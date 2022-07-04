Арестовано имущество российских и белорусских предприятий более чем на 360 млн грн, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора обеспечил наложение ареста на 315 железнодорожных контейнеров стоимостью свыше 10 млн. грн. и товарно-материальные ценности на свыше 350 млн. грн., принадлежащих предприятиям РФ и РБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства, в ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины находятся железнодорожные контейнеры, принадлежащие российским и белорусским предприятиям, а также 300 железнодорожных вагонов с минеральными удобрениями, которые были ввезены и использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.

"С целью обеспечения сохранности этого имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем Офисом Генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда г. Киева наложены аресты. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 360 млн. грн."

Досудебное расследование осуществляется Бюро экономической безопасности по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", – говорится в сообщении.

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