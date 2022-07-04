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Новости Война
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В июне энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 783 тысяч семей

дтек

В течение июня энергетики ДТЭК вернули свет 783 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ.

"За июнь электромонтеры ДТЭК вернули свет более 783 тысячам семей в 660 населенных пунктах, которые остались без электроснабжения в результате обстрелов в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях", - сообщили в компании.

Как отмечается, только в Донецкой области специалисты ДТЭК вернули свет более 765 тысячам потребителей в 605 населенных пунктах.

"Энергетики ДТЭК непрерывно работают уже 130 суток и вместе со всеми службами делают все возможное для того, чтобы наши клиенты имели в доме свет", - отмечают в компании.

Ранее в ДТЭК сообщалось, что полное восстановление сетей Киевщины требует около 1 млрд грн. 300 млн компания уже инвестировала в первый этап – возвращение света по временным схемам питания. Второй этап – восстановление сетей до довоенного состояния требует инвестиций еще около 600-700 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ в километре от Херсона нет, информация об этом вредна, - ОК "Південь"

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Киевская область (4121) Одесская область (3552) Донецкая область (9574) Тарифы на электроэнергию (2163) ДТЭК (520) Днепропетровская область (3924)


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Вночі з суботи на неділю у сусідів впав від старості стовб і єссно найопнулась фаза.
Аварійну викликали 6 годин.
Досі ніхто не приїхав.
Для орієнтування - не зона бойових дій, 30-км зона від Києва.
Будем чекати героїчних рятівників з ДТЕК.
Питання тільки одне -скільки?
Судячи з того, що заявку намагалися подати 6 годин - десь у наступному році
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04.07.2022 15:24 Ответить
Який населений пункт?
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04.07.2022 16:51 Ответить
Цензор має бути більш об'єктивним. Тільки ДТЕК піарите і самого обіднілого акціонера? В Україні ще багато обленерго та інших служб які відновлюють і світло і водопостачання в містах після боових дій, або навіть в перервах між ними.
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04.07.2022 16:30 Ответить
 
 