Масло для техники ВСУ покупали у фирмы нардепа ОПЗЖ Пономарева, из-за плохого качества танки часто останавливались во время важных боев, - СМИ

Государственные заказчики покупали смазочных масел на 30-40% дороже рыночной стоимости.

Об этом в интервью рассказал Герой Украины, танкист Евгений Пальченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, танк перегревался из-за смазки "Азмол", из-за чего танк постоянно останавливался. В то же время, продолжил воин, враг был совсем близко и настигал украинских защитников.

Эксперт "Лиги Антитраста", эксперт руководителя проекта "Железная дорога без коррупции" Владимир Даценко в Facebook объяснил: "Дело в том, что крупные государственные заказчики создали многомиллиардную коррупционную схему на закупках смазок и масел. В Минобороны и Укрзализныце годами существовала система допуска к использованию смазочных масел, которую проходили только отдельные компании. Для танков это была смазка "Азмол", а для тепловозов - "Агринол". Оба бренда масел производят компании, принадлежащие украинскому нардепу Пономареву из ОПЗЖ.

Никакого Shell, British Peyroleum или Liqui Moly. При том, что государственные заказчики покупали смазки от нардепа на 30-40% дороже рынка. Все это знали, об этом написана куча журналистских расследований, в том числе и мной. За два месяца до начала войны Минобороны обещало ликвидировать монополию "Азмола".

По словам Даценко, если сравнивать это с коррупцией в российской армии, где вместо блоков динамической защиты на танки устанавливали коробки из яичных лотков, это не так уж страшно.

"Ну покупали дороже качественного то, что не очень качественное. Ну грелся двигатель. Но ведь ехал. Функции танка выполнялись", — подытожил он.

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