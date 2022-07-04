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В ЕС пытаются согласовать седьмой пакет санкций против РФ до конца июля, - Йозвяк
Седьмой пакет санкций против России пытается согласовать до конца июля.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"В ЕС пытаются согласовать седьмой пакет санкций против РФ до начала летних каникул в конце июля", – говорится в сообщении.
По словам Йозвяка, в нем будут закрыты некоторые лазейки, а также наложены эмбарго на импорт золота.
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Пункт 2 : для Шольца, давити на Литву за закриття транзита в Кенигсберг = поставити 6 PzH 2000
Крім того, в ЄС немає бажання запроваджувати більш жорсткі санкції, зокрема щодо газу. Основну увагу в цьому пакеті санкцій, швидше за все, буде приділено посиленню та розширенню існуючих заходів, таких як обмеження на експорт технологій, санкції щодо російських магнатів та організацій.
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** причому це б не вимагало "надзусиль..
припустимо ціна нафти зараз 120..
рашка ЗАРАЗ торгує зі "скидкою" 35-40...
нехай "базовою ціною" буде 60 для Мордору..
ДОСТАТНЬО ,щоб та сама Саудівська Аравія наростила видобуток -і ціна впаде...