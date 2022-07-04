С начала российского вторжения в Украине обнаружили более 1600 неидентифицированных тел, больше всего - в Киевской области, - МВД
С начала полномасштабного вторжения РФ и до сегодняшнего дня правоохранители насчитали в общей сложности более 1600 неидентифицированных тел.
Об этом в интервью Укринформу сказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает Цензор.НЕТ.
"На территории Украины, по данным Нацполиции, сейчас более 1600 неидентифицированных тел. Но определенное количество территорий находится под оккупацией, и мы понимаем, что эта картина не полная", — сказала заместитель министра.
В качестве примера она привела Киевскую область. Там, пожалуй, сейчас было обнаружено больше всего замученных тел мирных граждан.
"И там действительно в каждом частном случае тело осматривалось и направлялось на проведение экспертиз, устанавливалась причина смерти. Но хочу сказать, что не в каждом случае может быть проведена экспертиза на предмет сексуального насилия", — отметила чиновник.
Она пояснила, что, например, если говорить о той же Киевщине, то там очень много находили полностью обгоревших тел
"И в таком состоянии тело уже не может подвергаться никаким экспертизам. И мы понимаем, что оккупанты сжигали тела, чтобы скрыть следы других преступлений. Поэтому там, где можно проводить экспертизы тел на предмет сексуального насилия — там их проводят", — сказала заместитель министра.
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