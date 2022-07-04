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Мариупольцы умирают от нехватки лекарств. В городе дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом - городской совет

В Мариуполе дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом, туберкулезом и проблемами со щитовидной железой. Оккупанты не предоставляют жителям качественного лечения из-за нехватки кадров и медикаментов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Мэр подчеркнул, что люди находятся в зоне риска и не могут ждать, когда оккупанты доставят медикаменты.

Мариупольцы умирают от нехватки лекарств. В городе дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом - городской совет 01

"Их жизнь находится под угрозой. Ведь более 2 месяцев российские захватчики и их пособники, самопровозглашенные власти Мариуполя, блокируют нормальный доступ жителей к питьевой воде, достаточному количеству пищи и медикаментам. Фактически толкая людей на выживание.

Вчера здоровому спортсмену – 2 метра ростом и 120 кг веса – ампутировали две ноги. Почему? После пережитого стресса из-за военных действий, у него случился инсулиновый кризис. Из-за отсутствия в городе необходимых медикаментов и медицинского сопровождения он стал человеком с инвалидностью. И это не редкий случай. Вместо качественного лечения с препаратами – ампутация конечностей. "Быстрые решения, которые калечат и убивают мариупольцев", - рассказал Вадим Бойченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доступ к воде имеют лишь 3% мариупольцев, - Андрющенко. ВИДЕО

Он призвал международное сообщество дать оценку гуманитарной катастрофе в городе и геноциду жителей. Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы организовать помощь мариупольцам.

Мариуполь (5708) оккупация (10130) гуманитарная катастрофа (146) Бойченко Вадим (68)


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Топ комментарии
+3
Как же меня вот такие гандоньі кумарят,сидит мразота в каком нибудь Тернополе и ******, 24 началась война, а уже 2 Марта мьі бьіли полностью окруженьі,а когда у тебя в квартире не операбельная не ходячая бабушка и дед которьій самостоятельно не может спустится с 8 єтажа ( ни света,ни водьі,ни газа), под постоянньім арт обстрелом,короче не все смогли вьіехать, понимаеш НЕ СМОГЛИ,не нужно всех кто остался в приверженцев рускомира записьівать( хотя они бесспорно есть)
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04.07.2022 15:44
+1
сначала тебе какая разница ну а потом ..........
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04.07.2022 15:27
+1
Я вибачаюсь за свій комент.
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04.07.2022 16:06
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сначала тебе какая разница ну а потом ..........
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04.07.2022 15:27 Ответить
Как же меня вот такие гандоньі кумарят,сидит мразота в каком нибудь Тернополе и ******, 24 началась война, а уже 2 Марта мьі бьіли полностью окруженьі,а когда у тебя в квартире не операбельная не ходячая бабушка и дед которьій самостоятельно не может спустится с 8 єтажа ( ни света,ни водьі,ни газа), под постоянньім арт обстрелом,короче не все смогли вьіехать, понимаеш НЕ СМОГЛИ,не нужно всех кто остался в приверженцев рускомира записьівать( хотя они бесспорно есть)
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04.07.2022 15:44 Ответить
Я вибачаюсь за свій комент.
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04.07.2022 16:06 Ответить
Ваша фраза "сидят в каком нибудь Тернополе...."? Люди из "какого-нибудь Тернополя сейчас в окопах и многие из них как раз были в Мариуполе. Никто не говорит, что все мариупольцы предатели, но все же большинство - украинофобы.
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04.07.2022 18:07 Ответить
Из какого пальца ты это высосала? Пока ты талдычишь что мы украинофобы, плешивый фюрер радуется, а люди страдают.
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04.07.2022 19:01 Ответить
Они точно за рюzzкий мир, да? Что ты знаешь о Мариуполе?
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04.07.2022 15:50 Ответить
Я вибачаюсь за свій комент.
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04.07.2022 16:08 Ответить
нам окупанти допомогти не дадуть і самі неповорохнуться. бачу один вихід - буквально долетіти з боку моря і десантувати з гелікоптера якусь міжнародну гуманітарну міссію на парашутах прямо в епіцентр міста. Зробити якись повітряний міст . Інакше втратимо всіх маріупольських пенсів. вони хоч і на всю голову ватні але ж наші
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04.07.2022 15:32 Ответить
можуть медком с вибухівкою віддячить
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04.07.2022 15:51 Ответить
ЦіКаво подивитись на десант у окуповане місто. Ну шо за дитячі вигадки!
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04.07.2022 21:07 Ответить
У нас в Гостомельській ОТГ коли була окупація - була та ж сама ситуація. Навіть подумати не могла,що в нас стільки хворих на хронічні захворювання. Найбільше просили інсулін, антибіотики, заспокійливо/від тиску,якісь специфічні серцеві ліки. Я не уявляю як жити диабетику без препаратів? Це ж неймовірні страждання
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04.07.2022 16:36 Ответить
Конечно, сегодняшняя ситуация вызывает сочувствие.
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04.07.2022 18:09 Ответить
Маріупольці приречені, як і інші на окупованих територіях. Люди будуть вмирати страшною смертю без води, без ліків, без медичного обслуговування. Це ціна війни, яку заради знищення українського народу і почала московія. К
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04.07.2022 19:51 Ответить
Якщо по Сєвєру та Лисичанську часу на евакуацію було предостатньо то з Маріка нікого не евакуювали хоча кілька днів було. Та було на чому. Нажаль це показує як готувались....щодо мирного населення перші тиждні ніхто нічого людям не казав. Хто розумні та мали транспорт втікли. Хто встиг!
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04.07.2022 21:05 Ответить
 
 