Цель Кремля – военное, политическое и экономическое разрушение Украины. Мы никогда не позволим этому произойти, – фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что Европейский Союз никогда не позволит России разрушить Украину.

Об этом она заявила во время выступления в Лугано в рамках Конференции высокого уровня по восстановлению Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Цель Кремля - военное, политическое, экономическое разрушение Украины. Они хотят подорвать существование Украины как государства. Мы не можем и никогда не позволим этому произойти", - заявила она.

Президент Еврокомиссии напомнила, что с начала войны ЕС мобилизовал около 6,2 млрд евро финансовой поддержки Украине.

"Как вам известно, еще больше поступит и будет еще больше", – заверила она.

Фон дер Ляйен считает, что принципы, которые будут заложены во время конференции в Лугано, станут "первым блоком принципов, направляющих наш путь, станут основой, чтобы восстановить и реконструировать Украину".

"Украинская молодежь отдает свою жизнь, чтобы претворить свое видение (Украины) в реальность. Они борются за свободную и независимую Украину. Они борются за уважение международного права и наши ценности. Мы знаем, что их битва - это также и наша битва. И тогда как мы работаем в эти дни, чтобы помочь Украине победить в этой войне, мы также должны гарантировать, что Украина выиграет мир. И это будет точно. Слава Украине!" – этими словами президент Еврокомиссии завершила свое выступление.

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