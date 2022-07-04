"Мы не можем сложить оружие, потому что иначе мы исчезнем", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что национальная идея Украины – мир.

Об этом глава государства заявил во время выступления перед университетским сообществом Японии, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем сложить оружие, иначе мы исчезнем. Как государство, как народ, просто как люди. Россия выбрала путь войны, Украина борется на пути к миру. Россия стреляет для уничтожения, Украина – для выживания. Война – национальная идея Российской Федерации. Национальная идея Украины – мир", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, главная цель Украины – это мир.

"Мир, который для вас привычен. Как был привычен и для нас, но все изменилось в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины.

И 24 февраля 2022 года, когда, кроме востока, агрессия РФ распространилась на юг, север, центр, запад, когда полномасштабная война, как цунами, накрыла всю Украину. Мир. То, что было нормой, а стало воспоминанием. То, что для вас является нормой и остается настоящим. И то, что, я верю, для нас с вами будет будущим", – добавил глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 28-й бригады уничтожили вражеские "Ураганы" и ТЗМ. ВИДЕО