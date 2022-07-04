Информация о том, что британского добровольца не пустили в Украину - фейк, - Демченко
Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко опровергает информацию о том, что в Украину не пустили гражданина Великобритании с позывным Сафрон, который защищал наше государство и был ранен.
Об этом Демченко написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Спикер Госпогранслужбы сообщает, что пообщалась с британцем. "Он отметил, что распространение такой информации сделано без его ведома и согласия на это он не давал. К пограничникам у него нет претензий, а действия военнослужащих оценивают в пределах норм законодательства", - пишет Демченко.
"Именно этому человеку решение о запрете въезда не выносилось, как и админштраф в том размере, о котором все пишут", - добавил он.
Напомним, ранее в соцсетях писали, что гражданина Великобритании, раненого в бою за Украину, якобы продержали 5 часов на границе в Шегинях, заставили уплатить 5 тыс. штрафа за нарушение срока пребывания в стране и запретили въезд в Украину до конца года.
Пожалуйста, подождите...
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І я вірю Швецю та воїну-герою, а не цим кондонам з печерських пагорбів.
https://m.youtube.com/watch?v=NGia1lEPGxQ
"За законом януковоч аж ніяк не президент, а має сидіти в тюрмі відповідно вироку, що винесений йому українським судом."
Є маленька юридична заковика, яник хоч за законом і має сидіти, АЛЕ у нас бувших президентів за законом не має, так що воно за законом таки - президент.
"І ігарвалеріч не святий, а за законом вже має відправитись або до українського суду, або через екстрадицію - до американського. "
А чого ж досі не засудженний, і, навіть збільшиві свої статки з 2019 більше, ніж будь-який з наших олігархів?
Питання звісно риторичне.
А от обзивати коментуючих безпідставно тролями якось не камільфо...
Штраф за незаконне перебування на території України і заборона в'їзду до кінця року.
Тобто, він ще не збервся повертатися...
За логікою, він напевно зпочатку хотів виїхати, потім у шпиталі вилікуватися, а потім зібратися і в'їхати.
демченко інтернет весь в архівах
ця твоя заява - привід до дескваліфікації , якщо не більше
1. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що лише 8% шкіл мають обладнані укриття Джерело:
2. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що у 25% шкіл підтверджено наявність укриттів. Джерело:
3. Більшість українських шкіл мають укриття, якими можна скористатися у разі повітряної тривоги. Про це заявив голова МВС Денис Монастирський Джерело:
Я так розумію більшість - це більше 50%.
Висновок. Якому з трьох шановних та щирих українських чиновників вірити щирому українському пересічному громадянину?
Так і в цій цікавій історії - не випускали чи не впускали?
Все дуже нагадує фільм "Тот самый Мюнхаузен":
- Пошёл он как-то в лес без ружья.
- В каком смысле без ружья?
- Ну, в смысле на медведя.
- Не на медведя, а на мамонта. Но стрелял он именно из ружья.
- Из ружья?
- Да. Косточкой от вишни.
- Черешни!
- Стрелял он, во-первых, не черешней, а смородиной. Когда они пролетали над его домом.
- Медведи?
- Ну не мамонты же!
- А почему же тогда всё это выросло у оленя?
Замість вибачень перед героєм тлустих мразів з таможні, з подальшою їх перекваліфікацією у чистильщики вокзальних сортірів - "ви всьо врьотє, нас там нєт!" і рука руку миє.
Мразі.
Штрафують при виїзді за просрочену візу,та забороняють в'їзд в подальшому.
https://m.youtube.com/watch?v=NGia1lEPGxQ
******* фейкогін!
Тобто пи*діти треба трохи масштабніше...
вам никто не верит, зеленые дебилы.
5000 грн. - це еквівалент чого?
Про Виїзд запитували!!! За сарай нема бажання?
https://m.youtube.com/watch?v=NGia1lEPGxQ