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Новости Война
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Цель Кремля – военное, политическое и экономическое разрушение Украины. Мы никогда не позволим этому произойти, – фон дер Ляйен

ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что Европейский Союз никогда не позволит России разрушить Украину.

Об этом она заявила во время выступления в Лугано в рамках Конференции высокого уровня по восстановлению Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Цель Кремля - военное, политическое, экономическое разрушение Украины. Они хотят подорвать существование Украины как государства. Мы не можем и никогда не позволим этому произойти", - заявила она.

Президент Еврокомиссии напомнила, что с начала войны ЕС мобилизовал около 6,2 млрд евро финансовой поддержки Украине.

"Как вам известно, еще больше поступит и будет еще больше", – заверила она.

Фон дер Ляйен считает, что принципы, которые будут заложены во время конференции в Лугано, станут "первым блоком принципов, направляющих наш путь, станут основой, чтобы восстановить и реконструировать Украину".

"Украинская молодежь отдает свою жизнь, чтобы претворить свое видение (Украины) в реальность. Они борются за свободную и независимую Украину. Они борются за уважение международного права и наши ценности. Мы знаем, что их битва - это также и наша битва. И тогда как мы работаем в эти дни, чтобы помочь Украине победить в этой войне, мы также должны гарантировать, что Украина выиграет мир. И это будет точно. Слава Украине!" – этими словами президент Еврокомиссии завершила свое выступление.

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Еврокомиссия (1446) россия (95441) Евросоюз (17089) Урсула фон дер Ляйен (512)


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Топ комментарии
+6
Кремль прагне цього вже понад 300 років!!)
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04.07.2022 16:29
+6
Україна має лише два шляхи,перемогти московську орду,або розчинитися в орді!!!)))
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04.07.2022 16:32
+6
Смердючі кацапи хочуть повного знищення української нації-але цього ніколи не буде.Україна та українська неззламна нація були є та будуть,а смердючий лапотний мордор буде зруйновано...
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04.07.2022 16:35
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Кремль прагне цього вже понад 300 років!!)
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04.07.2022 16:29 Ответить
Україна має лише два шляхи,перемогти московську орду,або розчинитися в орді!!!)))
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04.07.2022 16:32 Ответить
ni два шляхи,перемогти московську орду,або ubitj vseh moskalei ta kacapov
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04.07.2022 16:34 Ответить
Московська орда зникне лише після руйнації на чисельні тероторіальні утворення!!))
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04.07.2022 16:41 Ответить
tak. ale esli vsih ********* - bude chite bolota s ljagushkami - vibiraite
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04.07.2022 16:46 Ответить
Хай там утворюються вснлякі Татарстани,Саха та Ічкерії з Дагестанами!!)))
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04.07.2022 17:05 Ответить
Смердючі кацапи хочуть повного знищення української нації-але цього ніколи не буде.Україна та українська неззламна нація були є та будуть,а смердючий лапотний мордор буде зруйновано...
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04.07.2022 16:35 Ответить
Руйнпція РІ триває понад 100 років,нарешті процес руйнації РІ досяг кульмінації,останньої стадії !!!!))
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04.07.2022 16:38 Ответить
РФ буде знищена і демілітаризована!
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04.07.2022 16:45 Ответить
Вона розпадеться на чисельні нацтероторіальні утворення !!))
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04.07.2022 17:07 Ответить
 
 