Полиция осуществляет более 20 уголовных производств по сексуальным преступлениям военных РФ, - Павличенко

Следственные подразделения полиции на 4 июля начали более 20 уголовных производств о совершении сексуальных преступлений российскими оккупантами.

Об этом в интервью Укринформу сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко, передает Цензор.НЕТ.

"В этих 20 делах может быть несколько случаев сексуального насилия в отношении нескольких потерпевших или совершенных несколькими преступниками. То есть, не стоит говорить, что это 20 случаев - это 20 уголовных дел", - подчеркнула Павличенко.

Она отметила, что часть этих производств передана прокуратурой в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования, ведь случаи сексуального насилия являются нарушениями законов и обычаев войны, которыми занимается именно СБУ.

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"Но вместе с тем, в каждом частном случае подследственность определяет прокуратура", - добавила замминистра.

Павличенко также рассказала, что Нацполиция документирует сексуальные преступления по трем направлениям: через звонки, поступающие на линию 102, через соцсети и СМИ и посредством работы специализированных полицейских групп, которые выезжают в населенные пункты и общаются там с мирным населением.