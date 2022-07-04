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Стойкость Украины – это результат тех реформ, которые уже были осуществлены. Они должны продолжаться, – президент Швейцарии Кассис

швейцарія,кассіс

Президент Швейцарии Игнацио Кассис на открытии Конференции по восстановлению Украины в Лугано подчеркнул, что Украине важно продолжать реформироваться, несмотря на войну, потому что эти изменения увеличивают ее стойкость и закладывают предпосылки для успешного восстановления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Кассис рассказал, что в так называемой Луганской декларации – итоговом документе конференции – заложат основные принципы восстановления. Он отметил, что это должен быть эффективный и прозрачный процесс, неотделимый от пути реформ, с урегулированными принципами управления, четкими критериями оказания помощи и распределением ролей между Украиной, государствами и присоединяющимися организациями.

Президент Швейцарии отметил, что довоенный план конференции, в котором делали акцент на продолжении институциональных реформ, и обновленный, где во главу угла вышел вопрос восстановления, не противоречат, а дополняют друг друга.

Читайте: Восстановление Украины – не локальный проект, а общая задача демократического мира, - Зеленский

"Я разделяю мнение, что стойкость Украины - это в значительной степени результат тех реформ, которые уже были осуществлены. Важно, чтобы эти усилия продолжались, особенно в сфере борьбы с коррупцией, повышения прозрачности и независимости судебной системы, чтобы реформы не буксовали из-за войны. Эти два краеугольных камня, реформы и восстановление, усиливают друг друга… Реформы, стойкость и восстановление формируют одно целое", - отметил Игнацио Кассис.

Также читайте: Боррель хочет реформировать ЕС: решения должны приниматься большинством – не единогласно

конференция (292) Швейцария (612) реформы (3951) восстановление (210)


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Топ комментарии
+13
«Стійкість України - це результат тих реформ, які вже були здійснені.» До обрання Зеленського!
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04.07.2022 16:37
+10
«Стійкість України - це результат тих реформ, які вже були здійснені.» (До 2019 р.)
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04.07.2022 16:39
+9
І тут всі згадаймо Пороха! Віра! Мова! Армія!
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04.07.2022 16:45
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«Стійкість України - це результат тих реформ, які вже були здійснені.» До обрання Зеленського!
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04.07.2022 16:37 Ответить
Іншими словами дякуємо 5 му Президентові
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04.07.2022 18:32 Ответить
Як допомагати зброєю,та обладнанням-так у швейцарців нейтралітет, а як пи#діти та повчати- тут як тут.
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04.07.2022 16:37 Ответить
А ще тут процвітає стукачество. Типу ми повинні знати все про біженців з України.
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04.07.2022 19:02 Ответить
ні...
стійкіть України і Героїзм наших Воїнів - це результат чийогось проё** і невбиванної жаги-прагнення нашого народу до Незалежності і Волі... а також свідомої ненависті до брехливих кацапо-нелюдей...
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04.07.2022 16:38 Ответить
Так, ми боремося за свободу, а кацапи під палки. Як ми вистояли перші тіждні, не сдалися - це дуже показово. Бо кожен воїн боровся за країну, а не за фюрера
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04.07.2022 16:50 Ответить
«Стійкість України - це результат тих реформ, які вже були здійснені.» (До 2019 р.)
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04.07.2022 16:39 Ответить
Ну він таки правий. Демократична система на практиці виявилась біль живучою, ніж тоталітарна.
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04.07.2022 16:44 Ответить
І тут всі згадаймо Пороха! Віра! Мова! Армія!
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04.07.2022 16:45 Ответить
Ну все вірно. Здійснені. З 2015 до 2019 року.
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04.07.2022 16:45 Ответить
Бач, вони не все зрозуміли навіть в Швейцарїі !
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04.07.2022 16:59 Ответить
А які зусилля потрібно продовжувати зеленському в боротьбі з корупцією?Продовжувати блокувати призначення керівника САП?Так наші "реформатори" непогано справляються і без порад президента Швейцарії.
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04.07.2022 21:22 Ответить
Стійкість українців від їх патріотизму. А які там реформи. Олігархічна система була і є.
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04.07.2022 21:51 Ответить
Порохобот!... Він що, не дивиться марафон імені зеленського???
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05.07.2022 00:46 Ответить
 
 