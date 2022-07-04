В ЕС пытаются согласовать седьмой пакет санкций против РФ до конца июля, - Йозвяк

Седьмой пакет санкций против России пытается согласовать до конца июля.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"В ЕС пытаются согласовать седьмой пакет санкций против РФ до начала летних каникул в конце июля", – говорится в сообщении.

По словам Йозвяка, в нем будут закрыты некоторые лазейки, а также наложены эмбарго на импорт золота.

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