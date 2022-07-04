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Новости Война
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С начала российского вторжения в Украине обнаружили более 1600 неидентифицированных тел, больше всего - в Киевской области, - МВД

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С начала полномасштабного вторжения РФ и до сегодняшнего дня правоохранители насчитали в общей сложности более 1600 неидентифицированных тел.

Об этом в интервью Укринформу сказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает Цензор.НЕТ.

"На территории Украины, по данным Нацполиции, сейчас более 1600 неидентифицированных тел. Но определенное количество территорий находится под оккупацией, и мы понимаем, что эта картина не полная", — сказала заместитель министра.

В качестве примера она привела Киевскую область. Там, пожалуй, сейчас было обнаружено больше всего замученных тел мирных граждан.

"И там действительно в каждом частном случае тело осматривалось и направлялось на проведение экспертиз, устанавливалась причина смерти. Но хочу сказать, что не в каждом случае может быть проведена экспертиза на предмет сексуального насилия", — отметила чиновник.

Она пояснила, что, например, если говорить о той же Киевщине, то там очень много находили полностью обгоревших тел

"И в таком состоянии тело уже не может подвергаться никаким экспертизам. И мы понимаем, что оккупанты сжигали тела, чтобы скрыть следы других преступлений. Поэтому там, где можно проводить экспертизы тел на предмет сексуального насилия — там их проводят", — сказала заместитель министра.

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армия РФ (19129) изнасилование (916) Киевская область (4121) МВД (9317) военные преступления (1430) Павличенко Екатерина (20)


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Кожна ру.мразота на Українській землі повинна постійно бути в очікуванні своєї смерті!
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04.07.2022 15:08 Ответить
 
 