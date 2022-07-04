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Новости Война
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ВСУ в километре от Херсона нет, информация об этом вредна, - ОК "Південь"

херсон

Информация СМИ о том, что Вооруженные силы Украины находятся в километре от окрестностей Херсона, не соответствует действительности и вредит военной операции.

Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Продвижение войск могут комментировать только военные. Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели на данный момент только вредят подобными заявлениями и провозглашением такой информации. Во-первых, она не отвечает действительности, во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население, она вредит не только военной операции, но в конце концов и имиджу тех, кто это заявляет", - - сказала Гуменюк на брифинге в медиа центре "Украина" в понедельник.

Ранее издание The Economist сообщило со ссылкой на офицера военной разведки, что "передовые части сейчас находятся в пределах досягаемости снайперов (примерно в километре) от окраин Херсона".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ стоят в километре от пригородов Херсона, но бои за город будут тяжелыми, - Economist

Автор: 

Херсон (2802) Гуменюк Наталья (577) фейк (678) ВСУ (6565)


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Топ комментарии
+11
А хто надає таку інформацію??? Обригстович???
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04.07.2022 14:40
+6
у обдристовича, или кого там, на картах масштаб не той системы )
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04.07.2022 14:43
+6
Саме так. Я аже писав коментар про йюце під "новиною", як і про те, що корнет Арєстовіч є більше шкідником, еіж інформаційним джереломяк для армійців, так і для господарок.
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04.07.2022 14:44
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А хто надає таку інформацію??? Обригстович???
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04.07.2022 14:40 Ответить
читати навчись, у статті все написано
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04.07.2022 14:46 Ответить
А що ви так за того коня Юлія заступаєтесь, і взагалі в статті ж написано: будь-який аналітик.
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04.07.2022 14:50 Ответить
"про це повідомила на брифінгу керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк",- Натаха а до кого це ти звертаешся народ то тут при чому? наїзжай відразу на The Economist хто пустив цю інфу в світ
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04.07.2022 15:02 Ответить
Наказать источника кто распространяет дезу
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04.07.2022 14:42 Ответить
у обдристовича, или кого там, на картах масштаб не той системы )
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04.07.2022 14:43 Ответить
Про це писали The Economist
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04.07.2022 14:43 Ответить
Саме так. Я аже писав коментар про йюце під "новиною", як і про те, що корнет Арєстовіч є більше шкідником, еіж інформаційним джереломяк для армійців, так і для господарок.
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04.07.2022 14:44 Ответить
Это уже далеко не первый подобный вброс.
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04.07.2022 14:44 Ответить
стало точно известно о том, что украинские пилоты проходят интенсивную подготовку на F16, кроме того, ведется подготовка операторов Patriot, которые войдут в лендлиз.....
https://youtu.be/JiUUZPryv9o
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04.07.2022 14:51 Ответить
за кораблем малороса Полюева, бо примітивний подпіздениш шарія
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04.07.2022 15:56 Ответить
Цій новині вже два чи три дні. Це ця клава тільки зараз відреагувала??? Мда... Ох і довбні...
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04.07.2022 14:53 Ответить
Їбаніть по мосту, треба хоч спробувати зруйнувати його. Хай кацапи сруться з думкою що ми хочему відрізати їх.
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04.07.2022 14:54 Ответить
Якшо вкидають то значить якась користь від цього є
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04.07.2022 14:55 Ответить
Piaritsa?
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04.07.2022 15:08 Ответить
Тобто, "офіцерам військової розвідки" байки розповідати можна, а журналістам і решті - вже ні? Може МО для початку має займатися власними підлеглими, а не тикати пальцем в інших.
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04.07.2022 14:55 Ответить
Когда молчат свои, говорят чужие.
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04.07.2022 15:11 Ответить
Та ладно. Километр туда, километр сюда. У меня уже в мозгу столько шлака не помещается. Представляю, какой хаос творится в маломощных мозгах грушников
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04.07.2022 15:15 Ответить
твоя жена занята...)
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04.07.2022 16:39 Ответить
опана. А я вже зрадів гарній новині
жаль а так хотілось щоб наші в Херсон зайшли
ну нічого іще не вечір
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04.07.2022 16:25 Ответить
за@#@ли уже эти исперды бегущие впереди паровоза
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04.07.2022 16:46 Ответить
А чому вони досі не в 1км від Херсона??? Скільки можна топталися довкола??? В 2х напрямках від Херсона є наші війська!!! Задовбали ці генштаб, гру мо, ок Південь! Довбні кончені! Якщо ви не будете давати нормальну інфу, її будуть давати вороги і інші експерти і розвідки і журналісти! Очевидну річ не розумієте, то як ви війною керуєте?????
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04.07.2022 17:07 Ответить
а може це лякалка для кацапів і що тут поганого. Нехай ідуть перевіряють є там ЗСУ чи немає.
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04.07.2022 17:55 Ответить
 
 