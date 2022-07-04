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Новости Война
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Установлен флаг Украины на Змеином. Военная операция на острове завершена, - пресс-центр Cил обороны Юга

зміїний

Остров Змеиный в Черном море официально вернулся под юрисдикцию Украины.

Об этом сообщила начальник пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Знамя Украины на острове Змеиный установлено. Военная операция завершена и сейчас территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины", - отметила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с острова Змеиный, - Залужный. ВИДЕО

Автор: 

Змеиный (180) флаг (933) ВСУ (6565)


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Топ комментарии
+79
Слава захисникам України!
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04.07.2022 14:00
+71
Тепер кацапи хай тратять ракети по за сотні тисяч доларів щоб попасти по прапору за 20$
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04.07.2022 14:01
+66
На очереди Херсон☝
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04.07.2022 14:01
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Слава захисникам України!
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04.07.2022 14:00 Ответить
На очереди Херсон☝
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04.07.2022 14:01 Ответить
На очереди жест доброй воли кaZZапсин в Херсоне ❗☝
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04.07.2022 14:07 Ответить
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04.07.2022 22:03 Ответить
👍
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04.07.2022 14:00 Ответить
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04.07.2022 14:01 Ответить
na ocheredi - Krim
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04.07.2022 14:02 Ответить
Тепер кацапи хай тратять ракети по за сотні тисяч доларів щоб попасти по прапору за 20$
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04.07.2022 14:01 Ответить
А вони напевно так і будуть робити!
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04.07.2022 14:06 Ответить
Я надеюсь, у наших хватит ума не оставлять там гарнизон
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04.07.2022 14:15 Ответить
Я думаю у тебя забыли спросить, всякие там генеральные аналитики, включительно с зарубежными
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04.07.2022 14:36 Ответить
Дивно... А шо, під час перебування на ньому кацапсин острів був виведений з під юрисдикції України?
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04.07.2022 14:01 Ответить
Там був проведений рехверендум и оголошена ЗНР, зміям видали рос. паспорти і вони поповли далі по своїх справах.
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04.07.2022 16:56 Ответить
тільки гарнізон там не залишали б, бо кацапи його будуть утюжити, як ЗСУ утюжили їх гарнізон
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04.07.2022 14:01 Ответить
вважаєте наше командування ідіотами?
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04.07.2022 14:15 Ответить
Дуже шкода, що ось такі диванні ікспьорди не командують наступом на Крим!
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04.07.2022 14:38 Ответить
эээ... на юго-севере. мээ (с)
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04.07.2022 15:03 Ответить
Всё-таки какой-то десант туда послали?
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04.07.2022 14:04 Ответить
Прапор можна десантувати...
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04.07.2022 14:07 Ответить
Ні, то все привіди.
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04.07.2022 14:07 Ответить
Нет. Перенесли силой мысли.
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04.07.2022 14:39 Ответить
Из Лисичанска?
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04.07.2022 15:17 Ответить
Солоденька пигулка для ЗЕдурників,та свідків Брехловіча."Дивіться поци на каменюку у морі,не дивіться на Донбас та Запоріжжя" Курво....
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04.07.2022 14:09 Ответить
не ной
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04.07.2022 14:13 Ответить
Нічого собі який ти бойовий півник. А вчора кукарікав що не підеш з рідного дивана воювати а ні за які гроші. Проблеми на сході тому що там тебе немає та твого бойового дивану.
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04.07.2022 14:20 Ответить
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04.07.2022 14:39 Ответить
а тобі краще по Пороху - мінськ 3?
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04.07.2022 14:24 Ответить
ты из Опы похоже, и делаешь вид , что не понимаешь, как Запад с Порохом при помощи Минска ху"ла нае"бали и ВСУ бегом восстанавливали
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04.07.2022 14:31 Ответить
він не з ОПи - він з дурдома!
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04.07.2022 18:52 Ответить
👍🏼😂😂😂
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04.07.2022 23:12 Ответить
Думаю это замануха для орков на пристрелянные позиции
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04.07.2022 14:10 Ответить
Правильно! От якби ти там був - то за день весь Донбас звільнили б, стратег диванний.
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04.07.2022 14:22 Ответить
Хлоп, ти 03.07.2022р з Лисичанська повернувся і давай строчити коменти?
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04.07.2022 14:38 Ответить
А всі кацапи ідуть всід за рускім ваєнним карабльом. Поки живі...
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04.07.2022 14:18 Ответить
Прапор то добре, краще було б поставити шибеницю, а в ній москаля, там міняти кожен день на свчжого, ну щоб не смерділо.
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04.07.2022 14:20 Ответить
Для кого ця операція ? Відправляти туди живих людей, щоб встановити .. прапор ? Це знову, щоб "вау-ефект" зробити, ніби "перемога" ? Та ні, реальність інша - втримати міста Слов'янськ, Краматорськ, Барвінкове.. Звільнити Херсон. Ось тоді там встановлюйте прапори. А на отій скелі , ну прапор добре але не більше. Ми все одно не станемо там розміщувати живих бійців або техніку, бо все це легко знищать
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04.07.2022 14:35 Ответить
є військове "право чобота"

наразі прапор на Зміїному демонструє відсутність на ньому кацапів
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04.07.2022 14:37 Ответить
А якщо замислитись? Нехай бомби орків (вониж упороті) летять на знищення прапора, ніж на вбивства українців в мирних містах і селах.
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04.07.2022 21:03 Ответить
приклад для Японії, воювати вміють
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04.07.2022 14:37 Ответить
а Японія - приклад для нас із Кримом:

за наявності у рашки ЯО навіть чимала Японія не може відібрати далекі від рашки острівки
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04.07.2022 14:39 Ответить
Проблема не наявність у кацапів Я О, а відсутність такого у Японії...
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05.07.2022 04:15 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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04.07.2022 14:39 Ответить
И что, даже фоточки не будет?
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04.07.2022 14:47 Ответить
Кол ви вже грамотно писати будете? Острів Зміїний юрисдикції України не міняв - він був окупований а зараз його звільнили наші ЗСУ.
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04.07.2022 15:00 Ответить
Тільки з війною розумієш, наскільки жовто-блакитний прапор є рідним і дорогим.
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04.07.2022 15:02 Ответить
Надо было рядом поднять Американский флаг а честь дня Незалежности USA

Біло бі Супер...
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04.07.2022 15:28 Ответить
Если такой умный, что ж строем не ходишь и телевизор не носишь? Байрактар-то для війни з дикунами. При наявності ППО їм стане жарко. Не скрізь можна впихнути ***********.
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04.07.2022 16:30 Ответить
Не знаю как мир, но читатели Цензора поняли, что ты дешевое трололо.
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04.07.2022 18:09 Ответить
Супер, если оставить там десяток человек со стингерами, думаю будет полезно
удивляет как такие с лицами как у гуменюк начальницы пресс центру. Еще и футболка с собачкой.
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04.07.2022 15:42 Ответить
Вона мені нагадала фільм жахів "Дзвінок", - там, де з телевізора вилазило щось патлато-жіноче.

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04.07.2022 20:29 Ответить
Молодцы, таки съездили на Змеиный и повесили флаг!
Как там за поребриком, пуканы дымят?
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04.07.2022 16:04 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ!
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04.07.2022 16:24 Ответить
До речі - там було селище Біле, Одеської області.
Рехверендум там орки встигли провести до кацапстану?
Щи пішли просто?
Не по-англійські, не по-іншому.
По-німецьки - ********** нахт шнель.
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04.07.2022 16:35 Ответить
То тепер би по москальським коритам в Чорному морі з авіації вдарити. Там же нам Захід давав якісь керовані ракети з авіабазуванням .
Головне ППО у орків було на "Мацкве", потім вони намагались на Зміїному заміну зробити.
То зараз би по тих коритах і ***@ти!
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04.07.2022 16:35 Ответить
Смерть кацапам!
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04.07.2022 16:47 Ответить
Гарна новина
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04.07.2022 22:11 Ответить
А кроме, как ртсковать пацанами делать вам больше не хер?
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05.07.2022 08:19 Ответить
 
 