Комитет ВР по нацбезопасности работает над законопроектами, которых ждут военнослужащие, - Вениславский

всу,шеврон

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работает над законопроектами, в которых нуждаются военнослужащие.

Об этом сообщил член комитета Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Верховной Рады.

"Наш комитет работает над теми законопроектами, которые от нас просят военнослужащие и военное командование. Мы понимаем проблемы, связанные с социальной защитой военнослужащих, с правовым статусом участника боевых, с вопросами в сфере управления войсками, более эффективной организацией Вооруженных Сил Украины и т.д.. Наш комитет работает над теми законопроектами, которые ожидают военные, которые ожидает общество. Мы эти законопроекты рассматриваем достаточно быстро и эффективно. И рекомендуем Верховной Раде их для принятия", — отметил он.

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ВР (29234) законопроект (3220) военнослужащие (6117) Вениславский Федор (263)


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Суки зелені, відкрийте кордони, щоб люди могли заробити. Ато після війни звідси втече пів країни
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04.07.2022 13:49 Ответить
Вся ця шобла включая Веніславського тільки піариться.
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04.07.2022 14:03 Ответить
Дивіться,сильно там не перетрудіться,роботяги ви наші. Вірніше,не наші,а на нашій шиї...
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04.07.2022 14:06 Ответить
ага, аби тільки не такі як та безмозгла намагалась протягти
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04.07.2022 14:14 Ответить
До сраки ті законопрєкти - вони не ************...
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04.07.2022 15:27 Ответить
Та не поспішайте! Працюйте.
Ще ж треба у відпустки сходити...
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04.07.2022 16:26 Ответить
 
 