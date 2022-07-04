РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7689 посетителей онлайн
Новости Война
20 925 131

Масло для техники ВСУ покупали у фирмы нардепа ОПЗЖ Пономарева, из-за плохого качества танки часто останавливались во время важных боев, - СМИ

пономарьов

Государственные заказчики покупали смазочных масел на 30-40% дороже рыночной стоимости.

Об этом в интервью рассказал Герой Украины, танкист Евгений Пальченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, танк перегревался из-за смазки "Азмол", из-за чего танк постоянно останавливался. В то же время, продолжил воин, враг был совсем близко и настигал украинских защитников.

Эксперт "Лиги Антитраста", эксперт руководителя проекта "Железная дорога без коррупции" Владимир Даценко в Facebook объяснил: "Дело в том, что крупные государственные заказчики создали многомиллиардную коррупционную схему на закупках смазок и масел. В Минобороны и Укрзализныце годами существовала система допуска к использованию смазочных масел, которую проходили только отдельные компании. Для танков это была смазка "Азмол", а для тепловозов - "Агринол". Оба бренда масел производят компании, принадлежащие украинскому нардепу Пономареву из ОПЗЖ.

Никакого Shell, British Peyroleum или Liqui Moly. При том, что государственные заказчики покупали смазки от нардепа на 30-40% дороже рынка. Все это знали, об этом написана куча журналистских расследований, в том числе и мной. За два месяца до начала войны Минобороны обещало ликвидировать монополию "Азмола".

По словам Даценко, если сравнивать это с коррупцией в российской армии, где вместо блоков динамической защиты на танки устанавливали коробки из яичных лотков, это не так уж страшно.

"Ну покупали дороже качественного то, что не очень качественное. Ну грелся двигатель. Но ведь ехал. Функции танка выполнялись", — подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Снежном. Это сильный удар по обеспечению вражеской группировки на востоке, – Мысягин. ВИДЕО

Пономарев Александр (45) ВСУ (6565) Владимир Даценко (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+49
Всі хто це організував-мерзенні смердючі покидьки...
показать весь комментарий
04.07.2022 15:34
+36
ничего нового, просто гешефт любой ценой
показать весь комментарий
04.07.2022 15:33
+31
Страшно уявити, якість того мастила: танкові багатопаливні дизеля в плані використання мастила, дуже неперебігливі.
показать весь комментарий
04.07.2022 15:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Чому ми не в НАТО?
показать весь комментарий
04.07.2022 16:18 Ответить
Таке вже було у 15 році, але ніхто не покараний. Непокаране зло повертається
показать весь комментарий
05.07.2022 22:29 Ответить
Кто продавал и кто принимал такое масло для танков по качеству и цене должен получить пожизненно, вместе с конфискацией и те кто нанимал таких работников тоже, вплоть до министров и депутатов которые их назначали.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:20 Ответить
Клятий барига да скільки ж можна?! Та доки ми це терпітимо?!
показать весь комментарий
04.07.2022 16:35 Ответить
Як терпіли при сивочолому батьку нації , так і терпимо при зеленому кловану.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:56 Ответить
Хотів би я і зараз так "терпіти" відновлення армії, мови, віри. Зростання ВВП, обороноздатності, реальних антикорупційних програм, зменшення безробіття, не здатність відвертих ворогів впливати на державну політику і все решта....
показать весь комментарий
04.07.2022 19:35 Ответить
Я не знаю на каких идиотов рассчитан ваш словесный понос.
Каждый пункт - наглая ложь и манипуляция....
Ну разве что томос +.... Но рашинских попов никто не трогал....
показать весь комментарий
05.07.2022 01:34 Ответить
Ідіоти правду вважають за брехню та маніпуляцію, бо вони ідіоти!
Якого пуя клоуни як прийшли до влади, одразу зупинили процес перейменування МП в РПЦвУ ?
показать весь комментарий
05.07.2022 06:49 Ответить
Ну це вже відверта маячня.
показать весь комментарий
05.07.2022 06:12 Ответить
для зелених тварюк головне грошики в іх кишенях
показать весь комментарий
04.07.2022 16:37 Ответить
"Какаяразніца" в схематозі.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:47 Ответить
Ніякого Shell, British Peyroleum, або Liqui Moly. При тому, що державні замовники купували мастила від нардепа на 30-40% дорожче ринку. Всі це знали, про це написано купу журналістських розслідувань, в тому числі і мною. За два місяці до початку війни Міноборони https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-minoborony-ponomarov-monopoliya-mastyla/31623432.html?fbclid=IwAR0DbDYoJLiZMYfcCqS5foTqMz2jbcyAK4bDl-hxF8I0c9mm8J4TcXeDbIk обіцяло ліквідувати монополію "Азмолу" ".

Джерело:

так генпрокурорша мае порушити справу про саботаж під час війни
показать весь комментарий
04.07.2022 17:17 Ответить
Саботаж! Поймать, вставить лейку в жопу, и залить 10л. этого же масла. Интересно что с ним будет.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:18 Ответить
Взагалі то питання до посадових осіб держави, які визначали переможця тендеру, а не до цього штемпа з ОПЗЖ.
Вони мали перевіряти якість продукту і відповідність ціни.
А штемп - то просто торгаш. Ну зрозуміло, відслюнявив комусь в МО, хто відповідає за закупівлі ГСМ, і "переміг" у тендері. В нас так з 1991 року тендери виграють...
показать весь комментарий
04.07.2022 18:57 Ответить
всіх виродків причетних до злочинних дій в буцигарню
показать весь комментарий
04.07.2022 17:26 Ответить
А что сегодня по результатам нанесения ущерба танкам ЗСУ нельзя этого пономарьёва кастрировать и на кол посадить !!? Или он заносил взятки зеленскому, Ермаку , Арахамии и шмиргалю, а может и Баканову!!?? блин, Не государство , а сплошная банда жидов-ворюг!!
показать весь комментарий
04.07.2022 17:47 Ответить
Прикро таке навіть читати...( Танк відпрацює в рази менше!!! Якщо грівся, це означає що якість мастила дуже погана!!! У мене товариш залив " Азмол " один раз і " стуконув " двигун...
показать весь комментарий
04.07.2022 18:02 Ответить
Вечный кайф,а он ещё премию от рашки получит...
показать весь комментарий
04.07.2022 18:10 Ответить
Гарно сидить, бо не втік, чи все ж таки втік?
показать весь комментарий
04.07.2022 18:14 Ответить
Высокооборотистый движок Т-64 очень чуствительный к качеству смазки.Ему необходимо масло М-16ихп3,если его заменять "эрзацем" то он не долго протянет.На Т-72 проще, там идет масло М-16п,но и оно в дефиците..Сочувствую нашим доблестным танкистам которым приходиться пользоваться некачественным маслом,серьезно снижающим моторесурс двигателя
показать весь комментарий
04.07.2022 18:22 Ответить
Тилові криси завжди були, є і прикро, але мабуть ще довго будуть.
показать весь комментарий
04.07.2022 18:30 Ответить
Вообще то в военное время ,это трактуется не иначе ,как саботаж со всеми вытекающими невзирая на должности .
показать весь комментарий
04.07.2022 18:47 Ответить
Відгодував **@ло на продажу мастила!
показать весь комментарий
04.07.2022 18:51 Ответить
Коли в Україні хоч кількох таких сволот пристрілять?
показать весь комментарий
04.07.2022 19:42 Ответить
В Києві весь зброд сидить....одні ватники і зрадники! Без вичистки столиці розтрілами не буде нам ніякої перемоги! Це вороги! Ворогів вбивають!
показать весь комментарий
04.07.2022 20:39 Ответить
якщо все порівнювати з гівном то все буде краще,
перегрів двигуна це втрата бойової одиниці, назавжди якщо підбивили,

і чому справи не відкривать по цим купам розслідувань?
чи треба наступної війни дочекатись
показать весь комментарий
04.07.2022 20:40 Ответить
От *******...**** слів немає... а скільки через це загинули, що не могли вчасно виїхати з місця обстрілу. Ця шобла зелена корумпована наживається на смертях. А цього мудака з ВОРОЖОЇ партії, відправити на самий 0 нехай під обстрілом тіла збирає (бо зброю нема як давати) і конфіскувати все майно. Хтось життя віддає, а ці кишені набивають!
показать весь комментарий
05.07.2022 18:19 Ответить
Тут з простягнутою рукою техніку випрошуємо по всьому світу, а тут за один раз залитий ще дорожчим НЕЯКІСНИМ мастилом може полетіти двигун, тоді можна списувати таку техніку. ХТО ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАЄ? ДЕ ПРОКУРАТУРА І КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ???
показать весь комментарий
05.07.2022 18:23 Ответить
Про це вже стільки писали і говорили, що тільки лінивий не в курсі. А СБУ тільки виявили!
Боже, який "подвиг".
... за державу обідно 😡
показать весь комментарий
08.07.2022 19:29 Ответить
Там по ночах Ківа, Медведчук і особливо Рабінович, приходили і "іспражнялісь" прямо в цистерни, недарма здриснули, злякались відповідати за "вредительство", бо на їх послід сертифіката то не було.
показать весь комментарий
08.07.2022 19:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 