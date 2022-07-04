В Днепропетровской области гражданские во время полевых работ подорвались на снаряде

В Днепропетровской области недалеко от Ингульца во время полевых работ местные жители взорвались на кассетном снаряде. Один человек погиб, еще один госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила во время брифинга глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Местные жители близ Ингульца на полевых работах взорвались на остатках кассетных снарядов. Один погиб, один с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу. Это говорит о том, что враг продолжает использовать запрещенные кассетные снаряды, которые не разрываются сразу, а еще долгое время сохраняют ту самую опасность, которой люди потом подвергаются", - заявила она.

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