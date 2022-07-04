Мариупольцы умирают от нехватки лекарств. В городе дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом - городской совет

В Мариуполе дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом, туберкулезом и проблемами со щитовидной железой. Оккупанты не предоставляют жителям качественного лечения из-за нехватки кадров и медикаментов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Мэр подчеркнул, что люди находятся в зоне риска и не могут ждать, когда оккупанты доставят медикаменты.

"Их жизнь находится под угрозой. Ведь более 2 месяцев российские захватчики и их пособники, самопровозглашенные власти Мариуполя, блокируют нормальный доступ жителей к питьевой воде, достаточному количеству пищи и медикаментам. Фактически толкая людей на выживание.

Вчера здоровому спортсмену – 2 метра ростом и 120 кг веса – ампутировали две ноги. Почему? После пережитого стресса из-за военных действий, у него случился инсулиновый кризис. Из-за отсутствия в городе необходимых медикаментов и медицинского сопровождения он стал человеком с инвалидностью. И это не редкий случай. Вместо качественного лечения с препаратами – ампутация конечностей. "Быстрые решения, которые калечат и убивают мариупольцев", - рассказал Вадим Бойченко.

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Он призвал международное сообщество дать оценку гуманитарной катастрофе в городе и геноциду жителей. Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы организовать помощь мариупольцам.