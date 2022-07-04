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Новости Война
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"Мы не можем сложить оружие, потому что иначе мы исчезнем", - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что национальная идея Украины – мир.

Об этом глава государства заявил во время выступления перед университетским сообществом Японии, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем сложить оружие, иначе мы исчезнем. Как государство, как народ, просто как люди. Россия выбрала путь войны, Украина борется на пути к миру. Россия стреляет для уничтожения, Украина – для выживания. Война – национальная идея Российской Федерации. Национальная идея Украины – мир", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, главная цель Украины – это мир.

"Мир, который для вас привычен. Как был привычен и для нас, но все изменилось в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины.
И 24 февраля 2022 года, когда, кроме востока, агрессия РФ распространилась на юг, север, центр, запад, когда полномасштабная война, как цунами, накрыла всю Украину. Мир. То, что было нормой, а стало воспоминанием. То, что для вас является нормой и остается настоящим. И то, что, я верю, для нас с вами будет будущим", – добавил глава государства.

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Зеленский Владимир (20271)


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Топ комментарии
+26
нарешті зрозумів, а то кілька років тому казав «нужна проста перестать стрілять»
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04.07.2022 15:48
+17
Це не знав ніхто, тільки Зеля !
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04.07.2022 15:47
+14
сказав "янелох". Не ти захищаєш державу а ЗСУ і народ України, а ти примазався.
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04.07.2022 15:49
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Це не знав ніхто, тільки Зеля !
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04.07.2022 15:47 Ответить
Зачем комментировать то что ему написали?) Для меня например загадка, что у него в голове происходит. Может и хорошо что мы не знаем его мысли)
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04.07.2022 15:56 Ответить
Михайло,мысли Зеленского не самые важные для Украины , важно что думает народ Украины, это наши мальчики не сдали Украину за 4 дня а Зеленский готовился к шашлыкам, и судя по тому как быстро захватили рашисты юг Украины то кроме шашлыков он больше не к чему не готовился
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04.07.2022 16:27 Ответить
Это очень плохо не знать мысли зе.
А вдруг ты завтра проснешься уже на России.
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04.07.2022 16:52 Ответить
Если вы будете знать эти мысли, сможете изменить ситуацию.?А я никакой не провидец, но его мысли для меня прозрачны, исходя из реальной ситуации.
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05.07.2022 00:51 Ответить
а ви думаєте вони там є?зняв відосика та й забув як за азовців
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04.07.2022 19:53 Ответить
нарешті зрозумів, а то кілька років тому казав «нужна проста перестать стрілять»
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04.07.2022 15:48 Ответить
Та нє, мальчіку подсказалі...
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04.07.2022 15:51 Ответить
Сценарій переписали...
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04.07.2022 16:10 Ответить
Сценаристы цензора начитались.
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04.07.2022 16:29 Ответить
Угу..коменти аналізують..
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04.07.2022 16:53 Ответить
Ото ж вiн й перестав, а ***** нi.
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05.07.2022 00:52 Ответить
За словами Зеленського, головна мета України - це мир. Нам не потрібен мир, нам потрібна перемога !
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04.07.2022 15:49 Ответить
мир потрібен , нo s nachalo - перемога
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04.07.2022 15:55 Ответить
сказав "янелох". Не ти захищаєш державу а ЗСУ і народ України, а ти примазався.
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04.07.2022 15:49 Ответить
С какого фланга обороны вещаещь, бот?
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04.07.2022 15:55 Ответить
З подоляківських окопів
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04.07.2022 15:58 Ответить
А так як ти з жОПи дермака
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04.07.2022 16:01 Ответить
Нах підеш? зебіл...
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04.07.2022 15:58 Ответить
а ти що з окопа пишеш? Дермак підсказує?
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04.07.2022 15:59 Ответить
Ми українська незламна нація не зникнем, бо не складемо зброю до поної перемоги над смердючим лапотним мордром...
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04.07.2022 15:49 Ответить
А пісталєтік у тєбя імєєтся? (с) Зброю він не складе. А де та зброя?
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04.07.2022 15:53 Ответить
поумнее ничего не смог написать, рашистик с пистолетиком???
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04.07.2022 16:05 Ответить
Если зеля грит, шо зброi' захистити Луганскую та Донецку обл нема, то де подiвалась та зброя?
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05.07.2022 00:55 Ответить
Вавчик, а може зайнятися срочно "развєдєнієм войск", ви ж в цьому невйопні спєціалісти?
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04.07.2022 15:50 Ответить
Слава богу не втілив в життя свій супер план "пєрєстать стрєлять", бо України вже не було б
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04.07.2022 15:51 Ответить
Одна из редких умных мыслей этого керманича.
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04.07.2022 15:52 Ответить
Спічрайтери недарма хліб їдять...
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04.07.2022 15:56 Ответить
Мы? Кто это «мы»? Ты не относишься к нашему «мы», у тебя там своя вечеринка уже который месяц!
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04.07.2022 15:52 Ответить
Национальная идея Украины - ********** орков и вернуть утраченные территории
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04.07.2022 15:54 Ответить
Ти вже склав зброю в 2019
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04.07.2022 15:55 Ответить
А також закінчив війну у себе в голові і просто перестав стріляти, а ще замість фінансування армії і ДОЗу закатував гроші в асфальт!
Доречі, чому весь той новий асфальт був покладений там, де проходили основні напрямки вторгнення??
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04.07.2022 18:30 Ответить
На повне прикриття нашого неба (усієї території) комплексами NASAMS потрібно було витрати 15% від витрачених зеленим коштів на дороги...
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04.07.2022 15:55 Ответить
Только проблема в том что нам до 24 февраля даже стингеры не хотели продавать, а ты говоришь про новейшее ПВО, не все так работает.
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04.07.2022 15:59 Ответить
А ми просили? На армію грошей не має. Це ж було чітко і прямо сказано.
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04.07.2022 16:01 Ответить
Так, просили Залізний Купол. Штати начебто схвалили а Ізраїль відповів категоричним НІ
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04.07.2022 16:54 Ответить
А навіщо просити те, на що потрібна згода Ізраїля? Ми ніби не знали, що ця країна сама у дуже складному становищі і змушена загравати із Рашкою, яка контролює більшість терористичних організацій світу та дружить із Іраном?
Якщо ти просиш те, у чому тобі однозначно відмовлять, то ти не вирішуєш проблему, а замилюєш очі.
Ви би ще в Угорщини щось попросили...
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04.07.2022 17:03 Ответить
А как это работает?
И где такое ты услышал? От зеленского с Даниловым? Научись принимать правильную информацию, тогда поверь, заработает.
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04.07.2022 16:10 Ответить
Панель керування наявних у нас БУКів


Панель керування NASAMS
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04.07.2022 16:13 Ответить
нужно просто перестать мареновать шашличкі
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04.07.2022 15:56 Ответить
У 2014 війна прийшла до нас. А ти був у Кварталі і порівнював Україну із шалавою.
Так. 24.02.22 вона прийшла і до тебе. Ти дійсно не втік (у чому ми 24% були впевнені), ти борешся (ну як виходить), але **********... Якшо для перетворення кожного малороса в Українця потрібно його президентом обирати, то ми нагаздуємо...
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04.07.2022 15:58 Ответить
у тому й справи - не прийшла..у нього шашлик прийшов..
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04.07.2022 16:15 Ответить
ЗСУ решает...а не власть...тем более случайный пассажир из 95 кодла...коломойши-ведмедчука-кучмы...
Концерт с Ведмедчуком пора заканчивать...и отпустить к путлеру...вместе с Оксаной...
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04.07.2022 15:58 Ответить
твою зброю проЗебалі на дороги
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04.07.2022 15:59 Ответить
Вот в чем "наш наивеличайший" мастер, так это пи*деть!!!! Как он уже задолбал своими ежедневными комсомольскими высерами!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.07.2022 16:01 Ответить
Это все, что ему может доверить Дерьмак
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04.07.2022 16:09 Ответить
Согласна на 100% вместе с победой я жду тот день когда оратор Зеленский исчезнит из медиа
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04.07.2022 16:35 Ответить
ЗЕленое, а помнишь, как ты своим лохам-избирателям в 2018-2019 трындел, что война выгодна пятому Президенту, потому она типа и не заканчивается. А сейчас война кому выгодна? Тебе и твоим с Беней оманским оффшорам?
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04.07.2022 16:08 Ответить
Так в ОПе ж сказали уже, что война состоялась по вине порошенко
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04.07.2022 16:10 Ответить
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04.07.2022 16:17 Ответить
"Ми хочемо жити. Наші сусіди бажають бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу" - Голда Меїр, 4-й прем'єр-міністр Ізраїлю
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04.07.2022 16:19 Ответить
Почему он не говорит что сейчас национальная идея Украины -вернуть захваченные территории? Он жует о каком-то мире. Идет война ,русские без остановки идут вперед. Тоесть Родина в опасности. А он опять ударился в бутафорские философские фразы. Иногда он отдаленно напоминает болтуна Горбачёва...
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04.07.2022 16:41 Ответить
О, так то виявляється не Порошенко весь час з 14 року хотів війни?
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04.07.2022 16:42 Ответить
Хорошо сказал Вова, мы согласны. Сделай теперь главное. Срочно по паспорту конечно, и тем кто сами придут по собственному желанию, раздай оружие, пистолеты, АК, акм, карабины Симонова, ревнаганы, ргд, ф-1, и патронов побольше. Этого совдобра ещё есть не мало. Все знают это. Можно и ракетницы. А народ сам по 5, по 10, по соседски в отрядики соберется, сектора прострела определит, места сбора и связь с ВСУ. С ментами не хотелось бы, ну там покажет. Вот и все. Конечно чуть гранатомёта захотелось--- ну то ладно. И помни Вова закон победы в войне---вчера казалось что рано, а завтра будет поздно.
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04.07.2022 16:42 Ответить
Про асфальт уже были комментарии? Если нет - значит и новость не новость
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04.07.2022 16:48 Ответить
А з корупцією, яка нікуди не ділася, ми вижевемо?
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04.07.2022 17:00 Ответить
Ты малоПИД.. роский, бенин Нарко-Дегенерат исчезнишь точно со всем своим Сбродом!
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04.07.2022 17:17 Ответить
А що в нашого президента більше немає важливішої роботи ніж тексти читати
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04.07.2022 17:38 Ответить
Маздон,******..и сколько людей,оборону,как можно так.
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04.07.2022 18:08 Ответить
а ти її, зброю, в руки брав, *****!???
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04.07.2022 18:25 Ответить
Національна ідея України повний розпад рашки.
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04.07.2022 18:30 Ответить
Усі бойові стратеги в охвісі преЗента похрещені біля бойових телекамер.
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04.07.2022 18:32 Ответить
Ми це хто?
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04.07.2022 19:07 Ответить
 
 