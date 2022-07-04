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Арестовано имущество российских и белорусских предприятий более чем на 360 млн грн, - Офис Генпрокурора

контейнери,залізничні

Офис Генерального прокурора обеспечил наложение ареста на 315 железнодорожных контейнеров стоимостью свыше 10 млн. грн. и товарно-материальные ценности на свыше 350 млн. грн., принадлежащих предприятиям РФ и РБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства, в ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины находятся железнодорожные контейнеры, принадлежащие российским и белорусским предприятиям, а также 300 железнодорожных вагонов с минеральными удобрениями, которые были ввезены и использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.

"С целью обеспечения сохранности этого имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем Офисом Генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда г. Киева наложены аресты. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 360 млн. грн."

Досудебное расследование осуществляется Бюро экономической безопасности по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", – говорится в сообщении.

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вагоны (179) арест имущества (298) Офис Генпрокурора (2463)


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Скорость а@ уєвающая
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04.07.2022 16:27 Ответить
Да разве только "скорость" ... Уверен, что это не более 1% от того чем владеют россияне и белорусы в Украине. К концу войны еще пару % накопают.
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04.07.2022 17:04 Ответить
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04.07.2022 16:29 Ответить
Маловато , маловато будет
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04.07.2022 16:56 Ответить
цей сраний генпрокурор, ця нікчемна тьотка уже дістала всіх своїми гальмами, в діях, в рішеннях, навіть міркуваннях, про ці вагони і контейнери йде мова ще від початку війни а ця тормозіда спромоглася своєю нікчемною канторою лише на забезпечення накладання арешту, вже мовчу про багатомільярдний бізнес російських козлоолігархів в нашій країні який подекуди продовжується не дивлячись на війну. негайно міняти цю недолугу двієчницю яка не спромоглася навіть відбір пройти на посаду генпрокурора у вигляді тестів і терміново конфісковувати все майно рашапоїдної олігархічної срані і передати все їх майно і гроші у власність держави. ніхто не говорить що це дуже просто але треба працювати не покладаючи рук а не гавніти раз в місяць десь там по ефірах.
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04.07.2022 17:11 Ответить
Ну и что??? А у проросиийского предателя Новинского в Украине 3 млрд долларов наворованных денег!! Их что нельзя их арестовать!! Или нельзя потому , что он российский ворюга -жид, откупился 20-ю бронижелетами и сотней проднаборами!!!
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04.07.2022 17:52 Ответить
 
 