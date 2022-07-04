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Новости Война
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Визит Папы Римского в Киев усилит его роль в восстановлении мира на украинской земле, - пресс-секретарь МИД Николенко.

папа,римський

Визит Папы Римского Франциска в Украину усилит его роль в восстановлении мира на украинской земле.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украинская сторона неоднократно высказывала приглашение Папе Римскому посетить Украину. Мы считаем, что этот визит усилит роль Понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержат дух украинцев, которые подвергаются невыразимым страданиям из-за агрессии России", - сказал Николенк.

По его мнению, показательно, что в Москве на данный момент всячески игнорируют готовность Папы посетить Россию. Это является очередным свидетельством того, что российский режим стремится к войне, а не к миру, подчеркнул Николенко.

"Пришло время углубить связи с теми, кто искренне стремится к этому. Обновляем приглашение Папе Франциску посетить наше государство и призываем продолжать молиться за украинский народ. Добро, безусловно, победит российское зло", - отметил спикер МИД.

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МИД (6939) Папа Римский (429) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+9
"Настав час поглибити зв'язки з тими, хто щиро прагне цього. Оновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро, безумовно, переможе російське зло"

От тільки цей папік не вважає расєю злом. В нього "зло" - це НАТО
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04.07.2022 14:23
+8
А візит до Момквабаду що посилить ... цей, так званий папа, вже ні для кого не авторитет... зашкварився по саму тіару
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04.07.2022 14:24
+8
Ну, папа спочатку збирається відвідати спочатку москву (може щоб начепити ботаксному королівську корону?), а вже потім - відвідати Київ (чи не для того, щоб переконати в необхідності капітуляції?).
Нехай краще сидить у себе вдома!
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04.07.2022 14:30
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shlite NAHER etovo "svjatoshu" v sled za shtangencirkuljem....
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04.07.2022 14:21 Ответить
Чисто пиарный ход. От его визита пользы - 0.
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04.07.2022 14:27 Ответить
ne to shto - 0 , ot evo vyserov vse esho i v minus valetsa.
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04.07.2022 14:29 Ответить
скоро как 21 столетие засирают людям мозги всякие религиозные проходимцы....
"Религия родилась в тот момент, когда первый мошенник встретил первого дурака" - Франсуа Вольтер
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04.07.2022 14:31 Ответить
100%. ta i esho prikrivaetsa kakim ta "duhovenstvom" i "blagodejatelnosti" , shtob podatki za svoi biznes neplatitj...ce na odnom urovne s narkotorgovlei...
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04.07.2022 14:35 Ответить
монеты с беженцами будет в толпу бросать?
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04.07.2022 14:22 Ответить
"Настав час поглибити зв'язки з тими, хто щиро прагне цього. Оновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро, безумовно, переможе російське зло"

От тільки цей папік не вважає расєю злом. В нього "зло" - це НАТО
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04.07.2022 14:23 Ответить
Не смешите. Для антихриста Путлера это еще один повод поКиеву ударить.
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04.07.2022 14:23 Ответить
А візит до Момквабаду що посилить ... цей, так званий папа, вже ні для кого не авторитет... зашкварився по саму тіару
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04.07.2022 14:24 Ответить
Відкіля ця маячня !
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04.07.2022 14:25 Ответить
у нас что латинская Америка что все так ждут влияния папы римского? тут кирюша гундяевский рулит московскими попами в Лавре.... вот его и нужно за жабры брать. Отобрать Лавру и сразу взвоют: памагитенасилуют
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04.07.2022 14:28 Ответить
Нехай би краще папа виділив кацапського бабла з банку ватікана на оборону України. Оце б було нормально. А так... Ну приїде він,щось там пробелькоче,а,кацапи на нього бол покладуть, і на цьому все...
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04.07.2022 14:29 Ответить
Predlagaju pape razdat vsjo bagatstvo vatikana na ***** bednix, bezencov, goladajushtix i posipav golavu peplom iti molitca za grexi svoei sekt i pobedu Ukraini...
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04.07.2022 14:29 Ответить
aha - shas etovo nikoli nebude !
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04.07.2022 14:37 Ответить
Ja takoe uze predlagal unas razgavore sveshtenikami, no pohemuto mne stali zachitovat biblju... Xorosho chto krestom po golove ne dali...
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04.07.2022 14:48 Ответить
Ну, папа спочатку збирається відвідати спочатку москву (може щоб начепити ботаксному королівську корону?), а вже потім - відвідати Київ (чи не для того, щоб переконати в необхідності капітуляції?).
Нехай краще сидить у себе вдома!
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04.07.2022 14:30 Ответить
получит методичку на лубянке с капитуляцией и будет уговаривать боневтика
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04.07.2022 14:35 Ответить
Нафіг папу.
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04.07.2022 14:42 Ответить
Підсилить в мільрд (це єдине число, яке знають прихильники ЗЕвлади) разів!
Але тут є один нюанс: НУЛЬ помножити на мільрд всеодно в результаті дає НУЛЬ!
Ось така арифметика, панімаєш!
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04.07.2022 14:43 Ответить
Не можна посилити те чого немає, не було і не буде.
Поуп старий, не дуже розумний, заражений ліволіберальною ідеологією, і дуже любить бабло парашної ********* у ватиканському банку. Той факт, що воно збирається спочатку пхатися у мац-кву, вже говорить абсолютно все, що необхідно знати про те, на стороні кого виступає поуп.
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04.07.2022 14:44 Ответить
Для підсилення відомо якого "плана"
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04.07.2022 14:45 Ответить
А опысля Києва візит на ********* шо посилить?
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04.07.2022 14:49 Ответить
Якщо оте тато планує з України поїхати на мордор, то хай іде за ру.кораблем!
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04.07.2022 15:18 Ответить
Обратно Папа как поедет? На рюзьге корабле?
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04.07.2022 15:04 Ответить
Я промовчу....
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04.07.2022 15:17 Ответить
краще маасковську злочинну церкву закрийте,бiльше користi буде для Украiни.
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04.07.2022 16:17 Ответить
Вы это серьезно? Какой папа кому усилит? Он что всемогущий остановить сатану? Только Бог и ему должны поклонятся все народы, а не папам, тем более такому продажно-политическому.
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04.07.2022 16:18 Ответить
Настало самое время, Папе, открывать закрома Ватикана для нужд обороны Украины!
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04.07.2022 16:21 Ответить
Пусть захватывает https://www.youtube.com/watch?v=JMd3SsKvjoc этот папамобиль с собой.
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04.07.2022 16:49 Ответить
Яку ще 'роль'!??? Цей поц ватиканський наніс лише моральну шкоду Україні своїми словами і діями на паску!!!!! ***** цього любителя насильників !!!!! Ніколенко взагалі береги поплутав????
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04.07.2022 16:50 Ответить
франьо йде *****

******* марксист
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04.07.2022 19:26 Ответить
Хай Ватикан підтримає Україну зброєю. Навіть 30 МП "Суомі" (швейцарський клон) з арсеналу гвардії, доведуть його ставлення до України. Ми ж не вимагаєм від Ватикану ********* гвинтівок з Швейцарії...
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04.07.2022 20:35 Ответить
 
 