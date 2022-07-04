Установлен флаг Украины на Змеином. Военная операция на острове завершена, - пресс-центр Cил обороны Юга

Остров Змеиный в Черном море официально вернулся под юрисдикцию Украины.

Об этом сообщила начальник пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Знамя Украины на острове Змеиный установлено. Военная операция завершена и сейчас территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины", - отметила она.

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