Четыре российских корабля с общим залпом 28 ракет находятся в Черном море, - Силы обороны Юга Украины
В северо-западной части Черного моря в настоящее время присутствуют 4 российских корабля с ракетным вооружением.
Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в северо-западной части Черного моря находятся 3 ракетных корабля, надводные носители ракет, а также подлодка, снаряженная крылатыми ракетами типа "Калибр". Общий залп составляет 28 ракет. Еще есть 1 большой десантный корабль", - рассказала спикер.
Также она прокомментировала информацию о подвозе 17 вагонов с боеприпасами из временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию "Каланчак" в Херсонской области, отметив, что последние удары ВСУ по складам вражеских боеприпасов не прошли даром.
"Конечно, у них есть определенная проблема с логистикой. Поскольку мы наносим достаточно мощные удары в последние недели, в том числе и по составам как горюче-смазочных, так и с боеприпасами. Почти каждый день есть попадание в полевой склад боеприпасов. Поэтому им нужно доставлять себе помощь и определенные запасы, но с самой доставкой у них тоже есть определенные проблемы", - сказала Гуменюк.
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То зараз час **@нути по цих коритах керованими ракетами з авіації. З відстані, не ризикуючи літаками.
Бачив по тєлєку, що хтось із Захода нам такі ракети підігнав був...