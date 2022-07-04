Стойкость Украины – это результат тех реформ, которые уже были осуществлены. Они должны продолжаться, – президент Швейцарии Кассис
Президент Швейцарии Игнацио Кассис на открытии Конференции по восстановлению Украины в Лугано подчеркнул, что Украине важно продолжать реформироваться, несмотря на войну, потому что эти изменения увеличивают ее стойкость и закладывают предпосылки для успешного восстановления.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Кассис рассказал, что в так называемой Луганской декларации – итоговом документе конференции – заложат основные принципы восстановления. Он отметил, что это должен быть эффективный и прозрачный процесс, неотделимый от пути реформ, с урегулированными принципами управления, четкими критериями оказания помощи и распределением ролей между Украиной, государствами и присоединяющимися организациями.
Президент Швейцарии отметил, что довоенный план конференции, в котором делали акцент на продолжении институциональных реформ, и обновленный, где во главу угла вышел вопрос восстановления, не противоречат, а дополняют друг друга.
"Я разделяю мнение, что стойкость Украины - это в значительной степени результат тех реформ, которые уже были осуществлены. Важно, чтобы эти усилия продолжались, особенно в сфере борьбы с коррупцией, повышения прозрачности и независимости судебной системы, чтобы реформы не буксовали из-за войны. Эти два краеугольных камня, реформы и восстановление, усиливают друг друга… Реформы, стойкость и восстановление формируют одно целое", - отметил Игнацио Кассис.
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стійкіть України і Героїзм наших Воїнів - це результат чийогось проё** і невбиванної жаги-прагнення нашого народу до Незалежності і Волі... а також свідомої ненависті до брехливих кацапо-нелюдей...