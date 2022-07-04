Около 8 тыс. жителей остались в оккупированном Северодонецке, более 10 тыс. - в Лисичанске, - Гайдай
В Северодонецке и Лисичанске Луганской области, которые покинула украинская армия, осталось восемь и 10 тысяч человек соответственно.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Если взять город Северодонецк, где-то ориентировочно 8 тысяч (осталось. - Ред.), чуть больше 10 тысяч - в Лисичанске. Но большинство людей все же уехало", - рассказал он.
Гайдай также рассказал об условиях, где живут люди на оккупированных территориях.
"Те территории, которые держали оборону от рашистов, можно сказать, инфраструктура разрушена на более чем 90 процентов. 90 процентов домов были под обстрелами, подверглись определенным разрушениям. Где-то 60 процентов - критически. То есть восстановлению не подлежат. Не восстановят решить водоснабжение централизованное, не возобновят газоснабжение. Возможно, частично возобновят электроснабжение, процентов 20-30", - сообщил он.
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И нет, я не имел ввиду то,что ты написал в своем последнем предложении
кожен вибирає сам......
на далі будуть нити, що нас кінули.
бо почнеться фільтрація підвали і тд