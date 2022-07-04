Четыре российских корабля с общим залпом 28 ракет находятся в Черном море, - Силы обороны Юга Украины

В северо-западной части Черного моря в настоящее время присутствуют 4 российских корабля с ракетным вооружением.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в северо-западной части Черного моря находятся 3 ракетных корабля, надводные носители ракет, а также подлодка, снаряженная крылатыми ракетами типа "Калибр". Общий залп составляет 28 ракет. Еще есть 1 большой десантный корабль", - рассказала спикер.

Также она прокомментировала информацию о подвозе 17 вагонов с боеприпасами из временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию ​​"Каланчак" в Херсонской области, отметив, что последние удары ВСУ по складам вражеских боеприпасов не прошли даром.

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"Конечно, у них есть определенная проблема с логистикой. Поскольку мы наносим достаточно мощные удары в последние недели, в том числе и по составам как горюче-смазочных, так и с боеприпасами. Почти каждый день есть попадание в полевой склад боеприпасов. Поэтому им нужно доставлять себе помощь и определенные запасы, но с самой доставкой у них тоже есть определенные проблемы", - сказала Гуменюк.