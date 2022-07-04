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Информация о том, что британского добровольца не пустили в Украину - фейк, - Демченко

прикордонник,кордон,держприкордонслужба,дпсу

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко опровергает информацию о том, что в Украину не пустили гражданина Великобритании с позывным Сафрон, который защищал наше государство и был ранен.

Об этом Демченко написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Спикер Госпогранслужбы сообщает, что пообщалась с британцем. "Он отметил, что распространение такой информации сделано без его ведома и согласия на это он не давал. К пограничникам у него нет претензий, а действия военнослужащих оценивают в пределах норм законодательства", - пишет Демченко.

"Именно этому человеку решение о запрете въезда не выносилось, как и админштраф в том размере, о котором все пишут", - добавил он.

Также читайте: С сегодняшнего дня начал действовать визовый режим с РФ, - Госпогранслужба

Напомним, ранее в соцсетях писали, что гражданина Великобритании, раненого в бою за Украину, якобы продержали 5 часов на границе в Шегинях, заставили уплатить 5 тыс. штрафа за нарушение срока пребывания в стране и запретили въезд в Украину до конца года.

Великобритания (4943) Госпогранслужба (6395) граница (5262) добровольцы (1159) фейк (678) Демченко Андрей (280)


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Топ комментарии
+34
Демченко-ми тобі звичайно віримо,то справжній герой та патріот Сафрон все вигадав...
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04.07.2022 16:39
+22
була інформація, що його, пораненого, декілька годин не випускали з країни.
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04.07.2022 16:39
+22
Це другий демченко (може родич першого). Але гандони обидва.
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04.07.2022 16:47
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a ja vot POCHEMU TA verju KGBshniku Shvecu.....a vot eto vo demchenko....tryndit ka dyshe
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04.07.2022 16:38 Ответить
Це другий демченко (може родич першого). Але гандони обидва.
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04.07.2022 16:47 Ответить
ta skoko ih u vas tam ?
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04.07.2022 16:49 Ответить
Тут я как раз Швецу верю больше. Он всё таки проверяет свои источники Про некоторых украинских деятелей сдаётся впечатление что они выдаёт желаемое за настоящее.
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04.07.2022 17:00 Ответить
Хто не в курсі, отут Швець в деталях розповів цю історію: https://youtu.be/_OxIF5vXky8?t=1309 https://youtu.be/_OxIF5vXky8?t=1309

І я вірю Швецю та воїну-герою, а не цим кондонам з печерських пагорбів.
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04.07.2022 17:42 Ответить
А ось Швець зачитує знову переписку Сафрона,та розбирає вже виступ демченка....
https://m.youtube.com/watch?v=NGia1lEPGxQ
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05.07.2022 08:05 Ответить
Демченко-ми тобі звичайно віримо,то справжній герой та патріот Сафрон все вигадав...
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04.07.2022 16:39 Ответить
Ага, і ми повинні вірити якомусь черговому корупціонеру Демченко, а не бійцю, що проливав кров на передовій?
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04.07.2022 17:36 Ответить
Інцидент був, хамидлам замість вибачитись, вистарчило нахабства спитати в британця чи не має той претензій. Звісно немає - все по закону, але по закону і Янукович президент і Коломойський святий, а воїна подинамили трохи, подумаєш....
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04.07.2022 18:25 Ответить
Нахіба брехати?! За законом януковоч аж ніяк не президент, а має сидіти в тюрмі відповідно вироку, що винесений йому українським судом. І ігарвалеріч не святий, а за законом вже має відправитись або до українського суду, або через екстрадицію - до американського. Пересмикуєш , троляко!
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04.07.2022 19:05 Ответить


"За законом януковоч аж ніяк не президент, а має сидіти в тюрмі відповідно вироку, що винесений йому українським судом."
Є маленька юридична заковика, яник хоч за законом і має сидіти, АЛЕ у нас бувших президентів за законом не має, так що воно за законом таки - президент.

"І ігарвалеріч не святий, а за законом вже має відправитись або до українського суду, або через екстрадицію - до американського. "
А чого ж досі не засудженний, і, навіть збільшиві свої статки з 2019 більше, ніж будь-який з наших олігархів?
Питання звісно риторичне.

А от обзивати коментуючих безпідставно тролями якось не камільфо...
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04.07.2022 20:21 Ответить
Так пустили, чи ні? Саме головне не написав. Що то за держслужбовці пішли.
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04.07.2022 16:39 Ответить
Він хотів, поранений, виїхати.
Штраф за незаконне перебування на території України і заборона в'їзду до кінця року.

Тобто, він ще не збервся повертатися...
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04.07.2022 17:19 Ответить
с чего вы взяли что он не собирался возвращаться? это ваши домыслы.
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04.07.2022 17:38 Ответить
Як можна в'їхати не виїхавши?

За логікою, він напевно зпочатку хотів виїхати, потім у шпиталі вилікуватися, а потім зібратися і в'їхати.
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04.07.2022 17:47 Ответить
саме такі були новини спочатку
демченко інтернет весь в архівах
ця твоя заява - привід до дескваліфікації , якщо не більше
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04.07.2022 20:09 Ответить
У нас держслужбовці - вони такі, якби мягко сказати - цікаві. Наприклад, про укриття в школах:

1. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що лише 8% шкіл мають обладнані укриття Джерело:

2. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що у 25% шкіл підтверджено наявність укриттів. Джерело:

3. Більшість українських шкіл мають укриття, якими можна скористатися у разі повітряної тривоги. Про це заявив голова МВС Денис Монастирський Джерело:

Я так розумію більшість - це більше 50%.

Висновок. Якому з трьох шановних та щирих українських чиновників вірити щирому українському пересічному громадянину?

Так і в цій цікавій історії - не випускали чи не впускали?

Все дуже нагадує фільм "Тот самый Мюнхаузен":

- Пошёл он как-то в лес без ружья.
- В каком смысле без ружья?
- Ну, в смысле на медведя.
- Не на медведя, а на мамонта. Но стрелял он именно из ружья.
- Из ружья?
- Да. Косточкой от вишни.
- Черешни!
- Стрелял он, во-первых, не черешней, а смородиной. Когда они пролетали над его домом.
- Медведи?
- Ну не мамонты же!
- А почему же тогда всё это выросло у оленя?
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04.07.2022 18:44 Ответить
а не в тому розмірі - виносилося, *****?
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04.07.2022 16:39 Ответить
bylo 50ooo ....$$
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04.07.2022 16:43 Ответить
була інформація, що його, пораненого, декілька годин не випускали з країни.
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04.07.2022 16:39 Ответить
Отож! 5 годин мурижили. Але то таке. Стосовно штрафа і заборони на в'їзд - виявляється Софрон дозволу!!!! на оприлюднення не давав! Тобто могло і бути, могло і не бути. Демченко!!! зробив заяву замість самого Софрона! Цікав, Софрон дозвіл самому Демченку рбити цю заяву дав? Тут потрібно почути самого Софрона.
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04.07.2022 16:59 Ответить
А я так зрозуміла, що його не випускали з України.
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04.07.2022 16:41 Ответить
Не впускали в Україну після лікування Великій Британії.
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04.07.2022 16:43 Ответить
Невірно! Його не випускали!!!
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04.07.2022 16:52 Ответить
Я тоже так подумал. Ну и хорошо, что это фейком оказалось. А то такая стыдоба была , что не хватало слов.
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04.07.2022 16:44 Ответить
Правильно Ви зрозуміли!А ці тварюки з ОП разом з продажними прикордонниками 5000гр. штрафу взяли з нього за просрочене перебування в Україні,і заборонили В'ЇЗД.
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04.07.2022 16:55 Ответить
Был такой срач дня два назад. Сам власть ругал . А раз это все оказалось фейком , ничего не поделаешь, нужно приносить свои извинения.
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04.07.2022 16:42 Ответить
Гнилая отмазка зеленого. Никто не верит Демченко, кроме ботов. Если бы бы сам Софрон такое заявил, тогда бы вопросов не осталось.
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04.07.2022 17:56 Ответить
Демедж контрол пішов.
Замість вибачень перед героєм тлустих мразів з таможні, з подальшою їх перекваліфікацією у чистильщики вокзальних сортірів - "ви всьо врьотє, нас там нєт!" і рука руку миє.
Мразі.
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04.07.2022 16:43 Ответить
А який розмір адмінштрафу він заплатив, якщо не 5000?
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04.07.2022 16:44 Ответить
4999
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04.07.2022 18:33 Ответить
По-перше він їхав не в Україну, а з України.
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04.07.2022 16:44 Ответить
Ви, читати вмієте? Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спростовує інформацію про те, що до України не пустили громадянина Великої Британії Джерело:
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04.07.2022 16:47 Ответить
про те, що до України не пустили
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04.07.2022 16:49 Ответить
кілька днів тому мова йшла, що його пораненого не випускали з України і він сплатив штраф, тепер ідіоти пишуть що його не пускали в Україну, а такі як ти, не володіючи інформацією, вдають із себе розумників
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04.07.2022 17:20 Ответить
речник спеціально нас всіх запутує!
Штрафують при виїзді за просрочену візу,та забороняють в'їзд в подальшому.
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04.07.2022 16:57 Ответить
Що ви мелете? Ось що написав зелений Демченко - "Мова про, начебто, неналежне ставлення прикордонників до громадянина іноземної країни, етнічного українця, який захищає Україну від російського агресора, і якому, начебто, заборонили в'їзд в країну, коли людина днями перетинала кордон на виїзд. "
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04.07.2022 17:59 Ответить
Демченку подзвонили з ОП! Як з Атрошенком!
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04.07.2022 16:46 Ответить
Якщо це все фейк, то хочу запис самого бійця, який це підтвердить!
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04.07.2022 16:46 Ответить
Ось Швець зачитує переписку Сафрона.
https://m.youtube.com/watch?v=NGia1lEPGxQ
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05.07.2022 08:01 Ответить
тамтих "пркордонників" із польського кордону зняти в повному складі й відправити під Сіверськ на "заздалегідь викопані шанці" - і без броників та касок курвамать їхня засрана, дємчєнка - в рядові з калашем і 2-ма ріжками

******* фейкогін!
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04.07.2022 16:47 Ответить
Якщо після тривалого мовчання якоїсь структури виходить речник, то найчастіше намагаються пояснити непояснюване!
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04.07.2022 16:48 Ответить
Если это фейк, то дело чести Демченко выявить организатора, создателя и распространителя этого фейка, публично передать дело в суд который публично и осудит виновного. В противном случае фейк распространяет Демченко.
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04.07.2022 16:50 Ответить
a proshe - zasluhati samovo britanca.....
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04.07.2022 16:53 Ответить
Естественно, что в ходе расследования показания британца должны фигурировать, и в суде он так же должен дать показания. Без этого ни как.
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04.07.2022 18:30 Ответить
Які вони всі πρεζερβατιβи !
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04.07.2022 16:50 Ответить
Те, що не забороняли в'їзжати в Україну і що саме суму 5000 грн. прикордонники спростовують. А як на рахунок, що протримали 5 годин пораненого і яка ж таки сума штрафу чи зовсім якого може немає ? І швидко ж знайшли цього британця.
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04.07.2022 16:51 Ответить
солодкоголосий речник Демченко, ми тут, в Україні, десятки років живемо, не треба розповідати про "нєвінаватих" товстосраких корупціонерів та хвойд-чиновників, ми всі, у різному ступені, пройшли спілкування з ними і швидше повіримо сторонньому, незацікавленому іноземцю, аніж цим зеленим щурам
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04.07.2022 16:54 Ответить
Ти про що говориш Демченко - таке враження що ти сам фейк!!! Їхав на лікування в Англію. Його пораненого з температурою протримали 5 годин на кордоні у Шегинях. Він пропустив літак з Польщі. Більш того, його змусили сплатити 5000 грн. штрафу за порушення перебування строку у 90 днів і поставили заборону на в'їзд до України до кінця року Джерело:
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04.07.2022 16:56 Ответить
інфа була, що його не хотіли випускати
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04.07.2022 17:11 Ответить
"І снайпєрскій міномьот єму нікто нє заприщал ввозіть!"

Тобто пи*діти треба трохи масштабніше...
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04.07.2022 17:23 Ответить
вообще-то его не пропускали на выезд, а не на въезд.
вам никто не верит, зеленые дебилы.
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04.07.2022 17:36 Ответить
До того ж британець дійсно не платив адмінштраф. З нього просто стягли хабар.
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04.07.2022 18:56 Ответить
Дійсно... У нас штрафи вимірюються мінімальним неоподаткованим мінімумом, або щось на кшталт мінімальної зарплати...

5000 грн. - це еквівалент чого?
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04.07.2022 22:22 Ответить
Той Демченко *Чув дзвін,та не знає....*
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04.07.2022 20:40 Ответить
Хіба питання про в'їзд було, уїбани?

Про Виїзд запитували!!! За сарай нема бажання?
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04.07.2022 19:45 Ответить
та тих демченків скільки? і всі однакові - але ми не лохи ми всі президенти - не повірим жодному!!!
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04.07.2022 19:49 Ответить
Швець розоблачає брехню демченка і зачитує переписку Сафрона...
https://m.youtube.com/watch?v=NGia1lEPGxQ
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05.07.2022 08:07 Ответить
де лпровєрг?Він підтвердив повністю свавілля погранслужб.
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06.07.2022 17:52 Ответить
корупція і гидотники там а не пограничники-всі знають як вони там корумповані.До захисника України таке ставлення?гидота та брехня
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06.07.2022 17:53 Ответить
 
 