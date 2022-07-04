Пограничники Черниговщины и Сумщины не фиксируют, чтобы россияне формировали ударные группы, - Демченко

В приграничных районах Брянской и Курской областей Россия продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил.

Об этом сказал на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это делается для демонстрации присутствия и сковывания действий наших подразделений Сил обороны.

"Формирование врагом ударной группировки для возобновления наступления не наблюдается. В то же время россия не прекращает обстреливать территории Черниговщины и особенно Сумщины. Противник ежедневно открывает огонь из артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Также продолжаются случаи сброса взрывных устройств из беспилотников", сказал представитель ГПСУ.

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Демченко отметил, что в целом за неделю зафиксировано более 100 обстрелов этих территорий, 6 из которых с применением авиации, 7 стрелкового оружия, а остальные из артиллерии и минометов.

Напомним, 4 июля Сумщину снова обстреляли с территории РФ.