Стойкость Украины – это результат тех реформ, которые уже были осуществлены. Они должны продолжаться, – президент Швейцарии Кассис

Президент Швейцарии Игнацио Кассис на открытии Конференции по восстановлению Украины в Лугано подчеркнул, что Украине важно продолжать реформироваться, несмотря на войну, потому что эти изменения увеличивают ее стойкость и закладывают предпосылки для успешного восстановления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Кассис рассказал, что в так называемой Луганской декларации – итоговом документе конференции – заложат основные принципы восстановления. Он отметил, что это должен быть эффективный и прозрачный процесс, неотделимый от пути реформ, с урегулированными принципами управления, четкими критериями оказания помощи и распределением ролей между Украиной, государствами и присоединяющимися организациями.

Президент Швейцарии отметил, что довоенный план конференции, в котором делали акцент на продолжении институциональных реформ, и обновленный, где во главу угла вышел вопрос восстановления, не противоречат, а дополняют друг друга.

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"Я разделяю мнение, что стойкость Украины - это в значительной степени результат тех реформ, которые уже были осуществлены. Важно, чтобы эти усилия продолжались, особенно в сфере борьбы с коррупцией, повышения прозрачности и независимости судебной системы, чтобы реформы не буксовали из-за войны. Эти два краеугольных камня, реформы и восстановление, усиливают друг друга… Реформы, стойкость и восстановление формируют одно целое", - отметил Игнацио Кассис.

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