Визит Папы Римского в Киев усилит его роль в восстановлении мира на украинской земле, - пресс-секретарь МИД Николенко.

Визит Папы Римского Франциска в Украину усилит его роль в восстановлении мира на украинской земле.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украинская сторона неоднократно высказывала приглашение Папе Римскому посетить Украину. Мы считаем, что этот визит усилит роль Понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержат дух украинцев, которые подвергаются невыразимым страданиям из-за агрессии России", - сказал Николенк.

По его мнению, показательно, что в Москве на данный момент всячески игнорируют готовность Папы посетить Россию. Это является очередным свидетельством того, что российский режим стремится к войне, а не к миру, подчеркнул Николенко.

"Пришло время углубить связи с теми, кто искренне стремится к этому. Обновляем приглашение Папе Франциску посетить наше государство и призываем продолжать молиться за украинский народ. Добро, безусловно, победит российское зло", - отметил спикер МИД.

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