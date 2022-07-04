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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Около 8 тыс. жителей остались в оккупированном Северодонецке, более 10 тыс. - в Лисичанске, - Гайдай

сєверодонецьк

В Северодонецке и Лисичанске Луганской области, которые покинула украинская армия, осталось восемь и 10 тысяч человек соответственно.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Если взять город Северодонецк, где-то ориентировочно 8 тысяч (осталось. - Ред.), чуть больше 10 тысяч - в Лисичанске. Но большинство людей все же уехало", - рассказал он.

Гайдай также рассказал об условиях, где живут люди на оккупированных территориях.

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"Те территории, которые держали оборону от рашистов, можно сказать, инфраструктура разрушена на более чем 90 процентов. 90 процентов домов были под обстрелами, подверглись определенным разрушениям. Где-то 60 процентов - критически. То есть восстановлению не подлежат. Не восстановят решить водоснабжение централизованное, не возобновят газоснабжение. Возможно, частично возобновят электроснабжение, процентов 20-30", - сообщил он.

Автор: 

Северодонецк (333) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+21
Там лишилася прокацапська підарасня, як ті три старі суки..
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04.07.2022 14:05
+10
Дочекались руцкий мир.
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04.07.2022 13:57
+8
То хай і сидять там, "насолоджуються". Коли говорилось, виїзджайте, поки безпечно, волонтери забирали ВСІХ, і лежачих, і з дітьми, і хворих, коли це було БЕЗПЕЧНО. А залишилися хитрож опі, які отримають російський паспорт, і будуть отримувати дві пенсії, україньску і російську. Не шкода взагалі нікого там
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04.07.2022 14:16
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Військова операція на острові Зміїний в Одеській області завершена. Там встановили український прапор.
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04.07.2022 13:56 Ответить
Остались совсем немощные и здоровые поклонники путина.
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04.07.2022 14:19 Ответить
А если людям некуда и не за что ехать, легко обвинять когда не был в их положении.
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04.07.2022 14:32 Ответить
Так нужно было в Кацапстан валить
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04.07.2022 14:47 Ответить
Не треба розказувати, "некуда и не за что". Коли говорилось, виїзджайте, поки безпечно, волонтери забирали ВСІХ, і лежачих, і з дітьми, і хворих, коли це було БЕЗПЕЧНО. І забезпечували і дахом над головою, і їжою, і виплатами якими не якими. А залишилися хитрож опі, які отримають російський паспорт, і будуть отримувати дві пенсії, україньску і російську. Не шкода взагалі нікого там
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04.07.2022 14:47 Ответить
Кто хочет - делает. Кто не хочет - ищет оправдание. Что значит не за что если вывозили централизовано. Даже с риском для тех кто занимался эвакуацией. Лежачих также эвакуировали, транспорт предоставляла ОВА. А ехать естественно некуда. Беженцев никто нигде не ждет. Да, на новом месте как-то надо будет приспосабливаться и устраиваться. Таковы реалии. И в их положении сейчас более 8 миллионов украинцев, которые смогли выехать потому что прежде всего хотели эвакуироваться. Когда приходят орки тут уже не до "некуда и не за что ехать". В дом пришла война - нужно принимать радикальное решение.
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04.07.2022 15:56 Ответить
Їх попереджали ще в березні про евакуацію ,що за три місяці не знайшлось куди евакуюватись ? Висновок один "путін прійді " ,от і діждались "асвабадітєлєй ".
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04.07.2022 18:00 Ответить
Дочекались руцкий мир.
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04.07.2022 13:57 Ответить
Там лишилася прокацапська підарасня, як ті три старі суки..
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04.07.2022 14:05 Ответить
То вже не важливо. Їх всіх тепер мобілізують та кинуть на ЗСУ.
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04.07.2022 16:19 Ответить
А чего это Гайдай говорит в тысячах,а не процентах?
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04.07.2022 14:05 Ответить
Тобі треба проценти? То пора. Інформація про чисельність населення цих мість є у Вікіпедії. Але, у будь-якому разі, 8-10 тисяч це очевидна меншість. Міста достатньо великі, з солідною промисловістю.
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04.07.2022 14:21 Ответить
То ты просто не в теме
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04.07.2022 15:12 Ответить
чого..чого...- кінчається на "о". йому так захотілось...., тобі не подобається, перерахуй і розмісти в пості. Я розумію, ти мав на увазі той процент і хотів його автоматично перерахувати на вату і прокацапів в лугандоні.
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04.07.2022 15:22 Ответить
Ещё один который не читает,а сразу комментирует😀.
И нет, я не имел ввиду то,что ты написал в своем последнем предложении
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04.07.2022 17:00 Ответить
до речі дуже не значний відсоток, близько 5%. Там і до 2014 року приблизно 10-15 % було
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04.07.2022 17:42 Ответить
Дочекались асвабадітєлєй. Тепер можна і камні с нєба...
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04.07.2022 14:14 Ответить
То хай і сидять там, "насолоджуються". Коли говорилось, виїзджайте, поки безпечно, волонтери забирали ВСІХ, і лежачих, і з дітьми, і хворих, коли це було БЕЗПЕЧНО. А залишилися хитрож опі, які отримають російський паспорт, і будуть отримувати дві пенсії, україньску і російську. Не шкода взагалі нікого там
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04.07.2022 14:16 Ответить
Каждому свое.
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04.07.2022 14:17 Ответить
скажіть, будь ласка, яка кількість людей проживала у цих містах до 24.02?
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04.07.2022 14:20 Ответить
Гугл у поміч!
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04.07.2022 14:23 Ответить
Весь світ побачив цей сором, як жирні кацапські свиноматки в Лисичанськузустрічають ворогів.
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04.07.2022 14:21 Ответить
Можно ссылку? Пропустила..
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04.07.2022 14:41 Ответить
У світі повно свого такого сорому! Не переживай ти так в кожній новині про Лисичанськ!
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04.07.2022 16:14 Ответить
...Друге: деяким місцевим жителям ти можеш зробити найкращі дороги, збудувати нові школи і лікарні, але вони всерівно будуть тягнутись за брудом і бідністю, яку несе росія. Так їм чомусь простіше жити. Ну незмінні деякі речі і все. Єдине, шкода дітей і тих, хто дійсно вірить у щось добре. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/parasuk/shcho-oznachaje-vidstup-z-sjevrodonecka-i-lisichanska-857954.html Не я одна це помітила, на жаль так воно і є...і оці "освобождьонниє" стануть жити та радіти, нарешті повернулися у рідну багнюку...
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04.07.2022 14:22 Ответить
просили, благали їхати на захід.........
кожен вибирає сам......
на далі будуть нити, що нас кінули.
бо почнеться фільтрація підвали і тд
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04.07.2022 14:24 Ответить
На запад а вы знаете какие цены аренды жилья стали там.
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04.07.2022 14:38 Ответить
Жизнь отдать проще?
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04.07.2022 14:40 Ответить
Живи в спортзалі! Чи краще під обстрілами, в підвалі, в окупації, без води і світла і газу???
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04.07.2022 16:15 Ответить
Більшість з них ждали ,,,руський мір,, їх не шкода
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04.07.2022 14:27 Ответить
Їх скоро поженуть у загон, де їм дадуть автомати( а може і не дадуть), і вони підуть під загороджувальним вогнем на наші позиції. Шкода? Реторичне запитання...
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04.07.2022 14:31 Ответить
Залишилась вата, яка чекає на путіна і вважає, що все навкруги знищує Україна
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04.07.2022 14:34 Ответить
люди выбрали САМИ свою судьбу...Их предупреждали,что те могут погибнуть от обстрелов ОБОИХ сторон.так что пусть потом не винят ВСУ.Они сами поставили себя заложниками ситуации,.а отдавать территории ради того.что там остались граждане никто не станет.земля есть часть государоства на ПОКОЛЕНИЯ...
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04.07.2022 14:36 Ответить
Ну нормально. наших військових шкода, а цих ні, неразу.
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04.07.2022 16:17 Ответить
Пожалійте їх, там лишились ті, що дуже чекали своїх "визволителів", скоро побачите таке, як і в Херсоні та інших південних містах, колаборантів і зрадників.
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04.07.2022 16:49 Ответить
Колись був такий жарт,що не дивлячись на холод в опалювальний сезон ,не трьом в ліжку не холодно.А чому трьом?Бо лєнін завжди з нами)))Тепер цим асвабаждьонним буде тепло з ******))
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04.07.2022 19:28 Ответить
 
 