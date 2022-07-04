Около 8 тыс. жителей остались в оккупированном Северодонецке, более 10 тыс. - в Лисичанске, - Гайдай

В Северодонецке и Лисичанске Луганской области, которые покинула украинская армия, осталось восемь и 10 тысяч человек соответственно.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Если взять город Северодонецк, где-то ориентировочно 8 тысяч (осталось. - Ред.), чуть больше 10 тысяч - в Лисичанске. Но большинство людей все же уехало", - рассказал он.

Гайдай также рассказал об условиях, где живут люди на оккупированных территориях.

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"Те территории, которые держали оборону от рашистов, можно сказать, инфраструктура разрушена на более чем 90 процентов. 90 процентов домов были под обстрелами, подверглись определенным разрушениям. Где-то 60 процентов - критически. То есть восстановлению не подлежат. Не восстановят решить водоснабжение централизованное, не возобновят газоснабжение. Возможно, частично возобновят электроснабжение, процентов 20-30", - сообщил он.