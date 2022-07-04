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Новости Санкции против России
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В ЕС пытаются согласовать седьмой пакет санкций против РФ до конца июля, - Йозвяк

рф,єс,євросоюз,санкції

Седьмой пакет санкций против России пытается согласовать до конца июля.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"В ЕС пытаются согласовать седьмой пакет санкций против РФ до начала летних каникул в конце июля", – говорится в сообщении.

По словам Йозвяка, в нем будут закрыты некоторые лазейки, а также наложены эмбарго на импорт золота.

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Автор: 

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Пісець наближається непомітно!!!))
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04.07.2022 14:22 Ответить
Пункт 1 : для Макрона, зателефонувати путлеру = поставити 6 CAESAR в Україну.
Пункт 2 : для Шольца, давити на Литву за закриття транзита в Кенигсберг = поставити 6 PzH 2000
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04.07.2022 14:30 Ответить
лідери «Великої сімки» обговорювали варіанти обмеження ціни на російську нафту **, але посли ЄС цього питання не торкалися.

Крім того, в ЄС немає бажання запроваджувати більш жорсткі санкції, зокрема щодо газу. Основну увагу в цьому пакеті санкцій, швидше за все, буде приділено посиленню та розширенню існуючих заходів, таких як обмеження на експорт технологій, санкції щодо російських магнатів та організацій.

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** причому це б не вимагало "надзусиль..

припустимо ціна нафти зараз 120..

рашка ЗАРАЗ торгує зі "скидкою" 35-40...

нехай "базовою ціною" буде 60 для Мордору..

ДОСТАТНЬО ,щоб та сама Саудівська Аравія наростила видобуток -і ціна впаде...
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04.07.2022 15:02 Ответить
 
 