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Новости Война
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Четыре российских корабля с общим залпом 28 ракет находятся в Черном море, - Силы обороны Юга Украины

море,чорне,російські,кораблі

В северо-западной части Черного моря в настоящее время присутствуют 4 российских корабля с ракетным вооружением.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в северо-западной части Черного моря находятся 3 ракетных корабля, надводные носители ракет, а также подлодка, снаряженная крылатыми ракетами типа "Калибр". Общий залп составляет 28 ракет. Еще есть 1 большой десантный корабль", - рассказала спикер.

Также она прокомментировала информацию о подвозе 17 вагонов с боеприпасами из временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию ​​"Каланчак" в Херсонской области, отметив, что последние удары ВСУ по складам вражеских боеприпасов не прошли даром.

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"Конечно, у них есть определенная проблема с логистикой. Поскольку мы наносим достаточно мощные удары в последние недели, в том числе и по составам как горюче-смазочных, так и с боеприпасами. Почти каждый день есть попадание в полевой склад боеприпасов. Поэтому им нужно доставлять себе помощь и определенные запасы, но с самой доставкой у них тоже есть определенные проблемы", - сказала Гуменюк.

ВМФ РФ (180) Черное море (1477) Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (4736)


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litakom nemozhna harpoon(chik) zakinuti na ih ?
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04.07.2022 16:51 Ответить
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04.07.2022 16:53 Ответить
гарпуны ждут своего часа, кацапы уже ссатся маячить на горизонте
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04.07.2022 16:55 Ответить
Так основне ППО у орків було на крейсері Мацква. Потім вони намагались на Зміїному заміну втраченому зробити. Але не вийшло. На тих кораблях, що залишились, ППО слабеньке.
То зараз час **@нути по цих коритах керованими ракетами з авіації. З відстані, не ризикуючи літаками.
Бачив по тєлєку, що хтось із Захода нам такі ракети підігнав був...
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04.07.2022 17:07 Ответить
..почему они еще на плаву????
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04.07.2022 19:18 Ответить
 
 