Визит Папы Римского в Киев усилит его роль в восстановлении мира на украинской земле, - пресс-секретарь МИД Николенко.
Визит Папы Римского Франциска в Украину усилит его роль в восстановлении мира на украинской земле.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украинская сторона неоднократно высказывала приглашение Папе Римскому посетить Украину. Мы считаем, что этот визит усилит роль Понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержат дух украинцев, которые подвергаются невыразимым страданиям из-за агрессии России", - сказал Николенк.
По его мнению, показательно, что в Москве на данный момент всячески игнорируют готовность Папы посетить Россию. Это является очередным свидетельством того, что российский режим стремится к войне, а не к миру, подчеркнул Николенко.
"Пришло время углубить связи с теми, кто искренне стремится к этому. Обновляем приглашение Папе Франциску посетить наше государство и призываем продолжать молиться за украинский народ. Добро, безусловно, победит российское зло", - отметил спикер МИД.
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"Религия родилась в тот момент, когда первый мошенник встретил первого дурака" - Франсуа Вольтер
От тільки цей папік не вважає расєю злом. В нього "зло" - це НАТО
Нехай краще сидить у себе вдома!
Але тут є один нюанс: НУЛЬ помножити на мільрд всеодно в результаті дає НУЛЬ!
Ось така арифметика, панімаєш!
Поуп старий, не дуже розумний, заражений ліволіберальною ідеологією, і дуже любить бабло парашної ********* у ватиканському банку. Той факт, що воно збирається спочатку пхатися у мац-кву, вже говорить абсолютно все, що необхідно знати про те, на стороні кого виступає поуп.
******* марксист