Информация о том, что британского добровольца не пустили в Украину - фейк, - Демченко

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко опровергает информацию о том, что в Украину не пустили гражданина Великобритании с позывным Сафрон, который защищал наше государство и был ранен.

Об этом Демченко написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Спикер Госпогранслужбы сообщает, что пообщалась с британцем. "Он отметил, что распространение такой информации сделано без его ведома и согласия на это он не давал. К пограничникам у него нет претензий, а действия военнослужащих оценивают в пределах норм законодательства", - пишет Демченко.

"Именно этому человеку решение о запрете въезда не выносилось, как и админштраф в том размере, о котором все пишут", - добавил он.

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Напомним, ранее в соцсетях писали, что гражданина Великобритании, раненого в бою за Украину, якобы продержали 5 часов на границе в Шегинях, заставили уплатить 5 тыс. штрафа за нарушение срока пребывания в стране и запретили въезд в Украину до конца года.