В июне энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 783 тысяч семей

В течение июня энергетики ДТЭК вернули свет 783 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ.

"За июнь электромонтеры ДТЭК вернули свет более 783 тысячам семей в 660 населенных пунктах, которые остались без электроснабжения в результате обстрелов в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях", - сообщили в компании.

Как отмечается, только в Донецкой области специалисты ДТЭК вернули свет более 765 тысячам потребителей в 605 населенных пунктах.

"Энергетики ДТЭК непрерывно работают уже 130 суток и вместе со всеми службами делают все возможное для того, чтобы наши клиенты имели в доме свет", - отмечают в компании.

Ранее в ДТЭК сообщалось, что полное восстановление сетей Киевщины требует около 1 млрд грн. 300 млн компания уже инвестировала в первый этап – возвращение света по временным схемам питания. Второй этап – восстановление сетей до довоенного состояния требует инвестиций еще около 600-700 млн грн.

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Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.