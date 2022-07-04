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Новости Война
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Пограничники Черниговщины и Сумщины не фиксируют, чтобы россияне формировали ударные группы, - Демченко

пограничники,госпогранслужба,гпсу

В приграничных районах Брянской и Курской областей Россия продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил.

Об этом сказал на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это делается для демонстрации присутствия и сковывания действий наших подразделений Сил обороны.

"Формирование врагом ударной группировки для возобновления наступления не наблюдается. В то же время россия не прекращает обстреливать территории Черниговщины и особенно Сумщины. Противник ежедневно открывает огонь из артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Также продолжаются случаи сброса взрывных устройств из беспилотников", сказал представитель ГПСУ.

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Демченко отметил, что в целом за неделю зафиксировано более 100 обстрелов этих территорий, 6 из которых с применением авиации, 7 стрелкового оружия, а остальные из артиллерии и минометов.

Напомним, 4 июля Сумщину снова обстреляли с территории РФ.

армия РФ (19129) Госпогранслужба (6395) пограничники (1569) Сумская область (3059) Черниговщина (1485) Демченко Андрей (280)


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Топ комментарии
+2
та канєшна, вони будуть формувати ударні групи шоб прикордонники бачили
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04.07.2022 15:55
+2
аналогичную ситацию, отмечал и, кажись, резников. аккурат перед 24 февраля.
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04.07.2022 16:03
+2
після "зеленого не фіксують" були зафіксовані тисячі смертей українців Буча,Бородянка
Гостомель .та багато інших міст і сіл біля котрих продажна"зелень" не фіксувала ударні групи.
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04.07.2022 16:10
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та канєшна, вони будуть формувати ударні групи шоб прикордонники бачили
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04.07.2022 15:55 Ответить
Західні супутники побачать, судячи з того що західні розвідки попереджали про напад ще за рік до його початку, в них і в кремлі шпигуни є.
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04.07.2022 16:14 Ответить
Где-то в феврале я уже то слышал
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04.07.2022 16:03 Ответить
это невозможно...и понтонная переправа на припяти не аргумент...и, как результат 700 единиц техники на 60 км и вся под киевом...
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04.07.2022 16:09 Ответить
аналогичную ситацию, отмечал и, кажись, резников. аккурат перед 24 февраля.
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04.07.2022 16:03 Ответить
Так відмічав і білорусів на навчання привіз в Рівненську область якраз перед нападом...
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04.07.2022 16:12 Ответить
після "зеленого не фіксують" були зафіксовані тисячі смертей українців Буча,Бородянка
Гостомель .та багато інших міст і сіл біля котрих продажна"зелень" не фіксувала ударні групи.
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04.07.2022 16:10 Ответить
Это тот Демченко что агент ГРУ рабZei?
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04.07.2022 16:11 Ответить
Ще один заспокійливий транквілізатор виліз!
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04.07.2022 16:12 Ответить
усе як і в лютому.....
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04.07.2022 17:36 Ответить
 
 