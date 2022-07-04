Установлен флаг Украины на Змеином. Военная операция на острове завершена, - пресс-центр Cил обороны Юга
Остров Змеиный в Черном море официально вернулся под юрисдикцию Украины.
Об этом сообщила начальник пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.
"Знамя Украины на острове Змеиный установлено. Военная операция завершена и сейчас территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины", - отметила она.
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+79 scanncode scanncode
показать весь комментарий04.07.2022 14:00
+71 Roman Boyko #282832
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+66 Цитаты, притчи, афоризмы.
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наразі прапор на Зміїному демонструє відсутність на ньому кацапів
за наявності у рашки ЯО навіть чимала Японія не може відібрати далекі від рашки острівки
Біло бі Супер...
удивляет как такие с лицами как у гуменюк начальницы пресс центру. Еще и футболка с собачкой.
Как там за поребриком, пуканы дымят?
Рехверендум там орки встигли провести до кацапстану?
Щи пішли просто?
Не по-англійські, не по-іншому.
По-німецьки - ********** нахт шнель.
Головне ППО у орків було на "Мацкве", потім вони намагались на Зміїному заміну зробити.
То зараз би по тих коритах і ***@ти!