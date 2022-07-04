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Новости Война
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Полиция осуществляет более 20 уголовных производств по сексуальным преступлениям военных РФ, - Павличенко

зґвалтування

Следственные подразделения полиции на 4 июля начали более 20 уголовных производств о совершении сексуальных преступлений российскими оккупантами.

Об этом в интервью Укринформу сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко, передает Цензор.НЕТ.

"В этих 20 делах может быть несколько случаев сексуального насилия в отношении нескольких потерпевших или совершенных несколькими преступниками. То есть, не стоит говорить, что это 20 случаев - это 20 уголовных дел", - подчеркнула Павличенко.

Она отметила, что часть этих производств передана прокуратурой в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования, ведь случаи сексуального насилия являются нарушениями законов и обычаев войны, которыми занимается именно СБУ.

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"Но вместе с тем, в каждом частном случае подследственность определяет прокуратура", - добавила замминистра.

Павличенко также рассказала, что Нацполиция документирует сексуальные преступления по трем направлениям: через звонки, поступающие на линию 102, через соцсети и СМИ и посредством работы специализированных полицейских групп, которые выезжают в населенные пункты и общаются там с мирным населением.

армия РФ (19129) изнасилование (916) МВД (9317) Павличенко Екатерина (20)


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Усього 20? Це про ті, що денисова повідомила? В одній Богданівці, що за Броварами, скільки було згвалтувань? Та дійсно, це ж такий наклеп на "асвабадітєлєй"... від цноти
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04.07.2022 15:35 Ответить
А тепер чекаємо на спростування від агенток під прикриттям псевдожурналіток мусаєвої і лукашової на так званій «Українській правді»
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04.07.2022 15:36 Ответить
То може Денисову повернете на посаду, вибачитесь і заплатите компенсацію? Як, ЗЕлені?
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04.07.2022 15:50 Ответить
А нагребний б. (комуніст, кагебіст) наполягає, що потерпілим повинно подобатись
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04.07.2022 16:07 Ответить
соко соко...??
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04.07.2022 19:06 Ответить
одні специ по перехвату кацапського трьопу з родичами - другі аж 20 справ порушили- чекаємо постанову верховної ради про підвищення зарплати доблесним стражам порядку!!!
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04.07.2022 19:57 Ответить
 
 